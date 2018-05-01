本赛季的曼城的确足够强势，目前35轮战罢积93分，取得30胜3平 2负的战绩，打进102球，仅失26球，接下来的联赛只要主场拿下哈德斯且打进2粒进球就将刷新三项纪录。其中包括英超单赛季胜场新纪录，和英超单赛季最高积分纪录以及单赛季最多进球纪录。目前曼城积分是93分，进球数总共102个，胜场达到30场，此前保持这项纪录的是切尔西的30场胜仗、积分95分和进球数103球。

必须承认的是目前的瓜迪奥拉刷新这些纪录是很容易的事情，但是有一些纪录想超越其他豪门球队却不易。即将挥别英超的温格曾经制造单赛季全胜夺冠，曼联和切尔西都曾连续两个赛季蝉联英超冠军，而曼城英超三次夺冠都不是连续夺冠，下赛季能否蝉联也是未知数。再就是夺冠次数上的比拼，曼联13次稳定是英超最多，目前的曼联已经注入穆氏血液，接下来的赛季夺冠的几率会增多，这项纪录想超越几乎无可能。切尔西5次夺冠，目前的曼城和阿森纳一样都是三次夺冠，所以想要追平切尔西还需要两座冠军奖杯。

值得一提的是瓜迪奥拉在执教巴萨期间，曾经在2008/09赛季开始连续三个赛季夺得西甲冠军，只是西甲不同于英超，所以想要完成这个数据的超越还比较难。因为英超一直有夺冠次赛季会遭遇冷雨的惯例，所以瓜帅即便动用大笔资金也未必能如愿。

在英超历史上穆里尼奥、温格、弗格森三大名帅都留下了不可磨灭的印记，即便爵爷已经退休，温格也即将离开英超，但是穆氏王朝却可能在英超持续更长一段时间。目前的瓜帅其实和初入英超的穆里尼奥有一点相同之处，那就是老板给与了足够的资金支持，所不同的是穆里尼奥处子赛季就夺英超冠军，并连续两个赛季称霸英超。

下赛季曼彻斯特双雄依旧是旗鼓相当的对手，从引入资金到阵容上的储备都是相近的，在了解了对手的战术策略之后，双方的直接碰面也将产生不同的赛果。上赛季的英超冠军在本赛季受到各种阻截，强强对话中3平4负，除了被曼城1比0双杀外，对阵其他球队都是各有胜负。由此可见下赛季的曼城同样可能遭遇争冠集团抢分。本赛季曼城在曼联和利物浦身上吃到两场败仗，下赛季失分则会增多。切尔西本赛季在弱旅身上失分的场次有8场，战绩是3平5负，所以目前的切尔西还在为争四苦恼。曼城本赛季在弱旅上失分的比赛有3场，球队都是平局收场，下赛季英超劲旅也会在曼城身上更多拿分，因为本赛季先后以2比1的比分拿下哈德斯、南安普顿和西汉姆的比赛都够惊险，球队正是度过那段困境才再度重启强势效应的。

曼城本赛季的成功在于强强对话中的表现很好，此外就是阵容的厚度优于列强，队内原来的储备也让瓜帅再度点拨后有了更多的精进。斯特林、德布劳内、萨内、京多安的进步可谓神速，但是也有不尽如意人的地方，那就是对于斯通斯的点拨并不到位，这位曾经以稳健著称的悍将本赛季却错漏不断，后防线的问题依旧是球队的短板。

回看瓜帅执教生涯浪费过的天才球员的确也不少，当年在巴萨效力的伊布无法在瓜帅的帐下发挥奇效，执教拜仁期间无法使用好多名主力球员，也成为末尾离开的最大主因。这其中包括贝里和、罗本、格策、小猪以及穆勒，但是近几个赛季证明这些球员依旧是可用之才，尤其是罗本和里贝里以及穆勒。

所幸的是目前曼城阵中基本都收益于瓜帅的调教，接下来能纳入主帅想要的更多强援的话，球队战术对路的话则会更为高效的战绩。回看本赛季曼城的关键球员当属一老一少，本赛季德布劳内为曼城出战51场比赛打进12球，送出19助攻，场均2.8次关键传球是队内第一，传球成功率也达83.5%，而且6分战中的表现可圈可点。老将席尔瓦为球队出战40场，贡献9粒进球，送出13次助攻、场均传2.2次威胁传球、77脚传球中有88.5%的传球成功率，并且在关键战帮助球员全取三分的场次不少。作为中场大脑的两人还有数据外的特殊贡献，所以是瓜氏曼城的队内瑰宝。



