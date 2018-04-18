近期有诸多悍将赛季报销，这其中有效力多特蒙德的巴舒亚伊，后者是在对阵沙尔克04的比赛中受伤导致无缘球队随后的比赛。接着是拜仁中场比达尔，再就是阿圭罗近期接受膝盖手术后将休战1月，也将错过曼城随后的5轮联赛的比赛。阿奎罗本赛季曼城出场29场比赛打进21球位列射手榜第三位，其中有4粒点球，此外还送出6次助攻，74次射门42次射正，依旧是队内第一射手王。好在球队已经提前夺得联赛冠军，随后的5轮联赛都是弱旅，以球队目前的阵容足够应对随后的比赛，因此球队大腿可以放心养伤。

去年夏天曾因为阿奎路和桑切斯谁更关键展开过讨论，因为当时瓜帅是有意纳入桑切斯的，但是多半个赛季下来，阿奎罗再度证明自身的实力强于对手，且在球队荣誉上更竭力，对于曼城也更忠诚。阿奎罗是在对阵曼联的比赛中遭遇阿什利杨的凶狠犯规而再度受伤的，瓜帅在赛后也异常愤怒，并称红魔悍将应该吃到红牌，此外裁判还漏罚了阿什利杨禁区手球的一粒点球。

瓜帅的愤怒也是可以理解的，因为这场德比战中自己伤了大将，还漏判了点球。不过同样是比赛中有身体冲撞，但是切尔西大将阿隆索近期却遭遇英足总的起诉，极其可能被禁赛，而阿什利杨却没有遭遇相同的追加，这也是英足总不公平的一贯作风。

更为重要的是对阵曼联一战是阿奎罗刚刚复出，却有遭遇了凶狠的动作，但是即便如此他还是带伤征战了次回合对阵利物浦的比赛，由此可见这位核心球员对于球队荣誉有多看重。因为今年是世界杯年，多数国脚都会规避伤病的产生，更不可能在这样的年份带伤出战，因为这样很可能错过四年一度的世界杯征战的机会，而阿奎罗却没有考虑更多就带伤征战了。

目前的阿圭罗对自己的伤情很乐观，并公开表示自己的伤病正在恢复中，会更早的康复。但是球迷们还是会担心到世界杯开战的时候大腿的状态能否恢复到最佳，毕竟今夏的俄罗斯世界杯对于梅西和阿奎罗这批球员都极其的重要。

阿奎罗对于曼城的重要性不言而喻，哪怕是瓜帅没入主的赛季也无数次发威拯救球队，所以也有曼城大腿的称号。这一点曼城前任主帅佩莱格里尼是最有感触的，因为当年主帅入主曼城的首秀就是阿奎罗和席尔瓦建功获得开门红的。

上赛季瓜帅处子赛季球队最终四大皆空，但是阿奎罗在联赛中还是贡献20粒进球，依旧是队内的射手王，所以也有人不断重复阿奎罗对于曼城的重要性。本赛季在强强对话中大腿的表现也是可圈可点，5比0横扫利物浦是阿奎罗在第24分钟就单刀破门，为球队打响第一炮。3比1拿下阿森纳的比赛中阿奎罗打进比赛中的第二粒进球，2比0的领先优势也挫伤了枪手的信心。曼城3比0拿下阿森纳的比赛中阿奎罗送出1次助攻，曼城主场1比0切尔西的比赛中，打进唯一进球的是贝纳尔多，但是这粒进球是阿奎罗传球给席尔瓦，后者助攻队友破门的。

欧冠赛场虽然曼城没能杀入半决赛，但是小组赛的发挥还是很有说服力的，阿奎罗本赛季欧冠也打进4球送出1次助攻，进球数和热苏斯以及斯特林的进球数相同，但是关键性丝毫不逊色队友。曼城客场4比0费耶诺德、曼城客场4比2那不勒斯的比赛中阿圭罗都有进球，后面这粒进球后，阿奎罗以179球打破曼城传奇前锋埃里克-布鲁克的进球纪录，更证关键性。虽然曼城小组赛末轮客场1比2不敌矿工，但是队内唯一进球也是阿奎罗打进的。进入淘汰赛阶段曼城客场4比0巴塞尔的比赛中阿奎罗传射建功是第一关键先生，对阵利物浦的两回合比赛，首回合阿奎罗因伤休战，次回合带伤出战也是拼尽了所有。