随着英超很快落幕，强强对话的比赛越来越少，所以上轮曼联2比1阿森纳的比赛引发了很多人的感叹。从温格即将离开执教22年的阿森纳这一点上说，更多的中立球迷都寄望枪手能在客场赢球，依旧保留一丝丝前四的希望。但是从尊重对手来说，曼联是需要全力拿下对手，这样才是最好的告别。阿森纳输球不仅仅会被认为温格指挥无力，更多的还是这支球队的阵容厚度不足，无论继任者是谁都需要动用资金来补强，而本赛季纳入的新援中的确没有挑大梁的球员。

本赛季的英超最强新援是效力利物浦的萨拉赫，处子赛季的确足够惊艳。卢卡库和莫拉塔即便延续性不是很到位，但是起码也曾惊艳过，所以输球正好提醒俱乐部该给予球队更多的支持。曼联本场建功的是博格巴和费莱尼，后者的绝杀球震惊四座，赛后穆帅和队友都公开表示希望悍将继续留队，毕竟一己之力扭转乾坤的球员不多，尤其是这样的强强对话的比赛中。阿森纳阵中进球的是从曼联纳入的姆希塔良，这一点也多少有一些心酸，因为这样等同于对手送来了进攻利器。

不过因为阿森纳的阵容中雪藏了诸多主力球员，轮换了7人的教授的中心意图还是要力争欧联杯晋级决赛，如果斩获奖杯的话则可以留下下赛季的欧冠资格.这样来看老帅还是更多着眼于下赛季的筹谋，毕竟对于豪门球队来说有没有欧冠至关重要。

对于曼联来说足总杯决赛要在联赛结束后开战，所以全力拼联赛自然必须争胜，全主力阵容出战险胜对手也是一个不太满意的结果。只是注重赛果的穆帅不会太在乎过程，在他内心只是想更好的和老朋友温格告别，并用尽全力表示尊重。

事实上强者是不需要同情的，温格纤瘦的身材却被刚毅的面庞抢镜，任何时候都不会觉得这位老人很孱弱，决定离开也极其可能是因为内心有爱，所以这场比赛对于阿森纳的打击并不会太大。全场比赛曼联射门17比8，射正3比3，只是枪手把握进球的效率略低于对手。角球曼联9比0的确太过于悬殊，不过主力和替补阵容对决这样的优势也是很应该的。

本场比赛的焦点应该是昔年的阿森纳大腿桑切斯的表现，在枪手多位主力没有登场的情况下，悍将其实更该祭出更为出色的发挥，但是事实上却不尽于人意。打满全场的他只有1次射门，虽然射正却没有进球，此外还传1次威胁球，1次解围，的确是低效的表现。不过内中的原因很可能在此前足总杯2比1拿下热刺的比赛中大将消耗了体能和人品，所以才会在面对旧主的比赛中没有关键的发挥。战热刺的比赛中红魔开场就落后一球，关键时刻博格巴传球给桑切斯，后者冲顶破门扳平了比分，这一球也是球队能跻身足总杯决赛的关键进球。除了进球外，桑切斯还参与了绝杀对手的进球，下半场来自桑切斯的横传球，卢卡库助攻埃雷拉破门，造两球才是大腿应该启动的模式，或许本轮比赛桑切斯内心不忍才会有平庸的表现。

不过回顾了之前的比赛，在曼联0比1不敌西布朗的比赛中，桑切斯同样低效，全场比赛只有1次射门1次射正，传3次威胁球，4次过人，略优于本轮迎战旧主的比赛。从以上几场比赛的表现，人们或许会给出一个结论，那就是桑切斯的强势期比较不固定，偶尔发威是他目前的状态。而事实上这样的定位也不对，因为在曼联客场3比2拿下曼城的比赛中，打了82分钟比赛的桑切斯送出2次助攻，传3次威胁球，5次过人，1次抢断，比赛中十分积极和关键，这两次助攻堪比真金般可贵，所以归根结底桑切斯内心有爱不忍发力弑杀旧主也是极其可能存在的内因。

无论桑切斯表现如何，在送走大腿和吉鲁的那些决定后，或许老帅也做出了挥别的准备，只是在随后的某天才公布于众。无论本赛季温格给与了阿森纳什么，都不需要怀疑老帅那颗争胜的心，只是当力不从心，也不愿意随波逐流的时刻，挥别是最好的决定。