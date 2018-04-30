曼城在欧冠出局之后只专注联赛，所以本轮4比1西汉姆联也是必然的结果。毕竟两队的实力差距很明显，而且西汉姆近8场比赛1胜2平5负正处于低迷中，曼城客场大胜也比较轻松。和上轮联赛主场5比0血洗斯旺西相比，本场比赛有一粒失球是美中不足，球队接下来的对手是哈德斯、布莱顿和南安普顿，曼城有望延续近期的高进球率。

本场比赛最亮眼的是助攻帽子戏法的斯特林，关键性的确完胜其他队友。曼城的进球是在第13、27、53、64分钟打进的，分布的阶段也很合理，更为难得的是进球都和斯特林相关，这位悍将的确可能成为今夏的热门，世界杯上也更加期待小快灵的上佳表现。

曼城的第一粒进球是斯特林精准传球助攻萨内先拔头筹，这次射门还折射到埃弗拉的头上后偏转入网，对手的狼狈表现很明显，这一球对于西汉姆也很致命。可以看出曼城球员近期的状态很好，而且比赛中的心态也很放松，这样更便于球员有更加完美的表现。

第二粒进球是斯特林接费尔南迪尼奥传球，反越位成功的他晃过门将射门，即便对手防守球员勉强解围，但是还是被德布劳内拿球低传制造了萨巴莱塔的乌龙球。这次进攻足以瓦解对手的信心，因为包括门将阿德里安、奥邦纳、萨巴莱塔三人都陷入了慌乱和无力中，而曼城三人连线就让对手陷入如此的被动种，的确说明球员实力上的差距，而斯特林就如插入对手腹地的尖刀一般。

即便对手随后造京多安犯规，并利用定位球破门，但是依旧难以阻挡斯特林的精彩表现。下半场开场8分钟斯特林就在右路传球助攻热苏斯破门，3比1的领先优势其实等于定格了比赛，倘若这粒进球再晚一些，或许对手还有反扑的机会。值得一提的是斯特林随后还被对手放倒在禁区，只是裁判拒绝给点球而已，可以看出小快灵在本场比赛的威胁度是有增无减。

随后斯特林的单刀球被对手门将扑出，2分钟后斯特林接费尔南迪尼奥传球后选择投桃报李助攻队友破门，这样的传球是对手无法预判的，所以费尔南迪尼奥在没有人防守的情况下轻松破门，同时感谢队友手术刀般的传球。有趣的是两人在本场制造了两粒进球，这样的化学效应的确令中下游球队胆怯和害怕。

这场比赛斯特林6次射门2次射正送出3次助攻，传4次威胁球，8次过人，3次犯规，的确有无处不在的感觉。本赛季曼城主场曾2比1拿下西汉姆，当场比赛斯特林3次射门1次射正，传2次威胁球，7次过人。西汉姆那场的进球同样是定位球机会破门，随后奥塔门迪和席尔瓦破门完成逆转。接下来曼城定位球的防守是关键，如果弥补这点不足的话则可能在接下来的三战完成零封对手的好戏。

本场的关键点并不只是赢球和大胜，因为进球数达到4粒，球队已经追平了自己在13/14赛季创造的单赛季联赛120球的进球纪录，接下来距离切尔西在2009/10赛季的103球的纪录只差1球。此外本轮结束后球队的本赛季战绩是30胜3平2负，同样追平了切尔西保持的单赛季胜场纪录。接下来三轮联赛刷新这两项纪录没有问题，这一点对于曼城来说也是极其珍贵的，因此本场的斯特林该被更多人们记忆。