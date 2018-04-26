加载中…
正文 字体大小：

皇马客场逆转拜仁得益于两大优势齐达内应变能力完胜老帅

(2018-04-26 22:03:08)
转载
标签：

欧冠

皇马

拜仁

c罗

莱万

 分类： 欧冠沙场点兵
皇马客场逆转拜仁得益于两大优势齐达内应变能力完胜老帅

   凌晨欧冠半决赛首回合皇马客场2比1逆转拜仁，这个比分和上赛季1/4决赛首回合客战拜仁的比分相同，主场落败也让德甲老大想成功复仇的心受到了伤害，次回合不锐变则可能再遭淘汰。拜仁被逆转的原因是多方面的，皇马有一点是致胜的关键，那就是无论遇到什么样的情况都很稳，哪怕是被围攻的时候也立足于做足防守。皇马门将虽然出错导致球队客战先失一球，但是随后的表现算是为己正名了。再就是齐达内的临场换人到位，阿森西奥下半场换下伊伊斯科堪称神奇换人，就是他替补建功皇马才能赢球回家。
    冠军的气质就是处事不惊，连续两个赛季雄霸欧冠宝座也说明皇马拥有与其他豪门不同的优势，而且本赛季联赛总是意外失分也也丝毫没能影响到欧冠的发挥，这一点也是球队可以跻身四强的关键。每个赛季都会遭遇各种问题，这个时候侧重点的选择也很关键，在联赛落后巴萨很多积分无力争冠之后，齐祖的导向就更倾向第三次争夺欧冠奖杯。看似这是一个不太可能完成的愿望，但是实际上只要群策群力就可以制造奇迹。
    回看本赛季的欧冠四强就很说明问题，谁会在赛季初想到利物浦和罗马能跻身四强，拜仁经历了换帅风波之后也能无忧晋级半决赛，而本赛季高胜率的曼城、巴萨和巴黎圣日耳曼三大豪门却先后意外出局。必须承认的是欧冠的确有偶然性和必然性，就目前所有球队的表现来看，皇马的确是欧冠最为稳健和大心脏的球队。
    或许有人会说皇马的运气不错，裁判也照顾，但是仅仅靠运气是无法完成连续两个赛季夺得欧冠的，而裁判的照顾也并不是无所不在。就本场比赛比赛而言，C罗和马塞洛被凶狠的放倒在地，主裁非但不吹罚，就连马塞洛长时间的倒地疼痛难忍的时候，裁判也没有中止比赛，皇马则10打11的阻截了拜仁的一次猛攻。但是即便如此也很少看到皇马球员抱怨裁判，这一点拜仁的确该学学。唯一的一次是C罗接莫德里奇妙传的射门被判手球在先，他有点情绪，并连续用肢体动作表示球是碰到了肩膀而不是手臂。
    整场比赛皇马在情绪的控制上都很到位，而被裁判怒吼险些出示黄牌的球员就是被皇马租借到拜仁的J罗。当时皇马球员被放倒，裁判准备对拜仁球员出示黄牌，里贝里上前和裁判交涉，一旁的J罗上前情绪很激动的说着什么，被裁判恶狠狠的警告让他离开。这个镜头的确有点可笑，看来J罗是太想表现了，或则是干脆不想回皇马了，否则真没必要在面对旧主的比赛中强出头。
    事实上J罗开场的表现是不错的，就是他紧逼卡瓦哈尔得球后传给莱万，后者传给穆勒，但是可惜的是队友却跑过了，这次机会如果莱万直接射门或许可以威胁到球门。拜仁的进球是J罗接穆勒传球后，用直塞球助攻基米西破门，在罗本受伤下场的情况下能先拔头筹显然令拜仁欣喜。但是随后J罗的威胁减弱，而皇马阵中的两位功臣马塞洛和阿森西奥的表现的确优于前队友。事实上拜仁所有球员的内心都和J罗一样，坐镇主场都想尽早的拿下对手，却难以防止球员传球失误送分，拉菲尼亚的失误是很低级的，却也是高强强度围攻对手极其可能出现的失误，而皇马就是抓对手漏洞取胜的。
