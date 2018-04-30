



本轮中超最劲爆是长春亚泰主场2比1赐予上海上港联赛首败，因为本场比赛前上港联赛6胜1平极其强势，而亚泰此前2胜2平3负仅仅位列中超的第9位。如此悬殊的实力差距却能制造冷门，而且并不是在上港有亚冠分心的情况下，就说明亚泰本场部署到位，球员的发挥上也优于上港。

本赛季上港联赛不败，亚冠曾有3场不胜，战绩是2平1负，球队先是主场2比2平蔚山现代、1比1川崎前锋，唯一的一场败仗是客场1比2不敌墨尔本胜利。本轮比赛前是足协杯的比赛，球队客场1比0陕西大秦之水，但是上轮联赛就在主场被天津泰达逼成1比1平，所以本轮爆冷是有前因的。

任何一支球队都会有疲软的时候，而且客战的难度要大于主场，此外如果不是强强对话的话，失分也有轻敌的可能。这场比赛上半场上港射门7比10，射正3比4，亚泰击中1次立柱，角球0比1,，下半场上港射门9比8，射正2比2，击中门框1比1，角球5比0，可以看出两队数据比较接近，主队如果运气再好一些的话可能会3比1拿下对手，而上港进攻端把握机会的能力降低了。

本场比赛上半场两队都有一粒进球，亚泰是后场解围球找到伊哈洛，后者直接面对门将将球打进。应该说这粒进球很突然，上港显然没有在造越位上做足功课，而且过于压上也是导致失球的原因，否则就不会给对手单刀球机会了。上港的进球是在第40分钟，奥斯卡和胡尔克连线，后者助攻武磊破门，应该说即便上港前20分钟没有射门，但是半场能扳平比分就有逆转比赛的机会，这场比赛关键点是下半场，因为很少有一支球队会低迷整场比赛。从数据上看下半场机会增多，但是进攻的效率上不及对手是输球的关键。

亚泰上半场的进球比较幸运，但是下半场的进球则是实力上的碾压，当时比赛进行到第68分钟，马里尼奥将球给到伊哈洛脚下，后者带球突破到进禁区形成射门且命中，而贺惯的防守无力是关键，这粒失球和门将无关。上港本场有两个人员上的调整，第57分钟吕文君换下了陈彬彬，下半场失球后19分钟才连换两人，87分钟才调整明显是太迟了，所以本场爆冷和主帅也有关，他只会在场边表露出对比分第二次落后的不满，却没有第一时间做出积极的应变。

换帅后的第一个赛季是会面对一些困境，毕竟主帅把脉球队是需要时间的，亚冠的不胜场次多就在证明这一点对于球队的影响，而联赛爆冷更算是早早的为上港敲响了警钟，如果现在弥补不足的话一切都来得及。

本赛季上港联赛前两轮零封对手的确是攻防兼备的，但是随后5比2富力、2比1重庆和建业就连场失球，证明球队在亚冠的影响下防线不稳，但是所幸的是进攻端发挥还比较到位。但是在2比0拿下河北华夏之后，球队近4场比赛只是在足协杯对阵弱旅的比赛中完成零封，其余三场比赛都有失球，战绩是1胜1平2负，输球的场次都丢了2球，还都是客战，可以说这两场比赛攻防两端都出现了问题。

不过本赛季的恒大和鲁能以及国安等争冠球队都不同程度的低迷，所以即便输掉了本轮比赛的上港依旧占据榜首，和第二的鲁能有1分优势，比恒大多2分，这说明球队接下来必须拒绝失分。如果随后还敢于爆冷的话，则会被后者超越，一旦让恒大升入第一位，那么可能之后再无法完成超越。接下来球队要主场先后打足协杯和联赛对阵北京人和、北京国安的比赛，随后就要打亚冠客战鹿岛鹿角，足协杯会给主力休息的时间，战国安也需要轮换才行，否则连场战强队则可能还会失分。

上港队内的射手王是目前位列中超射手榜第一位的武磊，他打进11球，再就是打进4球胡尔克和打进3球的奥斯卡，外援的进球效率明显不及其他强队。本场比赛武磊4次射门1次射正打进队内唯一进球，胡尔克有6次射门4次射正可惜没能进球，不过送出1次助攻，传4次威胁球、11次过人的数据是不俗的。