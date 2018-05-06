本轮英超第一日的比赛，保级队西布朗在主场1比0绝杀热刺再度力证英超无弱旅。这场比赛不仅仅让争四的形势愈发激烈，同时也避免了自身提前降级。西布朗近期先后1比0拿下曼联和热刺以及纽卡，1球绝杀两大豪门更是显露锐气，即便赛季结束后仍难挽回出局的结果，也会赢得球迷尊重。

值得一提的是本轮斯托克恒因为主场1比2不敌水晶宫而提前降级，接下来排名榜尾的西布朗、斯旺西、南安普顿和哈德斯则需要为保级而战。这其中南安普顿联赛末轮将主场迎战曼城，如果还能造冷的话才可脱困。热刺失分后陷入危机中，末尾两轮联赛的比赛不容轻慢。

西布朗换帅后的确不容小视，此前客场1比0拿下曼联终结了对手的五连胜，同时恭送曼城提前夺冠。球队在第73分钟敲开了红魔的球门，球队是利用角球机会斩获进球的。当时布伦特开出角球造成马蒂奇解围失误，罗德里格斯头球破门，随后球队将领先优势维持到终场。能做到这一点也颇为不易，因为那场比赛卢卡库、桑切斯、博格巴都首发出战，比布莱顿主场1比0拿下曼联的比赛阵容更强，又是客战对手，因此这三分的含金量更足。

全场比赛数据显示，曼联射门14比10，射正4比4，角球4比4，关键传球12比4，越位4比1，客队效率和威胁度更高，防守造越位更是让曼联锋线球员屡屡中招。以上这些显然是西布朗屡屡爆冷豪门的主要原因，倘若换帅再早一些的话，可能会更早成功上岸。

西布朗1比0绝杀热刺一战，两支球队拼到第93分钟才有进球，当时西布朗赢得角球机会，球开到后点罗斯的头球攻门被热刺门将洛里打出，混战中利弗莫尔捅射建功，皮球还打到罗斯身上折射入网，这一幕令热刺上下都汗颜和吃惊。可以看出西布朗连斩豪门都是利用定位球机会，角球战术和捕捉机会的能力很高，所以才能屡屡抢分。

这场比赛热刺数据上占据优势，射门18比9，射正5比1，角球9比5，西布朗一次射正就命中的确难得，热刺在数据占据绝对优势的情况下还能错失3分，的确证明球队的问题更多。这场比赛拉梅拉还错失了一次单刀球机会，凯恩更是差点送乌龙大礼，核心球员集体出错才是输球的又一主因。

本场比赛凯恩5次射门1次射正，传1次威胁球，2次过人，2次解围，只有1次被犯规。拉梅拉1次射门，传1次威胁球，3次过人，四次抢断，3次被犯规，进攻端的威胁显然更少，不过这和对手对于他的盯防更到位也有关。阿里此前有段时间强势爆发很是亮眼，但是在这场客战中只有1次射门无射正，传2次威胁球，可以看出热刺诸将是集体迷失了。

对于热刺来说，随后的赛场是比较轻松的，占据主场迎战纽卡斯尔和莱斯特城爆冷失分的可能性要低一些。本赛季球队主场失分的比赛有8场比赛，战绩是4平4负，球队分别1比2切尔西、1比1伯恩利、0比0斯旺西、2比3西汉姆、1比3曼城、1比1西布朗和西汉姆，欧冠1比2尤文。主场对阵弱旅平局较多，所以也比较危险。热刺本赛季各项赛事的客场比赛中有14场不胜，战绩是8平6负，所以客战成绩差也是球队无法跻身前三的原因。

热刺赛季末尾屡屡失分和球员的松弛有关，因为球队从欧冠出局后，联赛第四位的优势比较明显，这也造成了球员的进取心不足，爆冷不敌弱旅基本轻敌所致。凯恩在赛后认为球队的问题是心理有关，在屡屡受挫之后球队士气低落了。而事实上凯恩本人的问题也很明显，因为英超最佳已经被萨拉赫得到，射手榜上还比凯恩多4球，凯恩自己的表现也不够尽力，这一点比其他队友的低效更致命。热刺最风光的是贝尔在队的时期，他的边路威胁让球队注入了锐气，但是随着悍将的离开，热刺阵中失去了领军人物，凯恩显然缺乏精神上的凝聚力。

现在的英超豪门在送走了一代功勋队长之后，继任者的气质都缺乏感召力。和特里、杰拉德、鲁尼、范佩西等队长相比，现任的诸多队长们很缺乏领袖气质，对更衣室的把控也不够到位。接下来保级区的哈德斯和南安普顿要先后客战曼城，此外哈德斯末尾两轮要先后对阵切尔西和阿森纳，保级区的对战则有斯旺西对阵斯托克城，西汉姆下一轮主场迎战曼联，这些比赛都是本赛季英超的焦点战，英超保级队的顽强也是联赛末尾的绝对亮点。



