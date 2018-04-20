



热刺本轮失分，切尔西客场2比1取胜伯恩利将积分差距缩小到5分，虽然想重新回到前四依旧不易，但是打好剩余的比赛对于球队来说更为重要。这场比赛孔蒂大胆轮换奏效，摩西建功也很难得，阿隆索禁赛三场，主帅派上了冬季纳入的埃莫森，悍将表现可圈可点是意外之喜。事实证明就目前的阵容打中下游球队轮换个别位置是完全可以的，如果孔蒂可以更早的尝试和信任这些板凳球员，或许现在就不会屈居联赛第五了。

本场比赛除了阿隆索禁赛外，主帅还让阿扎尔坐到了替补席，而吉鲁、佩德罗、埃莫森、巴卡约科、摩西和吕迪格都得到首发的机会，如此多人轮换在蓝军的近两个赛季中很少见的，所以球队最终赢球也给孔蒂更多启示。因为本赛季联赛首轮蓝军主场作战就曾被伯恩利3比2拿下，所以敢于在再次面对这个对手的时候进行多个位置的轮换的确也需要有破釜沉舟的胆识的。

伯恩利本轮前和第六的阿森纳只有2分差距，能位列英超第7位也说明这支球队本赛季的发挥不错，球队也曾数次爆冷从豪门身上拿分。除了首轮爆冷拿下卫冕冠军外，还曾1比1平热刺和利物浦以及曼城，1比0埃弗顿、2比2曼联，黑马的成色的确很足。本轮比赛前球队还取得了联赛的5连胜，所以切尔西能在客场拿下这匹黑马的确是部署对路，球员们的发挥也不错。

伯恩利和其他英超中下游球队有一些不同，防守动作不大，但是却很强硬，这也是球队屡次在强队身上拿分的优势所在。上半场球队防守得当，所以即便蓝军派出了两位锋霸依旧不能洞穿球门。切尔西第20分钟的进球是摩西传中球导致波佩拦截失误，皮球却打到了队友的胸口反弹入网，这粒进球的确够运气。不过这粒进球和卡希尔突然的长传球找到摩西也是相关的，这样的快速进攻令对手惶恐才会出现失误。

切尔西下半场失球前吉鲁被对手放倒在地，队医入场检查所幸没有受伤。之后佩德罗和摩西配合后，后者加速突破变向的时候被对手放倒，但是裁判没吹罚犯规，就是这个机会让对手抓住了，来自韦斯特伍德的传球，格维兹门松右路起脚射门击中巴恩斯后转入球网。两粒进球都是折射，所以运气成分等于均等了。

埃莫森从加盟切尔西之后很少获得首发机会，本场比赛就是他在第69分钟在左路传中制造的进攻机会，吉鲁得球后射门打空，摩西再射破门，2比1的比分也维持到终场。由此可见阿隆索这个位置完全有合理轮换的替补球员，这一点对于孔蒂来说是很重要的。

埃莫森本场出战84分钟，有1次射门且射正，送出1次助攻，传1次威胁球，1次解围、1次过人、1次抢断成功，2次被犯规，39次传球成功率76.92%，对于一位长期在板凳上坐满全场的新援来说绝对是令人满意的表现。接下来阿隆索还将缺席两场比赛，这其中下周中足总杯主场迎战南安普顿的比赛是最为关键的一战，寄望埃莫森可以如本场一样稳健就好。

本场比赛阿扎尔替补登场威胁更大，蓝军核心得到充分的休息也可以在足总杯的比赛中有更为关键的表现。很遗憾的是莫拉塔又错失了两次单刀机会，而吉鲁的发挥则是很到位的，事实证明他不仅能威胁对手，还可以给莫拉塔制造杀机，只是后者本场的状态不佳，所以没有成为取胜的功臣。