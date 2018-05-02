本赛季的英超只剩下三轮联赛，强强对话则只剩下利物浦客战切尔西，从以往的夺冠规律来看，强强对话保持较高的胜率的球队，夺冠的几率就大一些。而在小集团中被诸强完虐，则联赛前四都难保，而本赛季的确应验了这两点。曼城对阵其他5强的战绩是8胜2负，只输给了利物浦和曼联，不同的是先是客场不敌红军，随后主场被红魔拿下。

本赛季英超6强的内战中，曼城拿到24个积分，而上赛季的曼城只拿到10分，球队分别2比1、2比2阿森纳，0比0、2比1曼联，1比1、0比1利物浦，2比2、0比2热刺，1比3、1比2切尔西。球队只在四强身上拿分，却被切尔西完成了双杀，不过对阿森纳和曼联保持不败，只是即便这样在小联赛的排名只位居第四。而本赛季的曼城只输了两场比赛，小联赛中则位居第一，此外完成了对阿森纳、切尔西和热刺的双杀，如此大的改变的确是惊人的。

本赛季的曼联在小联赛中排名第二，拿到了19个积分，比上赛季多9分。球队分别在切尔西、曼城、热刺、利物浦身上拿走一场胜局，并双杀了阿森纳。此外对阵利物浦1胜1平保持不败，也只有温格是送6分的人，穆帅的次赛季要比处子赛季更出色，所以位居联赛第二也是实至名归。

目前排名第三的是热刺，上赛季球队拿到15分，本赛季拿到13分，可以看出这支球队的起伏不大，也可以说是比较中庸。利物浦上赛季是劫富济贫的硬汉，但是本赛季小联赛中只拿到10分，球队先后平切尔西、曼联、热刺和阿森纳，先后擒拿曼城和阿森纳拿到6分，没有双杀任何豪门球队。唯一可以夸赞是欧冠两回合双杀了曼城，但是那只是外战。

切尔西夺冠赛季小联赛中拿到16分，球队先后4比0和0比2曼联，2比1和0比2热刺，3比1和2比1曼城、3比1和0比3阿森纳，1比1和1比2利物浦。而本赛季则有后退，对阵热刺、曼联1胜1负，被曼城双杀，两平阿森纳，平利物浦，只拿到9分，即便随后拿下利物浦也只有12分，的确是本赛季陷入困境的主因。阿森纳上赛季小集团中拿到9分，本赛季只拿到6分，这其中枪手从蓝军身上拿到2分，对阵利物浦1平1负，对阵热刺1胜1负，被曼城、曼联双杀，的确是最为悲惨的。

曼城在联赛中的强强对话高居第一的原因是主帅运筹得当，再就是核心球员发挥出色才让球队的胜率高于任何对手。5比0血洗利物浦是阿圭罗、热苏斯和萨内先后进球，后两位梅开二度，德布劳内两次助攻，阿奎罗、门迪和沃克也各送出1次助攻。3比4不敌红军的比赛中，萨内和贝纳尔多以及京多安先后进球，沃克、京多安、阿奎罗送助攻，可惜球队没能拿到一场平局。

1比0切尔西的两场比赛是德布劳内和建功，热苏斯送出助攻。第二次交锋是贝纳尔多破门，席尔瓦助攻。3比1阿森纳是德布劳内和阿圭罗以及热苏斯先后进球，费尔南迪尼奥、席尔瓦助攻，斯特林造点。曼城客场3比0阿森纳是贝纳尔多、席尔瓦和萨内接连进球，萨内、阿奎罗、沃克送助攻。

曼城2比1曼联的比赛中，席尔瓦和奥塔门迪进球，对手乌龙助攻两次。2比3曼联的比赛中孔帕尼和京多安破门，萨内和斯特林送助攻。曼城4比1热刺的比赛是京多安、德布劳内、斯特林，后者梅开二度，萨内两次助攻，京多安送1次助攻，戴尔乌龙助攻。曼城客场3比1取胜热刺，进球功臣是热苏斯、京多安和斯特林，孔帕尼和热苏斯助攻，斯特林造点。

从以上数据可以看出萨内的关键性不言而喻，强强对话中打进4球送出4次助攻，其次是热苏斯4球2助攻，斯特林3球1助攻、2次造点成功，京多安3球2助攻，贝纳尔多3球1助攻，阿奎罗2球3助攻，德布劳内和席尔瓦都是2球2助攻，如此多的核心球员在强强对话发威的确是球队战绩出色的主因，就看下赛季是否也能延续这样的高效率了。



