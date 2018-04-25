



曾经的宇宙队巴萨是瓜帅为首，队内梅西、普约尔、伊涅斯塔、哈维等人是绝对的功勋大将，但是随着时间的推移，瓜帅已然在英超重启第二支宇宙队，而巴萨三大功臣也都已经离开和即将离开，那么最能代表巴萨的就只有梅西。他的表现和成长也足以成为巴萨绝对的领袖，所以外媒体近期爆出梅西将成为巴萨新一任队长是没有悬念的。而成为双料队长之后的梅西则可能在捧起西甲和国王杯冠军之后，在今夏的世界杯上给与阿根廷更多，原因是实战的状态和精神层面都处在最佳阶段。

伊涅斯塔将前往中超踢球基本无悬念，所以梅西成为队长是实至名归的，而布斯克茨担任队副也很合适。虽然此消息一出也有人认为梅西即便是双料队长，今夏也能帮助阿根廷夺冠，也不可能超越马拉多纳。而事实上在不同人的心里，梅西的分量也是不同的，事实上依旧在路上的球员的确可能在随后超越前者，因为前者已经定格，而后者就是制造更多可能的人。

马拉多纳的身上有更多的个人印记，梅西职业生涯初期的呆萌和安静，对比成长后的所作所为其实已经有了足够的独特性。从失败后选择退出阿根廷国家队，那一刻的个性和不屈服也很明显，而今如果双料队长加身的话，更有利于梅西进入深层次的历练，毕竟肩膀上所承担的越多越可能让球员本人更加强大。

卡尼吉亚是马拉多纳的队友，一起征战多年自然觉得对方是谁都不可能超越的，但是环顾阿根廷随后的球星们，梅西无疑是最优秀的，这也是事实。人们无法设想没有梅西的阿根廷会怎样，热身赛球队1比6惨败西班牙的确就证明了梅西的无可替代性。

本赛季巴萨已经锁定联赛冠军，因为国王杯已经夺冠，双冠在手无疑是成功的赛季。梅西联赛33轮打进29球，球队33轮积83分，打进83球，仅仅丢了19球，净胜球和第二的马竞是64比36，联赛至今不败。欧冠赛场梅西贡献6球，也是队内进球最多的球员。

梅西是2004年登陆西甲赛场的，至今14年斩获无数奖杯，本赛季的进球数位列欧洲五大联赛第二名，只比英超利物浦的萨拉赫少2球。本赛季已经送出12次助攻位列第三，第一和第二位的是英超曼城的德布劳内助攻15次，法甲巴黎圣日耳曼的内马尔13个，从数据中可以看出进球和助攻位居前列的只有梅西。梅西在西甲联赛定位球打进6球位列五大联赛第一位，还有许多的场上数据梅西都是傲视群雄的，所以巴萨队长当之无愧。

必须承认的是其他豪门球队多数是后防线大将担当队长，甚至有门将成为队长的，所以部分人们认为论性格和位置的话巴萨阵中的皮克更适合做队长。但是任何球队都不会千篇一律的，对于目前的巴萨来说梅西是最合适的。

因为凌晨欧冠利物浦5比2罗马的比赛中，萨拉赫2球2助攻足够关键，所以人们也会认为梅西在对阵罗马的次回合的比赛中的表现不及萨拉赫。而事实上每一场比赛是全队协力，萨拉赫的高效得益于菲尔米诺同样出色，而且马内的发挥也是不容忽略的一个部分，而巴萨的沉沦则是多人导致的。