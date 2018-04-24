欧冠半决赛首回合拜仁主场迎战皇马，比赛还没开打主队就各种发声为自己打气。名宿们认为拜仁更具优势，核心球员莱万更表示即便皇马是本赛季夺冠热门，但是拜仁也同样有机会淘汰对手。由此看出曾经在欧冠被皇马淘汰出局的旧恨，以及银河战舰连续两个赛季问鼎欧冠的优势面，的确令拜仁上下很是介意，所以才会不顾一切的各种发声来声援球队，同时也给对手施压。而事实上做这些其实是无用的，坐镇主场需要的是捍卫主场尊严，而不是造势打压。

更为有趣的是拜仁居然还拿裁判说事，认为在欧冠赛场上银河战舰得到了一些庇佑，所以才会有上佳的战绩。事实上这样说话明显有得罪裁判之嫌，毕竟每一场比赛的裁判都是不同的，难道欧足联的裁判组都成了皇马的支持者，这显然是打击一大片的方式，很可能在比赛中受到特殊待遇。

皇马本赛季的强势在于C罗在下半个赛季的强势发挥，以及整个赛季在欧冠赛场上的稳健和高效。因为赛季初就被禁赛多场比赛影响了C罗的发挥，乃至赛程进行中皇马核心的进球数居然不及巴萨从中超引入的外援多。但是随后C罗迎来大爆发，目前联赛进球数已有24球，只比梅西少5球，如此冲击力的确令任何对手恐惧。

和联赛相比，C罗欧冠的表现更接近于完美，目前他已经打进15球位列射手榜首位，而梅西只有6球，拜仁的莱万则只有5球，位列欧冠射手榜的第14位，所以半决赛相遇拜仁无底气也是有理由的。目前的C罗已经连续12场破门，这期间共为球队打进22粒进球，追平了自己保持的皇马连场进球纪录。接下来战拜仁如果还能进球的话，就将刷新这项进球纪录。在上轮联赛1比1平毕尔巴鄂竞技的比赛中，C罗末尾的进球帮助球队拿到1分，他的关键性再度得到了印证。

拜仁在德甲一向是一骑绝尘，很多赛季都是如此，即便有多特蒙德和其他球队偶尔的强势干扰，但是想取而代之的次数并不多。也是这样的优势面才能让拜仁更好的备战欧冠，但是可惜的是有这样的优势辅助下的拜仁还是无法越过皇马这座大山，所以两度在欧冠倒在对手脚下。巧合的是近5个赛季的拜仁，在欧冠中均被西甲三强所淘汰，皇马、巴萨和马竞成为拜仁的克星，这其中皇马的仇恨最深。

2016/17赛季1/4决赛拜仁主场1比2、客场2比4被皇马淘汰，2013/14赛季半决赛客场0比1、主场0比4被皇马零封出局堪为奇耻大辱，所以再度碰面令拜仁很是不爽，复仇之心的确太急切了，才会在赛前攻势上就做足了文章。

莱万多夫斯基本赛季在德甲为拜仁打进28球，其中有6粒点球，位列射手榜第一。此前欧冠对阵皇马的比赛中曾经上演大四喜的好戏，所以内心的优势心理是存在的，只是那个时候的皇马和现在的银河战舰无法相比，莱万想要大开杀戒不易。

本赛季皇马的客战成绩是18胜4平3负，大比分输球的场次只有客场1比3不敌热刺，其余的客场失分的比赛都是平局多，输球的比赛也只是一球之差落败。此外主场大比分输球则有两场，欧冠淘汰赛1比3不敌尤文，但是因为首回合客场3比0而涉险晋级。再就是西班牙德比战主场0比3巴萨，由此可见球队的防线还算稳健，尤其是客战中的稳定程度甚至优于主场，因为客战是不可能轻敌的。

C罗在近几个赛季的关键性是被世人认同的，带领球队两次问鼎欧冠所储备的能量和自信，让C罗临场的发挥总是很到位。再就是此前曾率领阵容并不强大的葡萄牙问鼎欧洲杯冠军，这座奖杯对于C罗的重要性不言而喻，也让他有了更为强大的内心和能力，这种气质则可能让他所在的球队绝处逢生，强强对话也能把握机会扭转乾坤。此前欧冠赛场的倒钩进球就足以显示球员本身的状态和竞技水平，所以莱万说防住C罗需要全队努力的确是大实话。

拜仁谈及裁判护佑皇马其实有点可笑，因为本赛季欧冠赛程上拜仁得到的照顾比任何球队都多。小组赛对手中凯尔特人和安德莱赫特根本就不可能晋级，而早早碰巴黎圣日耳曼则可以为随后的淘汰赛做准备。屈居小组第二晋级的1/8决赛对手是贝西克塔斯这样的大礼包对手，相信所有球队都很羡慕。1/4决赛的对手又是比较弱的塞维利亚，拜仁等同一路保送到半决赛。可以说拜仁所需要的是打好剩余的三场比赛就能夺冠，试问哪支球队本赛季遭遇过如此优厚的待遇。