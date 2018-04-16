曼城提前登顶得益于曼联主场爆冷输球，这场比赛穆帅只做了两个人员上的调整，但是却无法敲开西布朗的大门，进攻端火力的问题更为明显，而第73分钟解围失误的正是穆帅从蓝军挖来的心腹马蒂奇，后者成全了罗德里格斯的绝杀球，所以这场败局的苦水曼联上下也能自我吞咽。好在曼城登顶也是迟早的事，上轮联赛能拿下对手也展现了红魔的能量，输弱旅更多的还是轻敌和急躁。

目前积分榜上曼联少赛一场的情况下比利物浦多1分，如果随后还意外输球的话，则有可能被对手超越。此外因为第四的热刺同样少赛一场只比利物浦少3分，比曼联少4分，如果穆帅的球队还可能有两场败仗的话，甚至可以落到第四的位置。这显然是大投入资金支持下的曼联上下都不能接受的事实，所以接下来球队还需全力争胜。

拿下曼城一战博格巴和斯莫林很关键，林加德本赛季的表现也是可圈可点，但是在对阵西布朗的比赛中这几个人的表现却是同样的低迷。博格巴4次射门1次射正，传1次威胁球，3次过人。卢卡库2次射门都射正但是没能洞穿球门。马塔2次射门，传4次威胁球，桑切斯1次射门且射正，传3次威胁球。应该说后两位的确给队友们制造了一些进攻的良机，奈何队友浪费了这些机会。

首发不给力，穆帅也果断的做出了换人调整，第46分钟就用林加德换下埃雷拉，第58分钟马夏尔换下博格巴，第75分钟拉什福德换下阿什利杨。但是马夏尔只有1次射门和1次过人，林加德3次射门0射正，拉什福德只有6次传球更为低效，可以说三位替补奇兵的作用也不够明显，加上马蒂奇出错送分，也就将平局变成了败仗。

虽然红魔爆冷输球，但是必须承认的是本赛季一直施压曼城的就是曼联，所以如果可以稳定第二的情况下，再拿下随后的足总杯冠军也是本赛季可以接受的结果。回看本赛季曼联不胜的比赛也可以洞察球队多半个赛季的得与失。在英超想夺冠有一个法则就是强强对话保持不败，对阵中下游球队不能多次爆冷输球或平局，否则想拿到联赛冠军则基本是空想。利物浦一直有劫富济贫的绰号，该队多年无冠也是事实。

本赛季曼联的第一场败仗就是客场爆冷0比0不敌斯托克城，随后迎来三线作战的6连胜后，球队客场0比0和利物浦战平，应该说这场比赛后球队就很难更多的连胜了，不稳定则是球队真实写照。球队随后客场1比2不敌哈德斯、0比1切尔西、欧冠客场0比1巴塞尔、主场1比2曼城。应该说曼联这段时间在济贫之后痛失了3场关键战，输给巴塞尔一战算是敲响了警钟，只是这场败仗并没有让球队警醒，所以才会在随后被西甲劲旅淘汰出局，此外不敌英超的两支蓝军也让球队争冠形势不乐观了。

但是这还不是最糟糕的曼联，因为在2017年年末球队遭遇了双线作战的4场不胜，战绩是3平1负，依旧是客场1比2爆冷不敌布里斯托尔城从联赛杯出局，随后则是联赛客场2比2平莱斯特城、主场2比2平伯恩利、0比0南安普顿，应该说这段时间是红魔本赛季最为危险的时期，而上赛季也是因为平局太多导致赛季末的战绩不佳。或许有人会说平局多是因为战术保守所致，本应该极强进攻更多进球拿下的比赛，却因为领先后采取了保守策略，意在保持体能备战随后的比赛，或天真的以为能守住1比0的比分，这显然是不该出现的问题，只是红魔和本赛季的切尔西都有同样的问题。

对于曼联来说进入2018年开头的5连胜是很及时的，因为这波连胜不仅仅确保球队还有一项杯赛可以争夺冠军，还将联赛的积分优势增加了，稳居第二甚至还可以施压曼城的确是很惬意的事情。球队随后至今的比赛中有5场不胜，战绩是1平4负，球队先后在客场0比2热刺、0比1纽卡斯尔，欧冠客场0比0、主场1比2被塞维利亚淘汰出局，再就是本轮联赛主场0比1西布朗。应该说除了欧冠爆冷出局令人无法理解外，末尾这场冷门更不该，球队毫无征兆的陷入低迷中也的确让主帅无语。