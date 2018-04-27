欧联杯半决赛首回合阿森纳坐镇主场被马竞逼成1比1平，拉卡泽特近期的高效率无法掩盖球队的不足，悍将7场比赛打进7球，本场比赛先声夺人之后为球队打进16球，其中13粒进球是在主场打进的，捍卫主场尊严的确更为到位。温格全场比赛没有做换人调整也的确令人不解，本以为阿森纳会给即将离开的教授一座欧联杯的奖杯，但是从现在来看主场平局还送对手一粒客场进球，次回合客战马竞极其可能被淘汰，这样的枪手也会让继任者倍感压力。

本场比赛对于阿森纳是极其有利的，不仅仅坐镇主场，而且还因为开场第10分钟马竞就少一人作战，形势可谓一片大好。当时弗尔萨利在第68秒和第10分钟先后对威尔希尔和拉卡泽特犯规，连续吃到黄牌被主裁红牌罚下。随后主帅西蒙尼也因为抗议主裁的判罚而被罚上了看台。一切的形势都对枪手有利，但是上半场随后的35分钟的时间球队居然无法破门，这显然是令人无法理解的事情。

值得一提的是上半场少一人作战，西蒙尼并没有做出换人调整，马竞上半场力保球门不失的确很顽强。半场的数据上阿森纳射门15比4，但是射正4比3，角球4比0，枪手击中1次立柱，马竞2次越位，可以看出即便少一人作战马竞对于球门的威胁程度和枪手相近，做到这一点不易，但是阿森纳上半场没能破门证明进攻端的无力。

本场比赛科斯塔和托雷斯都在替补席，托雷斯也是在第85分钟的时候才替换格列兹曼登场，而科神居然没获得登场的机会，西蒙尼的心思的确很难猜。即便如此枪手只有一粒进球，温格的确该反思了。下半场比赛阿森纳射门13比2，射正4比2，角球7比0，频频进攻的阿森纳也仅仅有一球进账，而马竞则在第82分钟扳平比分，如果两队的境况互换的话，枪手一定无法拿一分回家。

阿森纳的进球是威尔希尔和拉姆塞踢墙配合后制造的传中机会，拉卡泽特头球破门极其的轻松，随后更是进攻潮一波接一波，但是过于激进则可能导致球队防线出错。格列兹曼的进球正是抓住了阿森纳防线的漏洞才命中的。当时维尔贝克被断球后，对手的希门尼斯长传球反击，科斯切尔尼解围失误被格里兹曼拿球突入禁区形成射门，阿森纳门将扑了一些但是没能彻底化解险情，格列兹曼再射球进。

阿森纳球员的心态很明显，那就是想到球队有足够多的进攻优势，但是没想到会有平局的出现，只有2比0的情况，没有1比1的可能，这样的盲目自信是平局的主因。必须提到的是主帅温格全场无换人调整，或许老帅认为这样的施压就能斩获胜局，却没有顾及到下半场体能的问题，以及自身无变化会让对手抓住球队的薄弱环节。大战不换人的情况的确是极其少见的，英超豪门球队中也只有孔蒂换人较为迟缓，但是近期意大利人也在积极改变自身的这个问题，但是执教枪手时日无多的温格却犯了这样的错误的确是不该的。

西蒙尼上半场就被罚上了看台，但是下半场他的三个换人名额都用完了，马竞主帅看台上遥控指挥，分别在第65、75、85分钟做出换人调整，用加比、萨维奇、托雷斯换下了加梅罗、科雷亚和格列兹曼。第一个换人是在失球后不久，派上加梅罗则是要加强中场的防守，避免客战中再度失球，很显然这个换人是到位的。第二个换人调整后7分钟马竞扳平了比分，不得不说换人神准。末尾的换人则是保护核心球员，让昔年在英超效力的托雷斯得到登场的机会。而板凳上还存在曾经在英超赛场的崛起杀器，当年的科斯塔可是枪手的苦主，或许回到马竞主场这柄利器会出鞘，显然西蒙尼还留有后手。

这场比赛四位法国人的确是绝对的操控者，从阿森纳宣布执教球队22年的法国籍主帅温格赛季末离开后，几乎所有的人都希望球队拿到欧联杯冠军来回报老帅。这场大战的主裁也是法国籍的，他开场就出黄牌显然是量刑过重，第10分钟就罚下马竞大将显然是有助力于阿森纳拿下对手的，这种另类的助力老乡也被人们认为是理所当然。巧合的是拉卡泽特是法国国脚，他的进球也让少一人作战的马竞陷入更深的困境中，但是却没有料到法国籍老将科斯切尔尼能在这样的大战中犯错送分，如此关键的比赛中解围居然使用倒钩方式，这显然是有点托大。