近期的热刺遭遇两场不胜，如果说主场1比3不敌曼城是实力差距和球员彼此化学效应不到位所致的话，那么客场被布莱顿逼成1比1平就是进球球员浪费机会所导致的恶果，而且球员之间都单兵作战也是热刺阵中一直存在的症结之一。谁都知道目前的热刺凯恩和埃里克森相互助攻不多，本场比赛孙兴慜助攻凯恩破门，但是同样绝好的机会后者却选择自己射门，而没有给可以形成单刀机会的孙兴慜，就这一次进攻的选择上就可以折射热刺现在存在的问题，凯恩的独狼行为对于球队也会有诸多不利。

这场比赛如果热刺赢球的话可以在积分上追平利物浦，但是平局后就仍有2分差距，在多赛一场的情况下热刺和身后的切尔西则有8分优势， 如果蓝军赢球的话分差就为5分，这同样是有危险的，所以球队急需要总结不足避免随后的比赛继续爆冷失分。因为随后足总杯半决赛有客战曼联的比赛，分心杯赛则可能累及联赛的发挥，如果再有两场比赛则可能失去联赛第四的位置。接下来的足总杯的比赛显然对于红魔和热刺都是最为重要的比赛，因为这是双雄本赛季唯一一次争冠的赛事了，双方势必会倾其所有的拼命。

热刺平弱旅的这场比赛，双方上半场战成0比0战平，热刺方面进攻机会更多但是威胁度不高。首先是埃里克森在大禁区外的一脚射门被封堵，这样的打法比较简单，只能起到敲山震虎的效应。比赛初期很明显热刺无法将进攻延伸到禁区，所以第二次威胁球依旧是万亚马在大禁区外起脚射门被化解，随后凯恩也只能在大禁区中央尝试射门，威胁度都不足。这段时间反而是布莱顿的进攻打得很有威胁，而热刺阵中最具威胁的凯恩和埃里克森却没有直接连线，直到上半场接近末尾的时刻埃里克森才给凯恩送出一次射门的机会，后者射门被布莱顿门将扑出，不顾这次射门赢得角球机会，由此可见如果两人多联系的话是可以制造更具威胁的进攻机会。

下半场孙兴慜在开场2分钟就一脚传球助攻凯恩破门，这次机会完全是前者凭借个人能力从禁区右路突破后晃开防守球员送出的秒传。只是可惜随后不久奥里耶就在禁区内放倒了伊兹基尔多被判以极刑，热刺的领先时间只有2分钟也的确是可悲。客场就怕遭遇这样的情况，所以热刺随后也没能制造更多的威胁，平局也只能无奈的接受了。

从本场的换人上看，主帅用拉梅拉换下小卢卡斯是正确的，后者上半场数次传球给队友形成射门机会，但是随后就被对手放倒在地，因此比赛被停滞了一段时间，但是悍将下半场的表现明显不及上半场更具威胁，所以这个换人没问题。只是拉梅拉并没有祭出多么出色的发挥，而且因为要备战随后对阵曼联的比赛，凯恩也没有但全场，球队想拿三分的确很难。虽然有这样的分心才导致平局，但是不可否认的是凯恩近期的表现和处理球方面的自私，不送队友单刀球也够独的了，自己射门被犯规赢得的定位球机会也要亲自操刀，而没有给定位球上更具威胁的埃里克森，如此独的核心球员的确是球队的一大障碍。

有人认为之前英足总杯改判给凯恩的一粒进球后，热刺两大悍将就有了矛盾，这也可能是近期不胜的原因之一，但是如果这样的颓势持续下去的话，热刺恐怕还会更加沉沦。

全场比赛热刺射门16比8，射正6比5，角球5比3，优势并不明显，更多的是在大禁区外射门虚张声势，并没有真正的威胁到对手的球门。凯恩打了85分钟的比赛有4次射门，2次射正，传1次威胁球，4次过人，1次被犯规，打进1球。埃里克森本场3次射正0射正，传3次威胁球，很明显埃神还是乐于给队友送一些机会的。孙兴慜有3次射门2次射正，传2次威胁球，送出1次助攻，各方面比较显然是队内最为全面的一员，而且即便没能得到单刀机会，但是这员悍将从未有抱怨队友自私的情绪和表情，也足见球员的专注力是在球场上。