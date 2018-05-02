



因为本轮联赛热刺末尾赢球，切尔西想拿回前四的希望变得更加渺茫，而这样的情况俱乐部并不是没有预判过，并且已经作出了应变措施。此前俱乐部老板阿布就曾指示切尔西高层要加强夏季引援的工作，这样的消息也被更多的人们臆测是无视孔蒂的做法，继而猜想今夏的切尔西也会如皇马一样开超市，人员流动会很大，而事实上却不可能是这样的。

阿布想俱乐部高层及早推进转会事宜是不想错过好的球员，尤其是在可能失去欧冠资格的情况下，球队更需要及早动手引入强援，以期待下赛季卷土重来。此外还有一个更重要的诉求，就是想留住阿扎尔和库尔图瓦等这样的球员，因为留下他们最好的方式就是买人加强阵容。如果更衣室内部真对孔蒂失去支持的话，换帅和积极引援就是最佳的挽留方式，如果不是内部失和的话，那么引援也能让球员和现任主帅放心，这是一举两得的事情。

或许有人会说老板放话给俱乐部，却直接忽略了主帅的感受，这是一种无视，同时也再度揭示了切尔西引援上主帅缺少话语权的现状。不过在英超主帅想买谁就买谁的俱乐部并不多，温格是其中之一，但是也已经提前宣布本赛季结束就离开了，何况老帅是执教球队22年的功勋主帅，而孔蒂只是执教了近两个赛季，所以主帅没有绝对的引援权利也是必然的，相信曼联主帅也未必是所有引援的操控者，俱乐部只会给与高层和主帅同样都认同的球员，而不是如昔年一样将所有权利放给爵爷。

或许很多人都不喜欢切尔西老板阿布，因为他太独断专行，换帅的次数的确足够多，而事实上如果不是他这样个性的作为，或许切尔西的冠军奖杯就没有目前这样多了。用穆帅换下将球队打磨成型并完成了更新换代的拉涅利，狂人用两座英超奖杯回馈老板的信任。虽然送走穆帅是太偏执，但是那个赛季球队杀入欧冠决赛。不是临时送走了博阿斯，迪马特奥也不可能给与切尔西第一座欧冠奖杯。第二次送别穆帅，孔蒂处子赛季再度为球队拿到冠军奖杯。如此种种其实都是有利也有弊的，弊端就是人们对于阿布的印象不佳，对于切尔西各种不看好，但是事实上任何球队都有自己的个性，是不需要逢迎所有人，用球场上的表现和夺冠证明自己就好。

对于目前的切尔西来说，留住孔蒂需要等待和大笔的引援支持才行，因为蓝军主帅在媒体面前说的太多，也有太多的抱怨，如果想让现在的切尔西如曼城给瓜帅那样疯狂的买人基本是不可能的，那么换帅就是最好的方式。目前的切尔西阵容并不算差，需要的仅仅是微调，而不是大换血，而想要纳入强援还要合理的价格就是要早早动手才行。

有人会认为今夏如果孔蒂离开则可能带走一批人，其中包括莫拉塔、巴卡约科、吕迪格、扎帕科斯塔等人，而事实上这些球员都有不错的发挥，只是延续性上不够到位而已。如果孔蒂多一些耐心多一些轮换，或许可以挖掘这些球员更多的潜力，如果有继任者入主蓝桥的话，也不会随便的送走这些可用的人才。

提到切尔西的转会，人们总会拿阿扎尔和库尔图瓦有离心说事，而事实上这两人并没有如科斯塔那样决绝，也从没有表示过在切尔西过的不开心。而坎特除了欣赏孔蒂外，对于英超这个联赛也是很喜欢的，所以即便意大利人离开，悍将也未必第一时间选择跟随，毕竟后者的下家还没着落。切尔西从来都不是其他球队开大价格就会卖掉球员的球队，所以队内的核心球员不会以这样的方式离开，除非是和现任主帅闹翻要离开。

近期的转会消息说尤文图斯想先租后买莫拉塔，这样的心思也只能空想。从意甲到西甲再到英超，莫拉塔一直希望证明自己，本赛季伤病前的表现的确不错，但是复出后的发挥不够稳，这样就选择离开的话则对于自身不利。而且莫拉塔不是巴舒亚伊，球队不可能再度租借锋霸出去，更何况目前也没有第二人选已经驾临蓝桥。

外媒体的消息还将切尔西和马夏尔联系到一起，显然这样的消息是受到了切尔西引入吉鲁的影响，而事实上并没有可能性。巴舒亚伊虽然目前处在养伤期，但是在多特蒙德的表现已经宣告他是有实力的球员，蓝军也没可能将他卖掉，所以纳入马夏尔无可能。

事实上无论是恩里克、萨里还是纳格尔斯曼随后驾临蓝桥，哪怕是孔蒂继续留任也不会第一时间想到要马夏尔这样的球员。和温格无奈送走吉鲁不同的是马夏尔在穆帅帐下是不被器重的，蓝军纳入这样的球员又有什么用处。