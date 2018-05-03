本赛季欧冠杀入决赛的是皇马和利物浦，这样的对决也不是很意外，因为两支球队在半决赛首回合的比赛中都拿下了对手，利物浦更是5比2拿下罗马，基本是半只脚踏入了欧冠决赛。次回合的比赛皇马和利物浦都不轻松，罗马客场能4比2红军也不失血性，可惜没能将比赛拖入加时赛。通过半决赛的四场比赛可以看到皇马和利物浦都存在不足，红军两回合丢4球的确是短板，防线的问题是很致命的一环。皇马则受困于C罗状态一般，决赛只能寄望葡萄牙人重塑神奇，再就是本泽马再度救主。

和利物浦相比，皇马两回合打进4球，失3球，防线的问题也需解决，只是到欧冠决赛皇马伤停人员都可复出，这样可以增加球队的进攻火力。不过重攻轻守也是最要不得的，所以防守的部署也是重点。

回看利物浦和罗马两回合的比赛，首回合建功的是马内、萨拉赫和菲尔米诺，后两人都各自打进2球送出2次助攻是赢球的关键，再就是米尔纳开出角球助攻队友破门。很明显萨拉赫和菲尔米诺是皇马防守的重点，如果能如限制莱万和里贝里一般让萨拉赫和菲尔米诺哑火，银河战舰才有连续三个赛季夺得欧冠的可能。

利物浦首战罗马的5粒进球分别是利用前场抢断后迅速传球，菲尔米诺传球找萨拉赫也很精准，两人的化学效应很到位，掐断两人的连线也很关键。第二球是后场抢断后的反击机会，菲尔米诺和萨拉赫连线建功。下半场的第三球是阿诺德大力传球找到萨拉赫，后者助攻马内破门，这一传也是很关键的。第四球是全凭萨拉赫的个人能力突破后助攻队友破门，第四球是角球机会所得。值得一提的是如此犀利的5球进账后利物浦防线开始送分，洛夫伦冒顶导致失球。此后依旧是洛夫伦头球解围不彻底，纳因格兰射门击中米尔纳手臂赢得点球。4分钟丢了2球可以看出利物浦很可能在大战中崩盘，皇马要做的不能过多失球，就可以在末尾拿下对手。

利物浦次回合战罗马显然是用了抢开局的方式，开场9分钟就率先进球的确是奠定胜局的一球，毕竟此前巴萨曾在这个球场被零封出局。当时菲尔米诺利用反击机会送直传，马内推射建功。但是红军6分钟就失球，依旧是洛夫伦解围不利，皮球打在了米尔纳的头上反弹入网，可以看出这米尔纳和洛夫伦的漏洞很大，两回合都是两人合力制造失球。利物浦的第二粒进球是角球机会，哲科解围失误导致维纳尔多姆头球建功。下半场罗马的三粒进球完虐利物浦防线，克拉万末尾送点球也让红军晋级前面临窘境。本赛季利物浦末尾崩盘和险胜的次数较多，最耻辱的一战是客场0比5被曼城血洗，最出色的表现也是对阵曼城，红军两回合6比0淘汰了对手。

赛后诸多论点都认为这场比赛裁判比较倾向利物浦，所以红军晋级决赛也遭遇了很多的质疑，而如果这样的球队最终夺冠的话则可能有更多的质疑出现。目前欧冠决赛呼声最高的还是皇马，不过球队想要夺冠还需要好好筹谋才行。本赛季皇马在西甲三强相互交战的战绩也不好，球队先是在西超杯中1比3、2比0巴萨，此后联赛0比0、1比1马竞、0比3巴萨，接下来的西甲联赛中球队将要客战巴萨。

利物浦本赛季在英超位居第三，但是强强对话的比赛中却只拿到10个积分，这说明小联赛的6强战中球队战绩不佳，多数是平局收场。球队先后4比0和3比3阿森纳，2比2和1比4热刺，0比5和4比3曼城、0比0曼联和1比2曼联，1比1切尔西。球队只从曼城和阿森纳身上拿到6分，对阵4强拿到4场平局，除了4球大胜阿森纳一战外，红军在联赛的强强对话中并没有足够完美的表现。不过一场定胜负的比赛有很多未知性，所以决战时刻还要看双方临场发挥，C罗能否重启进攻模式显然是最关键的，而英超MVP萨拉赫是否惊艳同样重要。



