



欧冠次回合皇马主场2比2平拜仁，总比分4比3晋级欧冠决赛，接下来就要对阵的是利物浦，因为本赛季萨拉赫极其强势，所以这次欧冠决赛的确是五五开的局面。不过从皇马对阵拜仁的两回合比赛中来看，皇马应对得当，即便有伤病影响，还是可以扭转不利面的确是更具冠军相。C罗两回合的低效是一个隐忧，而本泽马则是惊喜，此外齐达内两回合的阵容安排和调整都是很有针对性的，这一点优势很可能成为最终夺冠的最强利器。

本赛季的欧冠诸多强队都是突然的出局，而在爆冷出局前却没有太多征兆，而皇马本赛季就一直处于并不稳定的状态中，即便C罗爆发连场破门，球队依旧会在一些比赛出现问题。但是就是这样的磕磕绊绊下居然能杀入欧冠决赛，这就说明球队在经历不断磨砺之后越发的有韧性了。皇马是拜仁的苦主，德甲老大全力想力擒对手跻身决赛，而且还在两回合的比赛中均先拔头筹，却无法锁定这微弱的领先优势，这一点就再度例证了两支球队的差距。

拜仁的欧冠之路的签运不错，多数对阵弱旅和大礼包遭遇的阻截和压力不多，所以自然无法成为本赛季的王者。皇马在两个赛季拿下欧冠奖杯之后，也处于了一个瓶颈期，加上引援上的想当然，租借和送走了一些未来之星，所以导致战绩不佳也是极其正常的事情。不过球队整体的水平以及主帅在欧冠比赛中应变上做的比较到位，所以才能化险为夷。

近期都传说皇马今夏要开超市送走一批球员，并纳入一批强援，球队目标有阿扎尔、库尔图瓦、德布劳内、萨内、凯恩、内马尔、姆巴佩、莱万等球星，虽然有的目标有点遥不可及的感觉，但是大换血似乎已经成为必然的趋势。而从对阵拜仁的两回合比赛中皇马门将的表现可圈可点，的确没必要惦记库尔图瓦或德赫亚了，纳入新援也更该对基米希下手，两场比赛都是他先声夺人的确可堪大用。再就是收回J罗，悍将在主场的表现更具说服力，也令人感动。

皇马客战拜仁的比赛中基米希率先进球，当时他右路发起进攻，穆勒得球后传给J罗，后者直塞球助攻基米希推射建功。这粒进球是小将欧冠27场比赛的第6粒进球，也是淘汰赛的第一球，但是这些进球都是主场打进的，可以看出小将在捍卫主场尊严上做的更好。那场比赛基米希只有1次射门就进球，此外还传3次威胁球，1次抢断成功。

因为基米希在主场进球多，所以欧冠次回合客战皇马的比赛中，主帅更寄望于莱万建功，但是结果还是基米希再度洞穿对手的球门，而且是在开场3分钟的时候，当时穆勒传中球造成拉莫斯解围失误，造成反弹球，这个时候基米希处在无人防守的状态中，小将果断推射建功。这粒进球将两队两回合的比分扳成2比2平，也令皇马处于了慌乱之中。全场比赛基米希1次射门就将球打进，传4次威胁球，2次抢断成功，1次解围，的确可以用皇马克星来形容，毕竟不是所有球员都有这样的奇效。值得一提的是基米希本赛季参与了球队的20粒进球，打进6球，送出14次助攻，应该说助攻数的强大也是他的优势面。

C罗对于皇马的重要性的确没有人怀疑，但是在对阵拜仁的两回合比赛中低效却是不能忽视的。首回合2次射门0射正，1次抢断，3次解围，2次犯规，却没有被犯规，由此可见那场比赛的C罗更像是一位防守球员，并没有在进攻端给与对手足够的威胁。哪怕本泽马替补登场只打了23分钟的比赛，还不断的想给C罗制造进攻机会，自己还有1次射门且射正，此外还有3次过人。

因为本泽马一向被认为是背锅王，更被人们认为是齐达内的同胞兄弟才得到留队的机会，而对阵拜仁的关键战替补出战也就是起到稳定场上局面的作用，此外就是能给C罗制造一些机会。因为谁都知道本泽马在任何情况下都会第一时间想到传球给C罗，这一点也被人们认为是他在皇马的生存之道。

但是令人意外的是次回合主场的比赛本泽马居然首发出战，这也一度让人们认为齐达内任人唯亲，而事实上本泽马却是球队晋级决赛不二功臣。这场比赛他出场72分钟，2次射门全部转化为进球，4次过人，1次抢断成功，的确是本赛季最为高效率的表现，经此一战也势必确定了一个继续留驻皇马的位置。自然皇马悍将的第二粒进球和拜仁门将的出击解围失误也是相关的，而门将并不能担负这粒失球的全责，更多的是托利索突然回传门将造成的失误，可以说拜仁双将变相的成全了本泽马。

和本泽马对应的是C罗的低迷，全场5次射门仅射正1次，2次过人，1次抢断，下半场的C罗在错过了马塞洛送出的绝佳的射门机会之后，球队被对手逼成2比2平，而进球者则是租借到拜仁的J罗。当时比赛进行到63分钟，的确是很危险的时间段，因为拜仁只要打进一球就可以晋级决赛，而皇马一旦再失一球就必须打进两球才行，这显然是很难完成的，所幸的是球队坚守到了最后。必须承认的是C罗的无力是球队决赛中的一个阴影，接下来球队需要的让C罗继续出战联赛的比赛，因为事实证明得到了足够休息的他反而会无力，而打多半场比赛显然更有利保持球员的状态。

皇马和拜仁这两回合的比赛中，皇马客战射门7比17，射正4比5，角球3比10，犯规14比8，比分2比1。回到主场皇马射门9比22，射正3比10，角球6比11，越位3比0，比分2比2，控球率两场都是40%比60%，皇马主场的优势也并不明显。比赛末尾也曾被拜仁围攻，场面的确不漂亮，但是却是很务实的踢法，不同的球员也在两回合的比赛中发威，这一点也是淘汰拜仁的关键。



