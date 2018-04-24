



明晨欧冠开战，英超独苗利物浦将在主场迎战罗马，本赛季红军主场战绩不错，各项赛事获得16胜8平1负的战绩，唯一的主场败仗是足总杯2比3不敌西布朗，可以说红军主场还是可以信赖的。罗马本赛季客战的战绩是11胜7平4负，明显客战失分的场次居多，所以半决赛首回合的比赛中利物浦赢球的几率要大一些，只是能否保证不失球是存在疑问的。

回看本赛季利物浦主场8场平局，欧冠首轮2比2平塞维利亚、欧冠淘汰赛0比0波尔图，两个主场的平局的确是隐患，只是和小组赛相比，杀入淘汰赛之后克洛普对于球队的要求提高了，所以平波尔图一战没失球，这一点也证明球队主场的防线是比较稳健的。和欧冠相比，利物浦联赛平局和失球数要多一些，球队先后在联赛中1比1伯恩利、0比0曼联和西布朗、1比1切尔西和埃弗顿、2比2热刺，强强对话中失球的比赛较多一些。欧冠淘汰赛首回合如果给对手客场进球的话，则意味着次回合可能被虐杀淘汰。

在欧冠2比2平塞维利亚的比赛中，客队的本-耶德尔率先进球，过早失球是因为对手下底传中，洛夫伦解围失误送出的机会。此后菲尔米诺和萨拉赫先后进球反超比分，有趣的是菲尔米诺的进球也是对手里科拦截失误送出的机会，两队先后出错失分也是太一致了。萨拉赫的进球是凭借自身的能力抢断后直接劲射破门的，如果随后马内制造的点球机会菲尔米诺打进的话，这场平局就可能是场胜仗，不过主场失两球的确是证明防线不稳，淘汰赛更忌讳失球太多，所以战罗马需做足防守。

利物浦小组赛得益于对阵弱旅的大比分零封对手的优势，淘汰赛客场5比0波尔图也等于奠定了晋级的绝对优势，同样战曼城的首回合主场3比0也等于拿到了晋级的优势。可以看出红军首回合痛下狠手是本赛季走到半决赛的利器，接下来主战罗马能否凑效还需要在比赛中论证。利好的是目前的利物浦全力拼战欧冠，坐镇主场断不可能如巴萨般的爆冷。

罗马的欧冠历程相对不易，首轮就主场0比0马竞，第三轮客场3比3、主场3比0零封切尔西很关键，同时也需要感谢蓝军对阵马竞1胜1平保持不败，就连卡拉巴赫也能客场1比1平马竞，否则罗马小组赛出线都难。淘汰赛战矿工2比1和1比0的比分也够惊险，两回合巴萨客场1比4的情况下回到主场3球痛击对手晋级有神助的感觉。从罗马一路走来的历程其实颇有一些最终夺冠的味道，因为多数球队夺冠的赛季都并不是一帆风顺的，但是却有运气相助。

利物浦需要注意的罗马的主场优势，因为欧冠赛程中，罗马主场0比0马竞、3比0切尔西、1比0卡拉巴赫、1比0顿涅茨克矿工、3比0巴萨，至今没失球，这样的强势主场的确会令所有对手忌惮。正因为如此，红军主场这一场比赛必须大比分赢球才稳。

前段时间PFA公布了本年度英超联赛最佳球员，利物浦边锋萨拉赫获得这项荣誉，悍将本赛季共为球队出场46次，打进41球，英超31粒，欧冠8球也同样关键。对阵罗马的两回合中萨拉赫的表现也是重点，虽然罗马主帅表示不会全力防御萨拉赫，但是这说词的确有掩耳盗铃的感觉。

历史数据显示此前两队在欧战碰面5次，利物浦2胜2平1负有优势心理，这其中2001-02赛季欧冠第二轮小组赛利物浦主场2比0、客场0-0同样占据优势。上轮联赛利物浦客场2比2西布朗就是因为轮换了数人，阿诺德、张伯伦、菲尔米诺、罗伯逊都得到了休息。罗马方面小胡安、弗洛伦齐、德罗西、哲科也都为了备战欧冠而得到了休息，由此可见双方都很竭力拼战欧冠。

萨拉赫这场比赛是面对旧主，罗马球员对于他很熟悉，防御方面也会比其他球队做得更好，萨拉赫本人则需要更好的备战。同样哲科也曾在英超征战，利物浦部分球员对于他也是很了解的，萨拉赫和昔年的搭档也有更深度的了解，所以这两人的表现的确可以左右比赛的赛果。

哲科本赛季联赛为罗马打进14球，欧冠10场比赛打进6球，也是绝对的领军人物，本场比赛利物浦针对哲科的防守是否到位也是关键点。对于利物浦来说不利的一面是本轮比赛拉拉纳、马蒂普、埃姆雷-詹因伤缺阵。罗马方面则只有卡尔斯多普、德夫雷尔，相比之下利物浦阵容伤病的影响比对手大一些。