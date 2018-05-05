



曼城本轮将在主场迎战哈德斯菲尔德，因为赛前瓜帅宣布亚亚图雷将在赛季后离开，所以本场比赛主帅一定要派遣悍将出战，他的表现也将成为焦点。因为此前曼联客场爆冷不敌布莱顿，所以这场比赛瓜帅在赛前也强调要为亚亚图雷拿下本轮的对手，此外还有三项纪录要刷新。哈德斯菲尔德也有保级压力，本轮势必要全力抢分，所以这场比赛不会走过场，比赛场面也会更为激烈。

值得一提的是本轮也是本赛季曼城最后一个主场的比赛，捍卫主场尊严也是必须的。亚亚图雷是瓜帅入主曼城之前球队的绝对功臣，他是英超全能型中场，除了身体强壮外，还是中场的万金油，可以打多个位置，这对于主帅中场的安排更具灵活性。中场球员需要视野宽阔具备大局观，且能和队友发生化学效应，而亚亚图雷的确能准确的助攻队友破门，此外自己的进攻效率也不错，曾经的远射和任意球得分也被人们称许。

除了进攻端的贡献，亚亚图雷在防守端也很强势，拦截和抢断到位可以帮助球队拿下强强对话的比赛。不过随着岁月更迭，再强势的悍将也有逐渐暗淡的时候，只是比赛中的态度从未松懈，这就是老将们的勤奋和职业操守。

亚亚图雷是在2010年转会曼城的，这期间先后跟随球队拿下两座英超冠军奖杯，这两个赛季的表现堪称惊艳和稳健。13-14曼城夺得联赛冠军，亚亚图雷共为曼城出战46场比赛，打进24球，送出11次助攻，这其中联赛贡献20粒进球的确是最大的夺冠功臣。

在英超身体强壮但是脚下细腻的球员不多，这其中切尔西魔兽德罗巴是一位，再就是曼城的亚亚图雷，很多比赛中他能够通过盘带和技术完成突破，继而对球门形成威胁。这其中最好的例子是13-14赛季曼城对阵热刺的比赛中，亚亚图雷在队友连续传球配合后助攻队友斩获进球，的确如游龙戏凤。此外在12-13欧冠小组赛对阵皇马的比赛中，又是亚亚图雷利用自己的能力助攻哲科破门，这两粒进球都是强强对话中打进，都是球迷们最为乐道的经典进球。

现在的足坛以梅西连过五人后的进球为代表，并称之为神奇。事实上亚亚图雷也曾有一条龙打进制胜球的经典画面。也是在13-14赛季中曼城对阵维拉的比赛中，面对多人防守的他最终斩获进球，此外在对阵巴萨时也有同样的神表现。

本赛季后会有很多人挥别，阿森纳主帅温格将离开执教了22年的球队，亚亚图雷也将挥别效力了8个赛季的曼城，而给与这些离开者最好的礼物就是赢球。截至目前为止亚亚图雷共为曼城出场229次，打进59球，罚进11粒点球，送出32次助攻，斩获两座英超奖杯、两座足总杯、一次社区盾杯和联赛杯冠军，唯独缺少一座欧冠奖杯。

值得一提的是曼城本轮比赛将在主场正式捧杯，赛后将举行颁奖典礼，所以全队都会协力拿到一场胜仗。哈德斯菲尔德目前积35分排在联赛第16位，比降级区的南安普顿多3分，想顺利保级必须拼命。

本轮比赛曼城赢球还有其他原因，第一可以刷新英超单赛季胜场纪录，此前切尔西保持的是30场，曼城可以将胜场扩大为31场。进球数上目前曼城攻入102球，切尔西此前保持的纪录是103球，所以需要两球也可以刷新纪录。此外本场赢球的话，联赛积分也将超越切尔西在04-05赛季创造英超单赛季积分纪录。