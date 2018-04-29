本轮英超切尔西雨战中1比0拿下斯旺西，对于一支急需拿分保级的球队来说的确是很致命的一场比赛，但是切尔西同样有追逐前四的需求，所以客战拼三分也是必然的。这场比赛后蓝军迎来双线作战的4连胜，在走出三线作战的四场不胜后，孔蒂的球队迎来了一个小高潮。如果接下来四场比赛能保持全胜的话，既可以斩获足总杯的奖杯，又可能有机会重新拿到前四的位置。

这场比赛小法上半场异常活跃，阿扎尔依旧延续了近期的强势效应，所以才能在开场3分钟就洞穿了对手的球门，否则的话孔蒂下半场第81分钟才换人，球队则很难全取三分。接下来切尔西末尾的4场比赛中还有两场大战要打，联赛下轮主战利物浦，赛季结束后则是足总杯大战曼联的比赛，孔蒂和诸将还需要迎接更为严峻的考验。

本轮比赛后英超积分榜上切尔西多赛一场和第四的热刺有2分差距，利物浦多赛一场比蓝军多6分，红蓝两军下轮联赛要在斯坦福桥开打，主队如果拿下对手的话就能缩小分差，随后的联赛也拿下的话则可以和利物浦同分。只是即便同分也需要对比净胜球的数据，蓝军同样不占优，所以能否拿到第四还要寄望热刺随后失分，毕竟两队的差距比较接近。

本赛季的切尔西的确有诸多的问题，这其中孔蒂一直抱怨俱乐部引援不利，且执着于352阵型，却没能如343阵型那样犀利，此外临城换人迟缓和阵容缺乏轮换制也很致命。本场比赛威廉和佩德罗以及莫拉塔都在替补席，主帅给了巴卡约科和吉鲁表现的机会，小将还是处于混乱和隐形中，倒是让坎特很是疲累，所幸的是小法前半场表现极其的到位，接下来对阵利物浦一战孔蒂则需要好好考虑中场的首发的人选。

这场比赛的一开始对手就用上抢造巴卡约科的犯规，斯旺西赢得定位球机会，所幸的是本场重新回到首发的库尔图瓦稳稳将球拿到。切尔西的进球是中场拦截得手后形成的机会，阿扎尔得球突破到中路分球到禁区的右侧，小法不调整直接起脚射门将球打进，两人的默契度的确奏效，阿扎尔的秒传恰到好处。不过这粒进球之后或许没有人可以想到这是本场的唯一进球，而大雨如注只是其中的一个原因。

本赛季很多时候1球领先后的切尔西就不会踢了，所以导致随后的比赛不是混乱被动就是被对手拿分。本场比赛受到大雨的影响也是事实，阿扎尔随后得球后也会选择先控制一下，随后的进攻威胁传前点可能就漂移到了旁边，所以造成有不少的进攻机会却无法扩大分差的结果。上半场有2次角球机会，但是吉鲁这个高点能碰到球，但是却因为高度没有足够的优势而无法威胁到球门。其他数据上蓝军射门5比2，射正1比0，对手也是到比赛进入半场结束前才有射门，此前基本都是很拼命但是没有威胁，而库尔图瓦上半场的数据无扑救。

下半场对手开始拼命，的确在一些时间内是占据主动的，湿滑的场次也让走地面的切尔西球员很难顺利的组织进攻，所以一度是处于防守伺机等待机会模式。下半场的数据切尔西射门6比8，射正2比3，角球0比1，卫冕冠军更多的处于防守状态，这的确是切尔西的支持者不愿意看到的画面。

斯旺西主帅在第58、63、81分钟连续换人加强进攻，而孔蒂则是在对手换完三名球员之后才用佩德罗和威廉换下小法和阿扎尔，4分钟后才用莫拉塔换下吉鲁，给了西班牙锋霸5分钟的表现时间。换人后球队进攻有了一些威胁，事实上这样的换人提前10分钟是没有问题的，让阿扎尔这样的球员在大雨滂沱的比赛中打足81分钟的比赛的确有点过分，更不明白蓝军主帅的想法。

阿扎尔本场数据3次射门1次射正，送出1次助攻，传1次威胁球，4次过人，3次被犯规。吉鲁打了85分钟比赛只有1次射门，传2次威胁球，1次过人、抢断、解围、被犯规，总体上威胁不大。不过诚实的说球队整体处于一种一周双赛保持体能的模式，而事实上切尔西单线作战并没有赛程上的压力，遭遇对手围攻也没有更多的改变，即便雨战怕遭遇伤病和意外失分，不强行进攻的话也应该更多的控球，避免门前危机不断。

下半场库尔图瓦有3次扑救，而对手门将全场只有2次扑救。斯旺西门将下半场也并没有承受更多的压力，反而是阿尤不断威胁切尔西的球门，下半场开始不久他接队友左路传中球俯身头球威胁球门，随后乘切尔西进攻未果抓住了一次反击机会，阿尤传边路，罗伯茨边路起球传到禁区很是危险，还好有极其稳健的阿斯皮利奎塔将危机化解了。