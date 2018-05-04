



近期关于切尔西新帅的后备人选不少，这也说明孔蒂留任的几率比较小，因为球队帅位不稳，所以更被认为今夏会有大批球员离队。被臆测可能离开的球员有阿扎尔、库尔图瓦和坎特等人。尤其后者是奔孔蒂而来，一旦意大利人离开，坎特势必会随主帅而去，这是切尔西的支持者不愿看到的。不过近期坎特表示即便球队没有欧冠资格也不会考虑离开，并满意自己在伦敦的生活，这样的消息的确是如定心丸一般，也有利于球队随后备战对阵利物浦的比赛。

虽然蓝军目前争4的可能性极小，但是本轮联赛如果取胜利物浦的话，的确可能在赛季末和红军相同积分，此外如果热刺失分的话，还真有可能重回前四。虽然这样的几率不大，但是捍卫主场尊严也值得切尔西全力争胜。 本赛季红蓝两军第一次交战切尔西客场1比1平利物浦，那场比赛萨拉赫和库蒂尼奥踢墙配合后在第64分钟打进一球，威廉下半场替补出场接阿扎尔一脚天外飞仙的传球，第一时间起脚射门将球打进，为球队拿到1分。而今库蒂尼奥已经转会巴萨，但是萨拉赫的进攻效率有增无减，所以此役切尔西防线必须限制埃及人。

平局的比赛中萨拉赫7次射门2次射正打进1球，传2次威胁球，5次过人，蓝军对他的限制的确不到位。当场比赛阿扎尔1次射门且射正，传5次威胁球，送出1次助攻，11次过人，1次抢断，3次被犯规。威廉出场7分钟仅仅1次射门就将球打进的确是最为高效的球员，莫拉塔当场首发出战只有3次射门无射正，2次过人，的确有点低迷。

不过近期的萨拉赫状态有点下降，从主场5比2拿下罗马之后，利物浦联赛主场0比0斯托克城、客场再战罗马2比4输球，就近两场比赛中的表现的确证明利物浦整体和埃及梅西都有点低效。平天空之城一战萨拉赫和菲尔米诺都首发出场并打满了全场，萨拉赫7次射门0射正，传1次威胁球，2次过人。菲尔米诺只传出1次威胁球，的确很罕见。全场比赛利物浦射门20比5，射正2比1，角球8比2，空有数据优势却没有真正的威胁。

客战罗马的比赛中利物浦的两粒进球是维纳尔多姆和马内打进，球队两大悍将颗粒无收，球队第25分钟2比1领先对手，但是末尾的比分是4比2，下半场丢三球的确力证红军防线的无力。萨拉赫这场比赛3次射门1次射正，5次过人。菲尔米诺4次射门1次射正，送出1次助攻，传3次威胁球，状态优于萨拉赫。马内3次射门2次射正打进1球，能在客战开场第9分钟率先进球也的确是关键所在。综上所述切尔西防守端也不能轻视马内的作用，必须避免对手开场抢开局。

客场不敌罗马的比赛中利物浦射门11比24，射正5比6，角球3比7，客战的劣势显露无疑。本轮英超切尔西有主场优势，体能上也优于对手，所以发挥正常的话可以觅得胜局。

坎特对于切尔西的重要性不言而喻，本赛季曾伤停了几场比赛，球队6场比赛3胜1平2负，球队先后客场1比2不敌水晶宫、欧冠主场3比3罗马、联赛主场4比2沃特福德、联赛杯主场2比1埃弗顿、联赛客场1比0伯恩茅斯、欧冠客场0比3罗马。从坎特伤停首战意外不敌水晶宫，到客场被罗马3球血洗，球队双线都有失分，欧冠更是早早面对巴萨都是因为缺少了坎特这个覆盖补漏王。所幸的是坎特复出首战就在主场1比0拿下曼联，由此可见球队对于他的依赖。虽然因为巴卡约科和小法都存在各种不足，导致坎特分心兼顾无法祭出处子赛季的出色发挥，但是比赛中的作用还是很明显的。

近期的切尔西阵中阿扎尔的表现很出色，队内最稳健的就是坎特和阿兹皮利奎塔，在比赛中两人会是及时补位，力保球队防线的稳健，此外副队助攻数也是后防线最多，而坎特则是攻防转换的节拍器，缺之不可。切尔西此前跻身足总杯1/4决赛的比赛中，就是坎特在加时赛助攻佩德罗头球破门，帮助球队2比1晋级半决赛，所以接下来战红军依旧要看坎特的发挥。



