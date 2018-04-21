在曼城和热刺先后崛起之后，英超前四的位置就变成一个更艰难的任务，上赛季穆里尼奥的曼联都没能做到位居前四，那么并没有大笔豪购的阿森纳没有欧冠资格也并没有什么大不了的。但是俱乐部如何衡量这样的结果是球迷无法预估的，毕竟在此前的20个赛季中球队都有欧冠资格，而且还曾数次笑傲英超。当人们认为阿森纳高层还会给教授更多时间的时候，当本赛季还有欧联杯争冠的赛程还没有结束的时候，却听到了温格要挥别执教了22年的阿森纳的消息很是吃惊，所以人们了解了阿森纳高层也有底线，欧冠资格远不及联赛前四和保有争冠的能力更为重要。

如果俱乐部高层只是在意是否有欧冠资格的话，本赛季温格还有可能为阿森纳赢得欧联杯的奖杯和欧冠资格，而如果是更在意下赛季能否对联赛冠军发起冲击的话，教授离开或许也是一种解脱。因为他的执教理念和坚持在没有大笔资金的支持的话，下赛季依旧无法触摸到联赛的奖杯，更难以在欧冠赛场更接近冠军奖杯，所以俱乐部和温格做出的决定显然是正确的，只是离别时刻有的是更多的伤感和不舍。

很多人注定要来，也注定要离开，足球世界来来去去更是平常事，只是离开的时候教授已经两鬓斑白令人心疼，22年的时光的确太过漫长，内中承载的所有内容都值得阿森纳球迷记忆，请记住这位伟大的老人和他的功绩。

温格是从1996年10月开始执教阿森纳，22年执教生涯共为枪手拿到3夺英超冠军、7座足总杯冠军、7座社区盾被冠军。联赛冠军分别是在1997-98赛季、2001-02赛季、2003-04赛季获得，只是从穆里尼奥率领蓝军在2004/05赛季夺得联赛冠军之后，温格的枪手再没有在联赛问鼎。温格执教阿森纳期间曾先后在1998年、2002年、2004年拿到英超最佳主帅，而且在2006年入选英国足球名人堂，他的固执和对足球独特的理念也是一处与众不同的风景。教授最辉煌的赛季是03/04赛季带领球队不败夺冠，至今无人超越。

在英超也只有两位主帅执教一支球队长达20年以上，曼联前任主帅弗格森从1986年接过红魔的教鞭，执教27年中率队打了1500场比赛，赢了895场，共斩获13座英超联赛冠军、2次欧洲冠军联赛冠军、5次英格兰足总杯冠军等38项冠军。可以和温格不败赛季夺冠媲美的是爵爷曾带领球队在1998-99赛季成为三冠王。2012-13赛季结束爵爷选择退休，而今温格离开枪手后，英超再无长时间执教一支球队的名帅，这也是一种遗憾。

在爱情的世界里很多的离开是为了爱，教授和俱乐部交流后选择离开何尝不是一种爱的抉择。不过温格离开之后，如果阿森纳还想依靠财政收支平衡而不是大笔资金纳入新援的话，不要说联赛冠军，就连英超第四也会成为奢望。

近几个赛季因为诸多问题，每个赛季都曾高光，但是最终还是落入尘埃，曾经的争四狂魔令人齿冷，但是到了失去这个绰号之后，枪手已经不知道球队的最低线在哪里了。现在选择换帅的确是将迎来一个的新的开始，若如孔蒂入主蓝军处子赛季就夺冠的确不错，但是若如爵爷退休之后，莫耶斯和范加尔率队的糟糕战绩也可能在枪手身上重现，那样的话势必要带来更多的动荡。

本赛季的英超曼城、曼联比较稳健，接下来也是冠军的有力争夺者，热刺、利物浦、切尔西近几个赛季也比较强势，虽然蓝军本赛季遭遇了一些问题，但是度过本赛季的难关还是可能成为冠军的争夺者。阿森纳送走桑切斯和吉鲁之后，领军人物缺乏血性精神，接下来挥别主帅势必要完成换血，这其中的难度是可想而知的，所以教授之后的阿森纳球迷需要更多的耐心，