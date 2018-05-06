本轮英超周六凌晨3点的比赛，曼联客场0比1爆冷不敌布莱顿，9点前曼联功勋主帅脑溢血住进医院，整个足坛都在为老人祈祷，所幸的是近日爵爷已经进行了手术并且在恢复中。爵爷除了是红魔的绝对功勋主帅外，在英超也有着举足轻重的影响力，即便是已经离开了主帅的位置，但是红魔的关键战和重大比赛的看台上都会出现爵爷的身影。无论曼联遭遇困境还是强势复苏，老人家都在关注。

从爵爷离开曼联之后，莫耶斯和范加尔都无法给与红魔心中想要的战绩，直到穆里尼奥继任之后，才为球队带来一座欧联杯奖杯。但是本赛季依旧无法斩获联赛冠军，说明球队重回巅峰的路还不够顺畅，因此所有的红魔人都需要足够的耐心等待。

弗格森的曼联执教期间共为球队斩获38座奖杯，26年的执教时间也是现今主帅中最多的，温格本赛季离开阿森纳，将执教枪手时间定格为22年。爵爷为曼联先后拿到13座英超联赛的奖杯、2座冠军杯、5座足总杯和4座联赛杯，所有红魔的支持者包括很多英超球队都会感谢这位老人为曼联和整个英超所做的一切。穆帅执教球队近两个赛季，在对阵阿森纳一战之后，狂人也希望自己能执教曼联更久时间。虽然穆帅一直有穆三年的绰号，下赛季则是葡萄牙人的最关键的赛季。

虽然说穆里尼奥是目前最佳的曼联主帅，他也希望开启新的红色时代，但是要到比肩爵爷则还需要更为漫长的时间。爵爷退休是在2013年5月，5年后在看台观看了曼联主场2比1拿下阿森纳的送别温格一战，爵士还亲临现场为温格送上纪念奖杯，三位英超主帅也合影留念，引发英超球迷的诸多感叹。

因为在穆里尼奥没登陆英超之前，英超的天下是曼联和阿森纳轮庄，狂人的到来打破了这样的格局，此后英超也迎来了各种可能，从英超4强争霸到如今的6强争冠，这样也让第一联赛更具看点。现在的6强主帅都是绝对的名帅，无论是瓜迪奥拉、温格、穆里尼奥、孔蒂、克洛普、波切蒂诺都有着独特的足球理念和战术部署，令英超更精彩，但是无论是谁都不可能在短期比肩爵爷的成功。

今夏温格离开阿森纳帅位，英超就没有了执教一支球队多达十年以上的主帅，6位主帅将开启新的争夺，很显然这将是一个新的时代。穆帅执教切尔西最经典的就是对阵曼联、利物浦以及巴萨的比赛，红蓝对碰一直是最为精彩的比赛。回眸爵爷曼联时代的经典战也必须提及1998年欧冠小组赛主场3比3巴萨的比赛，对于平局就出线的曼联来说这场比赛的确很关键，而巴萨则需要一场胜仗，结果是红魔如愿。在一球落后的情况下，红魔的约克和安迪·科尔先后破门完成反超，最终里瓦尔多和约克、塞尔吉完成进球将比分定格为3比3，这无疑是一场精彩的比赛，结果是曼联得偿所愿要到一场平局。

爵爷时代的德比大战也很多，这其中2009年英超曼联4比3曼城的比赛也是极其精彩的比赛，曼联三度领先，都被对手扳平比分，但是末尾还是红魔进球绝杀对手。90分钟内的进球功臣分别是鲁尼、特维斯、弗莱彻、贝拉米，后两位上演梅开二度的好戏。但是进入爵爷的超长补时阶段，吉格斯助攻欧文完成绝杀，前者上演帽子戏法助攻堪为红魔最关键的一员。值得一提的是在爵爷执教红魔时期，补时全取三分的次数很多，这无疑是提升球队士气和血性的比赛。

爵爷时代最大比分的比赛是1995年英超9比0伊普斯维奇，双红会最大比分则是2001年联赛曼联6比1大胜阿森纳，欧冠大战则是2008年欧冠半决赛曼联1比0巴萨，也是那场比赛让现今的切尔西阿布对英超产生了浓厚的兴趣，随后成为切尔西的老板，开启了第一期的蓝色革命。

切尔西的穆时代前两个赛季雄霸英超，但是在穆帅挥别蓝桥的赛季，2008年欧冠决赛是曼联对阵切尔西，红蓝大战进入点球大战，最终红魔登顶，切尔西队长特里和阿内尔卡罚丢了点球，这场比赛也成为红蓝两军支持者最深刻的记忆。