切尔西刚刚赢得血性的一战就再遭打压，近期英足总针对上轮联赛阿隆索对肖恩朗的一些动作将作出调查。因此蓝军悍将很可能被判罚禁赛三场，而如果这样的话孔蒂在用人上就要更费一些心思，这对于平时不爱轮换的蓝军主帅来说的确是一道难题。

切尔西接下来的赛程是客战伯恩利，目前该队排名在积分榜第7位，仅位于阿森纳身后，所以本轮比赛也不容轻慢。随后的赛程是足总杯半决赛首回合主场对阵南安普顿的比赛，再之后是客战斯旺西，三场比赛都必须全力争胜，足总杯更为关键，所以赛季末的孔蒂再迎大考。

上轮3比2逆转南安普顿的比赛中，下半场换人调整很及时也很对路，四后卫体系让边路威胁得到了更多的发挥，斩获三粒进球就是最好的回报。如果阿隆索真的遭遇禁赛的话，加固后防线，同时派遣佩德罗出战或许可以度过难关。

回看本赛季阿隆索缺席和被换下的比赛，虽然次数不多却也可以给蓝军主帅指明方向。联赛杯切尔西5比1诺丁汉森林的比赛中，穆松达获得首发出战的机会，开场不久小将和巴舒亚伊踢墙配合后突破被放倒在禁区，但是裁判没有做出任何判罚。随后小将先是尝试远射敲山震虎，再之后小法妙穆松达单刀破门，可以显示出小将的灵敏和果断，这粒进球是本场比赛的第3球，也等于是锁定胜局的一球。此后小法还送过1次妙传，可惜穆松达没能把握第二次单刀机会。

或许因为这场比赛的对手是低级别联赛的球队，所以主帅会认为这些建功的小将就是能在这样的对手面前才能有出色的发挥。当场上演帽子戏法的巴舒亚伊同样没得到主帅的重用就是很好的例子，所以穆松达这样的球员也不可能得到更多的机会，因此冬季被租借到苏超的凯尔特人。

此后在4比0大胜斯托克城的比赛中，在2比0领先的情况下，下半场第58分钟孔蒂用卡希尔换下了阿隆索，让阿兹皮利奎塔顶到他的位置，随后球队又进2球大胜对手。切尔西4比2沃特福德的比赛中，威廉下半场第68分钟替换阿隆索出场，当时球队被对手追成1比2，换人之后球队打进2球，最终4比2无忧取胜。

联赛杯2比1埃弗顿的晋级战中穆松达第二次首发出战，他利用战术角球传中助攻吕迪格破门，小将下半场第70分钟被佩德罗替换下场。本赛季孔蒂也曾先后尝试352阵型，主场1比1平马竞一战就是这个阵型，阿隆索没出场，所以孔蒂接下来也可以多做一些尝试。此后0比1不敌西汉姆的比赛中阿隆索下半场第55分钟被摩西换下，但是球队也没扭转败局。切尔西1比1平伯恩茅斯的比赛中阿隆索也没出战，阿扎尔下半场登场，奈何球队第90分钟被扳平。

此后足总杯客场0比0平诺维奇，肯尼迪得到首发机会，穆松达第78分钟替补登场，都没有足够亮眼的表现。祖宗诶重赛的比赛中切尔西点球大战晋级，肯尼迪连续得到首发的机会并几乎打满全场。阿隆索缺席的比赛还有球队客战1比4不敌沃特福德，当场比赛威廉首发，小法第34分钟替换大腿登场，但是依旧吃到败仗。不过随后3比0西布朗的比赛中同样阿隆索缺阵，佩德罗先发球队就获得了久违的酣胜。此后足总杯4比0赫尔城晋级的比赛中，威廉首发的表现也是可圈可点。

综上所述可以看出阿隆索多半个赛季首发出战且打满全场比赛的场次较多，而在他缺席的比赛中，有一些比赛是失分了，不过也有零封对手的比赛，所以接下来如果禁赛三场的话，蓝军主帅也可以派遣其他悍将替代。因为穆松达和肯尼迪都被租借在外，孔蒂目前可以使用的球员有佩德罗、威廉、摩西，还有新援埃莫森，虽然后者并没有获得足够的信任，但是实力是可以获得一些比赛的机会的。此外蓝军也可以尝试打四后卫彻底改变一下，或许可以有意外之喜。

很多时候打压和逆境都是重新杨帆的契机，切尔西上一场临场应变奏效了，接下来可以更彻底一次。事实上没有变化的切尔西和失去血性的蓝狮更不能被球迷接受，也不应该是孔蒂性格中可以接受的，目前的情况求变才能更多的获胜。蓝军距离赛季结束也只有7场比赛，如果杀入足总杯决赛还多一场夺冠的比赛可以让孔蒂为己正名。



