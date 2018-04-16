因为曼联主场意外爆冷不敌西布朗，曼城提前5轮夺冠了，孔帕尼难以掩饰自己激动的心情甚至爆了粗口，因为只有这样才能宣泄内心所有的情绪。应该说曼城队长之所以如此不能自已是拜曼联所赐，因为本来可以在同城对手手中夺冠的曼城被红魔所擒，加上利物浦欧冠两回合的碾压，让曼城本已经稳拿的联赛冠军之路变得不畅了，而在这样的情况下却因为对手意外失分而夺冠的确是意外之喜，所以曼城人才会如此放肆的庆祝。

更为重要的是本赛季的曼城一直长期领跑，而在身后紧紧追赶的就是曼联，也是因为这样的红魔才能让英超夺冠更具悬念，此外双红阻道也让曼城的冠军更具含金量。对于曼联来说主场输给保级队也需要反思，毕竟走利物浦式的劫富济贫是无法斩获联赛冠军的，下赛季争冠的对手依旧是双曼之间的争夺，穆帅更需要在冷门之后尽快弥补球队的不足，因为球队随后还有足总杯的争夺。

目前英超球队夺冠次数最多的还是曼联，红魔13次夺得冠军，切尔西5次，曼城和阿森纳都是3次捧起联赛奖杯。位居三甲对于曼城来说也是很重要的，瓜帅入主曼城之后也算是为球队拿到了一座久违的奖杯。除了曼城跻身前三，还有两支球队曾造冷夺冠，分别是1994-95赛季的布莱克本和2015-16赛季的莱斯特城为英超开辟了第一次。

曾经的英超争冠的热门均为红色，当年曼联、利物浦和阿森纳是分庭抗礼，轮庄登顶也是常事，随后切尔西崛起，拿下三座英超冠军奖杯，并斩获其他冠军奖杯快速的跻身豪门，让英超四强中有了一抹蓝色，而曼城的崛起则让英超的天空分别红蓝两色，成为英超的主色调。近几个赛季随着热刺和利物浦的满血复活，未来几个赛季则是6强争霸的年代，两支蓝色的球队依旧是注目的焦点。

按照本赛季曼城夺冠的过程很可能要在未来的几个赛季成为夺冠热门球队，因为经过了近两个赛季的打磨，瓜帅的曼城已经几近完美，今夏如果再对个别位置进行补强的话，下赛季还可能延续本赛季的强势效应。曼城目前33轮战罢积87份，战绩是28胜3平2负，打进93球，仅失25球，净胜球多达68，排名第二的曼联33轮积71分，战绩22胜5平6负，打进63球，失26球。利物浦34轮积70分，热刺33轮积67分，切尔西积60分，阿森纳积54，枪手和曼城分差为33分，的确是太大的差距。

很显然阿森纳想重新回到前三的难度要更大一些，曼城则需要规避切尔西式的风险，因为夺冠后的赛季会被对手所研究，的确是最容易下滑的一个赛季。如果撑住了夺冠后的次赛季，那么起码近4个赛季可能持久的处于争冠模式中，而不是仅仅为了争夺第四的欧冠席位。

切尔西跻身豪门的速度最快是因为连续两个赛季夺冠，而且还斩获了欧冠奖杯。曼城则用了7个赛季比肩阿森纳，速度也够快，而且球队目前的阵容已经基本到位，是不会重复其他球队更新换代或换帅带来的冲击和沉沦，不过和群雄相比唯一欠缺的就是一座欧冠奖杯。

曼城夺冠还有许多与众不同的点，球队本赛季各项赛事的20连胜，国内赛事的21连胜，国内赛事的27场不败纪录，英超联赛18连胜和22轮不败，这些数据也是其他球队所不及的。因为此前的阿森纳曾在2002年制造14连胜战绩，上赛季夺冠的切尔西则有13连胜的佳绩，而曼城刷新了这项纪录，静等群雄来再度刷新，但是这个难度显然有点大。

加上瓜帅对队内悍将的点拨，这些球员也成为了转会窗口的热门球员，身价提升的同时实力也是众所周知，这一点也是瓜帅的独到之处。球队唯一不及曼联的是目前对于青训人才的使用上不到位，更多还是高价纳入强援开创了目前的盛世，接下来一向重视青训的瓜迪奥拉也需要在这点上有更多的改变。

本赛季的曼城拿下了其余的19支球队也是绝对的优势，球队分别2比1曼联、5比0利物浦拿下双红，但是近期也曾败在这两两支豪门球队的脚下，本赛季的曼城联赛也就输了这两场。此外球队还双杀了三大豪门，其中包括4比1和3比1双杀热刺、1比0双杀切尔西、3比1和3比0阿森纳。对阵中下游球队完成双杀和零封的场次更多，球队2比1和4比0双杀伯恩茅斯、1比0和3比1纽卡斯尔、2比0和5比1莱斯特城、6比0和3比1沃特福德、7比2和2比0斯托克城、2比3和3比0西布朗、3比1和1比1埃弗顿，5比0和0比0水晶宫、3比0和1比1伯恩利。此外1比2哈德斯、2比1南安普顿、2比1西汉姆、0比4斯旺西、2比0布赖顿霍夫，后面五支球队是曼城随后的对手，但是无论赛果如何曼城都已经通杀了英超的所有对手。

英超的激烈是众所周知的事实，因此这个联赛每个赛季都有足够多精彩的比赛，而曼城本赛季制造的神奇和统治力也的确是必须肯定的，有这样的强势表现也会激发群雄的进取心，下赛季的英超会更有看头。



