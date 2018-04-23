足总杯半决赛切尔西主场2比0南安普顿晋级决赛，接下来英超红蓝大战定冠军归属的确更具吸引力。因为两队阵中有两位阿森纳大将，而桑切斯和吉鲁都是球队晋级决赛的不二功臣，所以接下来的红蓝对碰双方祭出怎样的阵容也是很关键的。如果孔蒂还会启用吉鲁先发的话，那么两位前队友的发挥也将决定各自球队的命运。不过有一点不同的是近期的阿扎尔极其的出色，如果队友进球效率再高一些，球队取胜对手的几率就会大很多。本场比赛中扎球王制造了很多次威胁，甚至比赛中有插花脚传中的动作，可见蓝军核心近期的状态极好，在比赛中更游刃有余。

对于接下来切尔西的前景多数人是看好的，因为阿扎尔近期的状态明显好于此前，这对于球队斩获足总杯冠军和保持随后比赛全胜是有帮助的。接下来蓝军还有两场大仗要打，那就是联赛主场迎战利物浦，足总杯决赛战曼联抢夺冠军，这两场比赛也可以成为孔蒂本赛季的正名之战。

巧合的是上赛季孔蒂夺得英超冠军，穆帅则夺得了欧联杯的冠军，两位处子赛季就夺冠的主帅的确高于同样初入英超的瓜迪奥拉。而本赛季两位主帅目前都无冠军在握，而瓜迪奥拉则已经拿到联赛和联赛杯两座冠军奖杯，所以红蓝两军的主帅都会将所有的侧重点都放在这场大战中。

在英超赛场上动作大一些也极少追加处罚，足总杯追加了阿隆索三场禁赛的确是特别厚爱蓝军，但是没想到打压之后却令切尔西开辟了一条新路，而且锁定两连胜的战绩。阿隆索本赛季很少休战，所以这个位置对于他的依赖是很明显的，但是禁赛的第一场比赛中切尔西客战伯恩利，孔蒂让新援埃莫森首发有不错的发挥，这一点是博大胆后有意外之喜。此外蓝军主帅还祭出两位前锋同时首发出战的阵势，让阿扎尔、威廉、小法得到休息，很显然这是为随后的半决赛做准备，但是孔蒂其实很少做这样的尝试。事实证明这次尝试是获得满分的，所以球队才能有联赛和杯赛都获胜的双丰收，阿扎尔也有更多的体能打好生死战。

上一场错失两次单刀机会的莫拉塔在第71分钟被换下，球员是有一些冲动的摔了球衣泄愤的镜头，但是赛后他也公开道歉了，并表示是气自己没有把握住机会，并不是对被换下有怨言。不过就上场比赛的表现来看，足总杯替补也是正确的选择，事实证明给一些等待，多一点耐心会有不错的发挥，所以莫拉塔本场比赛第80分钟替换吉鲁登场，86秒之后他接阿皮传中球头槌建功，再度证明了自己的能力，随后阿扎尔的传球本应该梅开二度的，无奈霍特门线解围，但是经此一战莫拉塔的压力减轻，自信心提升了，这对于随后的比赛也是帮助的。

阿兹皮利奎塔这是第7次助攻莫拉塔破门，后者联赛进球数为11个，很显然在蓝军阵容中最懂得也最支持莫拉塔的就是他的这位好友，也是当初劝说他选择切尔西的人。而如果切尔西队内有更多的阿兹皮利奎塔的话，那么莫拉塔的进球数一定会飙升，不过进球数少和莫拉塔错数次单刀机会也是有关的，另外就是战术选择上不利于莫拉塔这样类型的锋线球员很轻松的破门。埃莫森获得两场先发的机会，他边路传中的次数要多一些，虽然本场比赛没能再度助攻队友破门，但是的确制造了一些机会，这样的模式还需要继续保持才好。战利物浦的时候阿隆索就将复出，如何选择这个位置首发则又要孔蒂做选择题了。

冬季送走巴舒亚伊纳入吉鲁一度被认为是昏招，因为前者在多特蒙德大杀四方，而吉鲁却没有更早的为球队建功，但是近期却有风云变化，巴舒亚伊伤别赛季，吉鲁却在对阵南安普顿的两场比赛中打进3球。联赛梅开二度帮助球队缩小和热刺的分差，足总杯的进球则帮助球队晋级决赛，关键性完胜巴舒亚伊，所以这笔引援的确是正确的选择。