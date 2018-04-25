欧冠半决赛首回合利物浦主场5比2虐杀罗马，从比分上是占据了绝对的优势，各种刷新数据也令利物浦的支持者雀跃。不过如果仔细看过全场比赛的话，则不会对利物浦欧冠前景保持乐观。因为占据主场之利，在5比0领先的情况下末尾还能送给对手两粒客场进球，接下来次回合罗马只需要3比0就可以再度逆转晋级杀入决赛，这的确是可能发生的事情，因为巴萨曾被罗马3比0掀翻，利物浦同样可能重蹈宇宙队的覆辙。

本场比赛利物浦的第一粒进球是上半场第34分钟由萨拉赫打进的，但是进球前红军就浪费了不少机会，坐镇主场屡屡错失良机，那么随后的客场如果还这样的话就只有看着对手进球了。利物浦的前两粒进球都是凭借萨拉赫的个人能力，第一球裁判也有功劳，因为当时哲科被亨德森放倒，裁判却没有中断比赛，菲尔米诺才助攻萨拉赫先拔头筹。应该说这粒进球是有一些问题的，罗马人对此也颇有微词。

第二粒进球是比较完美的进球，菲尔米诺和萨拉赫的化学效应让这次进攻很流畅，萨拉赫面对旧主的射术绝对到位。但是本场的第三粒进球是饱受争议的，因为送助攻的萨拉赫有越位嫌疑，马内的进球也被认为是误判下的产物。第四粒进球依旧是萨拉赫助攻菲尔米诺破门，这段时间罗马的防守陷入无力中，也应验了罗马主帅赛前的一席话，那就是对阵利物浦只防住萨拉赫是不够的，因为菲尔米诺的杀伤力也是足够的。第五粒进球是角球机会所得，再度折射了罗马防守定位球的无力，此外就是利物浦主场作战的运气也真不错。

如果这场比赛定格在前80分钟的话，利物浦的确是火力四射比较完美，对手的防线的确是孱弱的，红军晋级决赛的几率也有百分之90。但是末尾的20分钟罗马人再度显露了自己的血性气质，球队在第81分钟和第85分钟连入两球，的确是出乎所有人意料之外。纳因格兰这段时间抢镜成功，哲科的表现也足够关键。纳因格兰长传造成洛夫伦冒顶，哲科轻松进球，随后还是纳因格兰的射门造米尔纳手球送点，佩罗蒂操刀命中。罗马的这两粒客场进球也将这个系列赛的悬念增加，否则0比5的比分回到主场也无法逆转，而罗马的两大悍将的关键性丝毫不逊色萨拉赫，毕竟顶住压力连续破门比锦上添花更关键。

利物浦最被人们称赞的比赛是2005年的伊斯坦布尔之夜，上半场3球落后，下半场打进3球，末尾点球大战逆转夺冠。但是在本赛季欧冠对阵塞维利亚的比赛中曾还给对手一个伊斯坦布尔之夜，当场比赛半场红军3球领先，下半场对手分别在第51、60、93分钟打进3球，而利物浦则陷入了自己设置的迷宫里。事实上这样的情况在本赛季的红军身上不止一次，联赛赐予曼城首败的比赛中，下半场同样是第68分钟的时候4比1领先对手，可是随后的比赛中曼城连入2球，甚至有可能追成4比4平。由此可见在大比分领先后的红军就会陷入混乱和无序之中，这就是欧冠随后的客战中暗藏的隐患。

本赛季利物浦零封的对手中都是弱旅居多，强强对话0比0战平的次数也比较多，哑火也并不是不存在的，因此萨拉赫远没有人们说的那样无懈可击。本赛季红军被零封的场次有0比5不敌曼城、0比0曼联和埃弗顿以及西布朗、0比2莱斯特城、0比1斯旺西，欧冠0比0波尔图，这些对手中只有曼联和曼城是强队，红军在拥有萨拉赫的情况下也能被哑火也说明球队的问题是存在的，就看罗马随后能否捍卫本赛季欧冠主场不失球的纪录了。

因为此前罗马曾在客场1比4巴萨的情况下，次回合完成逆转的奇迹，球队随后备战也会更为精密，可以说这个系列赛双方的机会是均等的。张伯伦本场受伤下场对于球队是有一些影响的，随后客场能否出战是一个疑问，本赛季在对阵曼城的大战中张伯伦的表现很关键，如果缺席次回合的话则会是红军的损失。

回看利物浦此前的欧冠晋级过程，对阵波尔图首回合5比0，次回合0比0，对阵曼城首回合3比0，次回合2比1，可以看出球队晋级依仗的就是首回合大比分零封了对手，而半决赛首回合丢了2球的确是埋下了隐患。接下来利物浦联赛对阵斯托克城，随后就是客战罗马和联赛客战切尔西的比赛，这两场硬仗需要取舍，所以克洛普还需要全力冲击欧冠才能保证球队不重蹈巴萨的覆辙。