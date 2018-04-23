本轮英超已经结束了8场比赛，曼城5比0大胜斯旺西当属最没悬念的一战，卸下欧冠的负担且在联赛登顶之后，曼城有望再度呈现一段时间的狂胜期。因为球队本轮的对手斯旺西本赛季面对豪门球队只有一场爆冷0比0逼平热刺，其余比赛均落败，由此可见这支球队本赛季的糟糕表现。而且曼城此后的对手分别是西汉姆、哈德斯、布莱顿和南安普顿，这些中游球队想要从曼城身上拿分的几率不大，而瓜帅的曼城则有望刷新单赛季胜率和英超冠军最高积分数和进球数。

英超历史上联赛最高积分夺冠的保持者是切尔西，当年穆帅率领蓝军在2004-2005赛季积95分夺冠。此后没有球队超越这个数据，排名第二的是曼城的87分夺冠。目前曼城34轮战罢积90分，随后四战只要赢两场就将刷新纪录。因为随后的联赛对手孱弱，所以曼城真可能开创新的最高积分夺冠的纪录，最多是102分夺冠，如果这样的话瓜帅曼城是第一支积分破百夺冠的球队。

很显然目前的曼城上下都会为刷新这项纪录而战，球队整体的状态持上升趋势，爆冷的可能性降低不少。在5比0拿下斯旺西的比赛中，久伤初愈的门迪也在第75分钟替换德尔夫登场，表现也是中规中矩，而曼城也成为全员出战的模式，这样的情况下还有什么可以阻截这支新科英超冠军。

曼城对阵斯旺西的上半场比赛曼城射门6比2，射正6比1,2比0领先对手，角球2比0，传球成功率高达93%，控球率86%，这是十足的碾压。下半场曼城射门13比2，射正6比0，角球4比1，打进3球，即便斯特林的点球被斯旺西门将扑出，也被贝纳尔多补射破门，多点开花的曼城的确难以抵挡。

不过本赛季英超最佳球员却不在曼城阵中，利物浦的萨拉赫获得了这项荣誉。这的确是因为埃及梅西本赛季的表现足够出色，再就是曼城是多点开花的球队，得分手居多也让进球的分布开来，因此德布劳内、、萨内、席尔瓦没能获得这项荣誉也是必然的。不过对于职业球员来说球队的荣誉胜过其他，这些悍将门也不会在意的。值得一提的是曼城的萨内获得最佳年轻球员，对于悍将来说也是一种肯定，事实上在曼城阵中可持续提升效率的不止一人，未来之星也不止一个，本场比赛替补出战的福登就是瓜氏曼城未来重要的棋子。

本场比赛席尔瓦先拔头筹是德布劳内和斯特林的配合制造的进攻机会，此后丁丁还在下半场打进1球，帮助球队3比0领先对手，事实上3球领先的时候也等于锁定了胜局。德布劳内本场比赛参与了两粒进球，关键性不言而喻。以往人们会质疑德布劳内很少射门这一点，那是因为他想制造更多和更具威胁的射门机会，助攻比自己破门更重要一些，除非是自己形成单刀机会才不会处于犹豫状态中。事实上这样的品质也可以给与球队更多，也能制造更为轻松的破门机会，助攻多还能增加球员彼此的默契度和化学效应以及足够的信任，对于粘合整体更为重要。

德布劳内本场只出战65分钟就有4次射门，2次射正，打进1球，传1次威胁球，他被图雷换下的时候球队已经4球领先，的确是处于一种保护才被换下，随后的比赛也能更多的发挥能量。相信比利时主帅也会感谢瓜帅对于德布劳内的使用，这样的话也能更好的备战今夏的世界杯。

斯特林本场出战71分钟，1次射门打进1球，他的进球是德尔夫和席尔瓦配合后形成的传中机会，斯特林的进球极其的轻松。一直以来人们对斯特林都有一些不好的定位，浪费机会是第一位的，而事实上这个也是有前提的。在运动战中球员的跑位也很重要，也只有自身和队友能达到足够的默契，队友的传球才能落到自己的脚下继而形成射门，否则的话则可能是多数传球差之毫厘并没能形成有效的射门。斯特林的跑动很灵活，速率也很高，所欠缺的就是射术还有待提高，而且在激烈的英超谁又能百分百的把握机会呢。因此从本赛季此前的表现来看斯特林的确是稳中有升的感觉，当然下赛季一定还有更多的精进。