    本场比赛拜仁先后折损两员大将是主场输球的一个原因，罗本伤退后，只有里贝里在左边路形成威胁，球队进攻倾向于这一侧，所以无法达到两翼齐飞的效果，没能更多的进球也是必然的。但是本场比赛中所浪费的机会也不少，这一点也需要主帅反思。齐达内本场比赛换人到位是公认的，没有伤情的出现但是却在下半场开始就进行了一个换人，看着卡萨米罗体能出现问题就换上科瓦契奇，这两个换人都是针对性十足。此外因为卡瓦哈尔受伤所以派上本泽马，其实这个换人是有多方面诉求。即能给法国老乡制造破门的机会，此外更希望他能减轻C罗的压力，进攻端才能给予后者更多的支持，如果后者也能打进一球的话，这场比赛就等同于完美了。
    C罗本场比赛只有2次射门0射正，最佳的进攻机会被判手球在先，但是C罗也并没有太多的抱怨，上半场想留有进攻的机会，所以并不回防参与防守，到比赛末尾阶段他则很多次回撤参与防御，力保球队2比1拿下对手。阿森西奥本场也只有1次射门就洞穿了对手的球门，此外还传出1次威胁球。
    对于皇马目前的阵容，一直有人认为门将是球队最为薄弱的环节，但是本场比赛纳瓦斯的表现也是极其关键的，相信这一点里贝里的表现最为深刻。罗本和博阿滕因伤下场后，里贝里的进攻的机会更多。上半场他接蒂亚戈的传球杀入禁区停球不稳被纳瓦斯出击没收，下半场连续过人后的射门再度被纳瓦斯用身体化解，这纯粹是第一时间的反应，并非漂亮的神扑，但是却俨然成了里贝里的克星，因为后者有威胁的射门在随后的比赛中多次出现，但是都被皇马门将一一化解了，每一次镜头都对准满脸遗憾的里贝里。
    除了让里贝里望洋兴叹外，纳瓦斯还有其他神奇的表现，来自J罗的定位球，莱万近在咫尺的头球被纳瓦斯化解，虽然扑救脱手了，但是第二反应神速并没有让对手有再度射门的机会。可以说这场关键战皇马门将和板凳奇兵都是最为重要的棋子，接下来回到主场则需要c罗再度爆发才行，而拜仁则需要寄望球员的心态平稳，两位伤号不被伤病所困才能逆转这个系列赛。
我的更多文章：
欧冠利物浦大比分擒罗马暗藏隐患意甲劲旅末尾两球成逆转砝码
欧冠利物浦大比分擒罗马暗藏隐患意甲劲旅末尾两球成逆转砝码
梅西将成为巴萨队长引发不同观点深度解析宇宙队谁是绝对领袖
梅西将成为巴萨队长引发不同观点深度解析宇宙队谁是绝对领袖
欧冠利物浦主战罗马有两大优势萨拉赫需一人助力才可致胜旧主
欧冠利物浦主战罗马有两大优势萨拉赫需一人助力才可致胜旧主
欧冠拜仁再战皇马如何捍卫主场尊严莱万防御C罗良方很难奏效
欧冠拜仁再战皇马如何捍卫主场尊严莱万防御C罗良方很难奏效
曼城再度大胜有望刷新英超两项数据多点开花中双将发挥更惊艳
曼城再度大胜有望刷新英超两项数据多点开花中双将发挥更惊艳
两战圣徒吉鲁进三球成切尔西不二功臣孔蒂应变得当有利决战双红
两战圣徒吉鲁进三球成切尔西不二功臣孔蒂应变得当有利决战双红
曼联力擒热刺晋级决赛得益于三大功臣凯恩问题已成热刺绊脚石
曼联力擒热刺晋级决赛得益于三大功臣凯恩问题已成热刺绊脚石
巴萨零封劲敌夺冠梅球王有多关键挥别传奇新王朝有更多展望
巴萨零封劲敌夺冠梅球王有多关键挥别传奇新王朝有更多展望

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇欧冠利物浦大比分擒罗马暗藏隐患意甲劲旅末尾两球成逆转砝码
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有