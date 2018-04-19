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曼联零封英超造冷队重振士气博格巴送助攻依旧是拔刺关键一员

(2018-04-19 17:33:33)
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卢卡库

穆帅

 分类： 聚焦英超争霸
曼联零封英超造冷队重振士气博格巴送助攻依旧是拔刺关键一员

    曼联凌晨2比0拿下伯恩茅斯，卢卡库和斯马林建功，博格巴送助攻，这的确是主场爆冷被西布朗拿下后重振士气的一战。因为随后要打足总杯对阵热刺的比赛，后者因为本轮客场爆冷被布莱顿逼平很受挫，这也增加了红魔杯赛力擒对手的几率。穆帅本赛季只有足总杯冠军可以争夺，本场的排兵布阵要高于热刺主帅，也是因为合理的轮换和运用阵容，所以在零封对手的同时还保存了实力。
    这场比赛卢卡库、马蒂奇和布林德都替补，很明显红魔是想留力打热刺，但是这样做的确存在风险，因为本赛季伯恩茅斯制造了不少冷门。主场2比1埃弗顿和阿森纳、客场3比0切尔西、1比1莱斯特城，好在曼联本场把握住了定位球机会，所以才能在上半场1比0先拔头筹。曼联的第一粒进球是在第28分钟打进的，当时战术角球的机会埃雷拉直传球找到林加德，后者传中助攻斯马林铲射破门。在破密集防守的比赛定位球是最好的得分利器，这一点是在英超的生存之道。
    和伯恩茅斯相比，布莱顿本赛季造冷的比赛不多，球队先后2比0阿森纳、1比1埃弗顿，但是即便如此还是在关键的保级期从热刺身上拿到了1分。通过两场比赛可以看出曼联和热刺近期的状态，很明显红魔是优于对手的。不过本赛季两次在联赛对阵热刺各有胜负，曼联主场1比0，卢卡库击中立柱，马夏尔在第81分钟才用进球绝杀了对手，给他送出助攻的则是卢卡库。
    不过随后红魔曾在客场0比2不敌对手，那场比赛埃里克森闪电进球，当时维尔亨通长传球找到凯恩，后者头球摆渡，阿里助攻埃里克森破门。上半场中段菲尔琼斯解围对手的传中球，却不小心自摆乌龙导致球队0比2落后，可惜的是随后曼联狂攻却颗粒无收，所以本场杯赛曼联也是志在复仇的。值得一提的是那场比赛曼联客场射门6比22，射正3比6，角球3比6，用全面被动来形容一点都不为过，所以曼联想要拿下对手也需要好好多点爆发才行。
   卢卡库当场比赛只有1次射门且射正，博格巴只打了63分钟的比赛有2次射门0射正，传1次威胁球。马夏尔2次射门1次射正，桑切斯打满全场无射门，只有1次过人和54次传球，的确算是加盟曼联之后的最差表现。本场比赛桑切斯并没有出场，也许是为了留在杯赛中全力拼战热刺。此外林加德本场也只打了62分钟的比赛，悍将送出1次助攻，传1次威胁球的表现也算是中规中矩，毕竟这样的比赛就需要四两拔千斤，而不是过度的消耗。
    卢卡库本轮替补出场打了28分钟的比赛，2次射门1次射正打进1球，也算是不错的发挥。博格巴首发打了80分钟的比赛有1次射门，送出1次助攻，传1次威胁球，3次过人，4次被犯规，对手对他的防守可谓凶狠，这样的情况下还能送助攻的确说明悍将近期的状态不错。本场他下半场被换下也是为了保存体能，足见穆帅对于他还是很信任的，只是下场的时候两人无交集。近期外媒体传出曼联将帅失和，球队也想在夏季将博格巴送走，这个时候悍将祭出出色的表现的确很及时，即便离开也会有更合适的下一站，而穆帅即便真要放弃博格巴，也需要在本赛季力拼下足总杯冠军才行，所以近期的曼联不会因为场外的事情影响战绩的，对阵热刺的杯赛中博格巴依旧是重点。
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