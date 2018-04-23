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曼联力擒热刺晋级决赛得益于三大功臣凯恩问题已成热刺绊脚石

(2018-04-23 00:17:09)
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英超

足总杯

曼联

热刺

穆帅

 分类： 聚焦英超争霸
曼联力擒热刺晋级决赛得益于三大功臣凯恩问题已成热刺绊脚石


    曼联上赛季就斩获欧联杯的冠军，穆帅杯赛的能力还是高于热刺主帅的，所以2比1逆转热刺跻身足总杯决赛一战也是预期中的结果。热刺近几个赛季也算是稳居前四，但是却总和冠军奖杯差之毫厘，的确力证实力不济以及关键战的胜率太低。这场生死战中凯恩依旧浪费了不少机会，而桑切斯关键时刻发挥作用，证明曼联的这笔引援是超值的，毕竟杀入决赛就一半的机会拿到本赛季唯一可能拿到的冠军奖杯。
    本赛季的曼城在联赛中一骑绝尘，曼联和热刺都是高开低走，欧冠也先后遗憾出局，目前英超球队中也只有利物浦依旧在欧冠分心，所以本场比赛两支球队都想拿到赢球晋级，但是把控比赛的能力显然穆帅更给力。目前的联赛积分榜上曼联位居第2位，比第4的热刺多6分，后者比第5位的切尔西多5分，所以足总杯出局也更利于备战随后的联赛，避免第4的位置被其他球队取代。
    曼联上次拿到足总杯冠军是2015-2016赛季，如果本赛季再夺这座奖杯的话，也将追平此外阿森纳保持第13次夺冠纪录。因为枪手已经宣布主帅赛季末离开，所以本赛季夺冠后，随后刷新这个纪录更为容易。因为以上诸多原因，红魔上下才会力拼到底，否则不可能逆转对手。大事实上大笔投入的曼联如果能拿到足总杯冠军的话，也会给一个并不太满意的赛季划上了一个比较圆满的符号。
    曼联近两轮联赛1胜1平，0比1爆冷西布朗送曼城登顶的确是本赛季最糟糕的一战，利好的是穆帅的球队很快走出了低迷期，上轮联赛客场2比0拿下伯恩茅斯为本场比赛注入了足够的能量。热刺近两轮不胜，主场1比3不敌曼城、客场1比1被布莱顿逼平，足总杯出局后遭遇三场不胜的尴尬，也等于再度交了学费，毕竟就目前豪门主帅的能力对比中，热刺主帅是略微靠后的，只是球队有一些可以提升的空间。
    曼联拿下本场比赛要感谢三人的强势发挥，第一位的当属桑切斯，大腿先是打进扳平比分的进球，因为这粒进球是博格巴送出的助攻，所以更为难得，双神发力的话曼联下赛季也会有更多展望。这粒进球博格巴抢断登贝莱后精准传中球找到桑切斯，后者轻松进球。下半场的进球也是桑切斯横传球找到卢卡库，后者触球后皮球偏转被埃雷拉捕捉到良机将球打进。两粒进球都和桑切斯相关，的确是本场的关键先生。
    除了桑切斯和博格巴这两大功臣外，曼联需要感谢热刺的独狼凯恩，近期的比赛中这员虎将特别自私想刷进球数，团队配合上没有之前那样默契，他自身获得的进攻机会也有减少，所以导致一些机会被浪费了。因为凯恩此前申诉拿走了队友埃里克森的一粒进球后，队内也出现了一些矛盾，加上他个人发挥上也出现了问题，进球就没有之前那样容易了。上轮联赛客战布莱顿虽有一粒进球，但是最后被对手扳平后再没有斩获进球，只能说队内的问题依旧是禁锢球队进攻效率。当场比赛中凯恩4次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，表现并不令人信服，甚至有人认为热刺的头牌球星应该是更为竭力的埃里克森。
    本场比赛琼斯对于凯恩的盯防到位，所以开场不久的禁区前突射冷箭被化解，随后埃里克森助攻阿里破门后，孙兴慜传中球找到凯恩，但是后者射门打偏错失良机。这次险情后曼联防守掐断了孙兴慜和凯恩的连线很奏效，所以后者也没能再度得到队友精准的传球，再之后他得球后就给埃里克森做球，可惜后者射门击中了立柱，两位热刺核心球员屡屡浪费机会的时候，就给了桑切斯乘乱扳平了比分的机会。
    应该说这场比赛曼联的防守很专注，所以更多的现象是热刺在浪费机会，射门也会有失水准，有了对手的帮助，曼联才会有逆转取胜的赛果。
    这场比赛后可以看出桑切斯的竭力，而卢卡库虽然进球不多，但是他的传中球很具威胁，也能给队友制造不少的进攻机会，这一点也很是难得。埃雷拉的进球等于锁定晋级名额，门前嗅觉的确优于其他队友，，但是晋级不等于说曼联没问题，两个边路的威胁不多也是球队的症结，需要在接下来更好的解决。

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