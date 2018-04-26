凌晨欧冠半决赛首回合皇马客场2比1逆转拜仁，这个比分和上赛季1/4决赛首回合客战拜仁的比分相同，主场落败也让德甲老大想成功复仇的心受到了伤害，次回合不锐变则可能再遭淘汰。拜仁被逆转的原因是多方面的，皇马有一点是致胜的关键，那就是无论遇到什么样的情况都很稳，哪怕是被围攻的时候也立足于做足防守。皇马门将虽然出错导致球队客战先失一球，但是随后的表现算是为己正名了。再就是齐达内的临场换人到位，阿森西奥下半场换下伊伊斯科堪称神奇换人，就是他替补建功皇马才能赢球回家。

冠军的气质就是处事不惊，连续两个赛季雄霸欧冠宝座也说明皇马拥有与其他豪门不同的优势，而且本赛季联赛总是意外失分也也丝毫没能影响到欧冠的发挥，这一点也是球队可以跻身四强的关键。每个赛季都会遭遇各种问题，这个时候侧重点的选择也很关键，在联赛落后巴萨很多积分无力争冠之后，齐祖的导向就更倾向第三次争夺欧冠奖杯。看似这是一个不太可能完成的愿望，但是实际上只要群策群力就可以制造奇迹。

回看本赛季的欧冠四强就很说明问题，谁会在赛季初想到利物浦和罗马能跻身四强，拜仁经历了换帅风波之后也能无忧晋级半决赛，而本赛季高胜率的曼城、巴萨和巴黎圣日耳曼三大豪门却先后意外出局。必须承认的是欧冠的确有偶然性和必然性，就目前所有球队的表现来看，皇马的确是欧冠最为稳健和大心脏的球队。

或许有人会说皇马的运气不错，裁判也照顾，但是仅仅靠运气是无法完成连续两个赛季夺得欧冠的，而裁判的照顾也并不是无所不在。就本场比赛比赛而言，C罗和马塞洛被凶狠的放倒在地，主裁非但不吹罚，就连马塞洛长时间的倒地疼痛难忍的时候，裁判也没有中止比赛，皇马则10打11的阻截了拜仁的一次猛攻。但是即便如此也很少看到皇马球员抱怨裁判，这一点拜仁的确该学学。唯一的一次是C罗接莫德里奇妙传的射门被判手球在先，他有点情绪，并连续用肢体动作表示球是碰到了肩膀而不是手臂。

整场比赛皇马在情绪的控制上都很到位，而被裁判怒吼险些出示黄牌的球员就是被皇马租借到拜仁的J罗。当时皇马球员被放倒，裁判准备对拜仁球员出示黄牌，里贝里上前和裁判交涉，一旁的J罗上前情绪很激动的说着什么，被裁判恶狠狠的警告让他离开。这个镜头的确有点可笑，看来J罗是太想表现了，或则是干脆不想回皇马了，否则真没必要在面对旧主的比赛中强出头。

事实上J罗开场的表现是不错的，就是他紧逼卡瓦哈尔得球后传给莱万，后者传给穆勒，但是可惜的是队友却跑过了，这次机会如果莱万直接射门或许可以威胁到球门。拜仁的进球是J罗接穆勒传球后，用直塞球助攻基米西破门，在罗本受伤下场的情况下能先拔头筹显然令拜仁欣喜。但是随后J罗的威胁减弱，而皇马阵中的两位功臣马塞洛和阿森西奥的表现的确优于前队友。事实上拜仁所有球员的内心都和J罗一样，坐镇主场都想尽早的拿下对手，却难以防止球员传球失误送分，拉菲尼亚的失误是很低级的，却也是高强强度围攻对手极其可能出现的失误，而皇马就是抓对手漏洞取胜的。

本场比赛拜仁先后折损两员大将是主场输球的一个原因，罗本伤退后，只有里贝里在左边路形成威胁，球队进攻倾向于这一侧，所以无法达到两翼齐飞的效果，没能更多的进球也是必然的。但是本场比赛中所浪费的机会也不少，这一点也需要主帅反思。齐达内本场比赛换人到位是公认的，没有伤情的出现但是却在下半场开始就进行了一个换人，看着卡萨米罗体能出现问题就换上科瓦契奇，这两个换人都是针对性十足。此外因为卡瓦哈尔受伤所以派上本泽马，其实这个换人是有多方面诉求。即能给法国老乡制造破门的机会，此外更希望他能减轻C罗的压力，进攻端才能给予后者更多的支持，如果后者也能打进一球的话，这场比赛就等同于完美了。

C罗本场比赛只有2次射门0射正，最佳的进攻机会被判手球在先，但是C罗也并没有太多的抱怨，上半场想留有进攻的机会，所以并不回防参与防守，到比赛末尾阶段他则很多次回撤参与防御，力保球队2比1拿下对手。阿森西奥本场也只有1次射门就洞穿了对手的球门，此外还传出1次威胁球。

对于皇马目前的阵容，一直有人认为门将是球队最为薄弱的环节，但是本场比赛纳瓦斯的表现也是极其关键的，相信这一点里贝里的表现最为深刻。罗本和博阿滕因伤下场后，里贝里的进攻的机会更多。上半场他接蒂亚戈的传球杀入禁区停球不稳被纳瓦斯出击没收，下半场连续过人后的射门再度被纳瓦斯用身体化解，这纯粹是第一时间的反应，并非漂亮的神扑，但是却俨然成了里贝里的克星，因为后者有威胁的射门在随后的比赛中多次出现，但是都被皇马门将一一化解了，每一次镜头都对准满脸遗憾的里贝里。