近期关于英超诸强的消息不少，但是多数是空穴来风，所以需要详解之后才能得出结论。曼联爆冷输球送了曼城一程，对手登顶穆帅的心情的确不可能好，但是如果说穆帅因此来要求俱乐部在夏季重建的话的确是有难度的，更多的可能还是部分位置微调更为合理。毕竟本赛季截至目前为止球队并没有斩获冠军奖杯，即便拿到足总杯也不可能如瓜帅一样获得更多资金去豪购。何况近期也有消息传出曼城可能两个赛季都无法花钱买人了，而这样的情况如果属实的话则会更头疼。不过此前也有类似的消息传出，但是结果是曼城如常纳入强援，所以这两个消息的可能性都不高。

其实就目前曼彻斯特双雄的阵容已经很不错了，最重要的是用好目前的球员。这一点上瓜帅明显做的更好一些。穆帅的问题是没有彻底激活博格巴，大笔纳入的这员虎将也只是偶尔爆发一下而已，想解决这个问题则需要主帅和球员本人积极的努力才能解决。此外即便将博格巴送走，也未必能纳入更为给力的球员，而且引援资金大的话，球队和主帅的压力也会随之增加，的确不是最好的选择。

令人奇怪的是穆帅和瓜帅两人都比较觊觎对方看重的球员，桑切斯一开始是瓜帅想纳入阵中，但是阴差阳错的去了曼联。而事实上这员虎将的发挥远不及在阿森纳的时候关键，只是在阻击曼城一战发挥了作用，所以穆帅对于这名强援也是有微词的。好在桑切斯本人态度还是比较端正的，因为他从等人做球到给队友送绝佳机会，这个过程的确不易，也揭示出桑切斯本人也在积极的寻求在曼联立足脚跟的方式。

曼彻斯特德比战后，瓜帅和博格巴有一些交流。赛后也被传出是有一些想法，而且曼城主帅也曾公开称赞这位悍将，对于他在德比战的表现也给予了肯定，所以如果博格巴想离开红魔的话，曼城就是最好的去处。而如果穆帅也想忍痛割爱来完全控制更衣室的话，也会接受将这个定时炸弹给到对手的阵中，因为也只有曼城会花大价格买入瓜帅心仪的球员。如果这笔交易真成功的话，未来的的德比战就有更多的话题。

和过去的英超传统四强相互不转会相比，现在的英超的确已经是你中有我，我中亦有你了。阿森纳大将吉鲁和桑切斯分别在切尔西和曼联阵中，切尔西的马塔和马蒂奇则为红魔效力，红军的斯特林已然成为曼城的绝对利器，而克洛普也觅得了蓝军旧将萨拉赫，并让他成为本赛季的绝对王牌。相比这些年轻球员，一些老将转会更让球迷感慨不已。

虽然桑切斯加盟曼联依旧是红色战袍，但是此红非彼红，部分比赛中的高光表现也会让球迷难过。吉鲁脱下阿森纳的战袍身披蓝衣为切尔西上演梅开二度的好戏，帮助球队逆转了圣徒，这场比赛后也有球迷对蓝色战袍的吉鲁感到心塞。毕竟这员悍将和桑切斯不同，他的离开让更多的球迷不舍。

阿森纳送出很多功勋，现今切尔西阵中还有枪手曾经的功勋队长法布雷加斯。阿森纳多个赛季的无力也被认为是主帅温格之过，而对于队内的三名大将球迷们也有不同的看法，顺境厄齐尔，逆境桑切斯，绝境大吉鲁，后者的确曾经是枪手绝境下的最强武器，而今他也在为切尔西披荆斩棘，拿下了最需要的一场的胜仗。

本赛季虽然还有几轮比赛，但是关于豪门主帅对于球队的把握和使用已经交出了各自的答卷。瓜帅是做的最好的一名主帅，拿下联赛冠军也是实至名归，因为队内诸将不同程度的得到了实力上的提升。穆帅对于马蒂奇的使用是独到的，但是对于博格巴的使用以及战术上的单一，会让一些球星无法更充分的施展自身的实力，因此也可能萌生离心。

孔蒂同样没能激活莫拉塔和吉鲁，尤其是战术上的支持就不能让这两位和科斯塔完全不同的锋霸得到更多更合适的进攻机会。此外对于巴舒亚伊的不信任也被打脸了，因为后者租借到多特蒙德之后就迎来了大爆发。孔蒂不改变切尔西很可能会在随后的赛季无数次后悔当初送走了绝对的可造之材，目前德布劳内、萨拉赫、卢卡库的迅速成长和出色发挥就是很好的例子，每一轮比赛都在提醒切尔西主帅不可错过下一个未来之星。

克洛普对于萨拉赫的使用也是足够到位的，目前的红军的确优于此前的几个赛季，而且未来也会有更好的发展。和其他三强相比，利物浦更需要注入资金买入更多强援，也只有这样才能更接近多个赛季没能染指的冠军奖杯。强强对话中的血性再强，也可能在无数次爆冷不敌弱旅之后和奖杯擦肩而过。

虽然个人认为穆帅今夏放走博格巴重新洗牌的可能性不高，但是也有一定的可能，只是如果这样做的话则可能重蹈蓝军一样的覆辙。去年夏天孔蒂和科斯塔将帅失和，最后分崩离析，但是新纳入的莫拉塔显然不及科斯塔的一半效率，很显然这次失和的代价很大。本赛季不仅仅球队可能失去欧冠资格，孔蒂自己的帅位也可能不保。博格巴虽然没有科斯塔那样多的功绩，但是目前和球队的磨合已经到了一定程度，其实如果主帅适度的调整战术部署，给球员多一些时间的话，也可能在下赛季迎来一个新的爆发期。

诚然穆帅的个性是不允许比他还更嚣张的球员在帐下的，博格巴本赛季也是被打压过的了，此前的11场比赛中有7场比赛没有打满全场，不是被提前换下，就是替补备战。作为体能充沛的年轻球员来说打满全场是必然的，只有两种换下是另当别论。第一是大比分领先后被换下，建功的球员接受球迷掌声，第二则是因为小伤在身，提前被换下是源于保护。而这两者之外的被换下，第一是不被信任可以在随后的比赛中起到关键作用，第二就是对此前在球场的表现令主帅不满，所以才会让替补球员出战。