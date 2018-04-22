巴萨5比0塞维利亚夺得国王杯冠军，加上联赛冠军也基本收入囊中，双冠王的荣耀的确令球队的支持者亢奋不已。而事实上这一场胜局，一座奖杯，远不及领军人物的锐利和关键性更为重要。因为梅西本场比赛两传一射的确惊艳，更具备前瞻性，那就是未来的岁月梅西是绝对的王者，因为他不再是靠因涅斯塔、普约尔和哈维辅助才能问鼎冠军奖杯的球星，而是一力也可以扭转乾坤的巴萨领袖。

应该说这样的一场零封夺冠战也让球队之前的挫败感消失了，毕竟从欧冠出局对于球队的打击很大，而联赛的长期领跑和积分上的绝对优势都增加了欧冠出局的杀伤力。因为如果联赛并没有那样的佳绩的话，欧冠出局是可以接受的结果，毕竟任何赛事都存在不可预测性，出局后所需要做的就是引以为戒。巴萨从高潮落入低谷的感觉的确是球队无法接受的结果，而能拿下这座奖杯则可以在赛季末收获双冠王，这对于梅西和他的队友们来说的确是褒奖和肯定。

本赛季送走内马尔，对于球队的影响是最需要解决的问题，梅西在这其中承受了巨大的压力。但是联赛开启前球队就主客场双杀皇马拿到西超级杯的冠军，这两场比赛的确是提气的战役。随后进入联赛一波9连胜再证球队实力并不逊色，之后客场1比1平马竞也是可以接受的结果，随后的四连胜也证明巴萨并没有因为客场平局而受到更多的影响。

只是而后在欧冠客场0比0平奥林匹亚科斯一战是给球队敲响了警钟，而当时的巴萨上下并没有意识到球队外战中客场的表现的确存在隐患。这场平局之后2017年随后的10场比赛中，巴萨平了三场，分别是欧冠客场0比0尤文、回到联赛客战1比1平巴伦西亚，在国王杯大胜弱旅后紧接着主场被维戈塞尔塔逼成2比2平。可以说这3场比赛是第二次警钟，只是在2017年最后一场西甲的比赛中巴萨客场3比0零封皇马一战让球队的警戒心理再次松弛下来，才会有随后欧冠出局的意外爆冷。

不可否认是在失去内马尔之后，球队还能在三线作战的鏖战中保持2017年的所有赛事不败，球队的努力和梅西的竭力以及在球队中所发挥的作用都是值得球迷记忆的，更是极其珍贵的所在。一支球队一个赛季不败夺冠的确是曾经出现过的，但是想复制的确太难，尤其是失去一位天王级队友之后的赛季。

进入2018年的巴萨在国王杯的赛场有两场冷门出现，客场1比1维戈塞尔塔，0比1西班牙人的确让球队面临了考验，也是第三次警钟，所幸的是两回合的比赛最终都是巴萨笑到了最后。这期间球队还曾获得3连胜和4连胜的佳绩，并没有因为赛季第一败而连续两场都失分。巴萨随后的三线作战的4场平局分别是主场0比0赫塔菲、欧冠客场1比1切尔西、联赛客场1比1拉斯帕尔马斯、2比2塞维利亚，意外爆冷变得平常了，只是平切尔西一战后梅西重拾了信心，因为此前对阵这支球队梅球王总是无法破门的。

足球赛程也有偶然性和必然性，每一次意外失分之后都会重拾胜局或连胜，所以球队也三次忽略了潜在的危机，因此欧冠出局也是必要的。这场客战的确是因为首回合主场4比1的优势心理所导致的，所以客场0比3出局也是被惩罚了。巴萨至今联赛保持不败，只是球队必须记住联赛中维戈塞尔塔有克星的味道，因为这支劲旅总是可以在巴萨身上拿走一分，所以巴萨上下都该更好的破解这个谜题，好在下赛季的西甲制造更好的战绩。

塞维利亚也是西甲很难缠的球队，本场生死战之前两队遭遇还逼平了巴萨，所以这场夺冠战中如果不是梅西出彩，球队想拿下对手的难度也挺大的。因为在库蒂尼奥先拔头筹之后，塞维利亚就曾利用角球机会击中了立柱，此后队友利用边路传中机会威胁球门，只是射手虽然包抄到位但是射门却打高了，如此多的良机的确是可能斩获进球的，所以梅西站出来解决比赛。

梅西先是给苏亚雷斯做球，后者横敲给伊涅斯塔，可惜这次射门也击中了横梁，但是紧接着梅西就破门了。这一次是阿尔巴和伊涅斯塔的配合助攻梅球王建功，对于之后就离开的因涅斯塔来说也有特殊的意义，而梅西没有浪费这样的机会更是本场的关键。

曾经的巴萨攻防都有绝对的顶尖人物，普约尔和哈维以及因涅斯塔都是宇宙巴萨绝对的功臣，而当这些老将逐渐离开和即将离开之后，梅西已经有足够的能力撑起巴萨的天空，这一点在这场夺冠战中显露无疑。从被喂饼到一场两次助攻，点球让给队友，这个过程梅西和他的支持者应该有更深的感触，自然队友们也会在随后的岁月里和梅球王一起创造更多的佳绩。这其中苏亚雷斯和库蒂尼奥就是梅西外最为重要的两人，而本场比赛中两人的表现也的确到位。

本赛季的巴萨除了欧冠的错漏令人失望外，其余赛事都有不错的发挥，梅西接过队长袖标之后，也将开启属于自己的王朝。此前的巴萨传奇有瓜迪奥拉、恩里克、罗纳尔迪尼奥、普约尔、哈维、伊涅斯塔，而今后诸多传奇已经定格，梅西却依旧在路上，而他注定是巴萨历史上无可替代的传奇。