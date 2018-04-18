亚冠恒大主场3比1拿下大阪樱花锁定小组第一，事实上本场比赛平局也能如愿。不过对于恒大来说一场酣胜更佳，因为从1比0天津权健之后，球队双线作战的三场比赛的战绩是1胜2平，唯一的胜仗也是主场1比0小胜鲁能，其余的两场比赛一胜难求。亚冠客场1比1被布里兰逼平，联赛客战申花也只是2比2平局收场，亚冠未能提前一轮出线，联赛的平局也让球队落后榜首的上港有2分，这显然是球队不满意的结果，所以亚冠赢球的确是有双向利好的。

阿兰禁赛让联赛赢球的难度加大，而且此前亚冠的比赛中阿兰也有出场，但是表现一般。那场比赛恒大客场1比1被武里南联，对手末尾进球扳平比分。阿兰全场比赛3次射门0射正，传1次威胁球，1次解围，这样的表现和客战有关，球队整体也受限了。本赛季亚冠开启恒大就曾受阻，所以客战平局无伤病也是可以接受的。

值得一提的是那场比赛中高拉特也同样错失了一些机会，否则也就不会有平局的可能了。比赛中高拉特半场前击中横梁，下半场错失张文钊送出的得分良机。全场比赛高拉特6次射门3次射正，传4次威胁球，送出1次助攻，6次过人，1次解围，除了没有进球，整体的表现是要优于阿兰的。

本赛季的恒大更多的还依仗两位外援的发挥，联赛阿兰禁赛期，高拉特的压力增加，部分比赛效率降低也是可以理解的，这就需要其他得分手站出来帮助球队斩获胜局，起码在阿兰复出以前更竭力就好。亚冠客战虽然平局收场，但是数据上恒大也是占据优势的，射门20比8，射正6比3，角球5比5，平局的确遗憾，接下来亚冠淘汰赛的客战也需规避平局的产生。

在本轮亚冠主场3比1力挫大阪樱花的比赛中，阿兰梅开二度恢复了此前的神奇，如果能延续这样的强势效应的话，高拉特可以更专注联赛，阿兰则可以更好的备战亚冠。这场比赛上半场两队战成1比1平，下半场第57分钟郜林助攻阿兰破门的确很及时，否则1比1的平局的确不保险，因为球队不能输。

恒大的这粒进球是角球机会，黄博文开到禁区，郜林头球攻门未果，阿兰最后将球打进。可以说这粒进球阿兰的跑位和门前嗅觉是关键，否则可能如高拉特上轮亚冠客战一样错失良机。

值得一提的是进球后郜林因伤下场，对手进攻开始加强，这个时候阿兰的作用更为明显。此后他曾给黄博文制造破门的机会，可惜队友却将球打飞了。随后又是阿兰和队友制造的快攻机会，这次是于汉超将球打飞了，可以看出本土两位大将的射手的确不精，否则会更早的锁定胜局。应该说随后的比赛还是很惊险的，毕竟一球领先不保险，所幸的是阿兰在第86分钟用进球锁定了胜局，这次送出助攻的是于汉超，进球的关键所在同样的是阿兰跑位很及时和准备，所以进球也较为轻松。

全场比赛恒大射门22比13，射正7比3，角球8比2，不过对手曾击中两次立柱，这一点也需恒大注意，如果对手的运气再好一些，说不定就可能是一场平局。即便平局也可以锁定小组第一的位置，但是如果是在随后的淘汰赛阶段，平局则可能是出局，本轮同时开战的申花就因为客场0比0悉尼FC而出局了。

本场比赛阿兰5次射门，3次次射正，打入2球的确高效，此外还传出1次威胁球，3次过人，4次被犯规，应该说遭遇对手的严防还能如此高效的确不俗。高拉特本场比赛只打了半场的比赛，有2次射门，传1次威胁球，主帅这样的安排也为了保存实力备战4日后客战国安的比赛。只是郜林受伤下场有点遗憾，因为就本场比赛的表现来看的确状态不错，除了制造威胁和送出1次助攻外，也数次被对手防守球员照顾，希望这员虎将不会因伤缺席随后的比赛就好，毕竟客战国安也等同于生死战。



