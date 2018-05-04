阿森纳从欧联杯半决赛出局，科斯塔再成枪手克星，冥冥中似乎早已注定。欧战淘汰赛首回合的赛果至关重要，虽然也曾有巴萨和巴黎圣日耳曼式的次回合爆冷出局的例外，但是更多的还是首回合握手优势的球队最终晋级的多。阿森纳主场和马竞战成1比1，一粒客场进球对于马竞已经足够，所以阿森纳出局也是必然的。只是温格苦心经营22年的枪手还是在他挥别的赛季无法拿到欧冠资格，这对于老帅来说是一种深度的遗憾，但是对于继任者却是利弊皆存的。

如果新上任的主帅要在欧冠征战的话，一周双赛的同时还要面对英超冬季的魔鬼赛程，战绩上更没有保障，而更专注于联赛和国内杯赛的话，则可能稳居前四，甚至有机会重复孔蒂在切尔西的神奇。虽然现今的曼城很是强势，下赛季想取而代之很难，但是对于阿森纳来说能拿到第四就算是满意的结果。

回看阿森纳主场1比1马竞的比赛，客队在上半场第10分钟就少一人征战，阿森纳上半场居然没能破门，而对手也没有做出换人调整，这显然是错失了最佳的得分机会。下半场依靠枪手禁区前的抢断，威尔希尔和拉姆塞传球配合后助攻拉卡泽特破门，这之后的30分钟如果枪手能守住1比0的比分的话，那么这个系列赛晋级的几率就增加不少。但是遗憾的是科斯切尔尼的解围失误导致格里兹曼将比分扳平，这也让枪手努力化为了泡影，围攻也只是场面占优而已，3分变成1分就注定了次回合可能悲剧。

事实上欧战淘汰赛先主后客是有利的，因为主场多进球且保证不失球，就可以为次回合打好基础，但是如果主场都无法取胜的话，则意味着次回合需要奇迹才行。枪手多个赛季一直都是争四狂魔，温格也曾经以此为傲，因为无论是切尔西、曼联、利物浦都曾无缘欧冠资格，但是枪手却始终占据第四位。但是上赛季无缘欧冠之后，本赛季再度重蹈覆辙也意味着这支球队必须变革了。

首回合比赛后的赛后分析中，本人就指出科斯塔可能是马竞主帅留下的利器，因为在首回合的比赛中这员虎将并没有在他熟悉的英超赛场登场，这明显就是留了一个后手，而事实证明西蒙尼的这一招是奏效了。次回合的比赛中科斯塔是半场结束前破门的，当时格列兹曼的传球，科神摆脱贝莱林后直接面对门将将球打进，科斯塔是很少浪费单刀机会的锋霸。全场比赛科斯塔6次射门，4次射正打进1球，传1次威胁球，8次过人的确足够高效，也是队内最具威胁的球员。格列兹曼3次射门无射正，传2次威胁球，送1次助攻，4次过人，甘当绿叶的他也很到位，两大悍将联手的确可能斩获欧联杯的冠军。

科斯塔本赛季冬季重新回到马竞的怀抱，目前为球队出场13次，打进3球，送出2次助攻，16次射门10次射正，威胁度依旧很强。因为本赛季后半程才加盟球队，科斯塔本赛季的数据并没有多么强大，但是淘汰阿森纳的这粒进球堪为金球，如果球队最终夺冠的话功劳更大，而且决赛对阵马赛的比赛中双锋发威也是必然的。

值得一提的是马竞在本赛季的欧联杯淘汰赛中主场至今无失球，这一点和此前被利物浦淘汰的罗马相同，但是后者还是最终在主场被利物浦洞穿两次球门，意甲劲旅最终4比2出局，马竞也需要规避这个问题，力保决赛不爆冷。防守一直是英超球队的立身之本，而西甲现在也是一样，本赛季马竞一直居于巴萨之后，防线的稳固是根本，禁区内的防守更是优势所在。西甲一直是三强争霸，本赛季马竞对阵两强的战绩是3平1负，防线的稳固令人叹服。球队先后主场1比1巴萨、0比0皇马，客场0比1巴萨、1比1皇马，这样的战绩的确不俗，因为4场比赛只失2球的确很难做到。