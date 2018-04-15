本轮英超热刺主场1比3不敌曼城，切尔西在客场3比2险胜急需保级的南安普顿，积分榜上切尔西和热刺将分差缩小到7分。利物浦虽然本轮赢球，但是因为比其他豪门多赛一场，所以如果随后切尔西补赛赢球的话，分差也是7分。因为蓝军还有一场直接和红军对话的比赛，所以也有可能将分差缩小到4分，但是即便如此，在接下来3场联赛中指望红军输掉两场的可能性极低。蓝军因为输掉了和热刺直接对话，对手随后还有5轮联赛，连续输三场的可能性也不高，所以本轮这场比赛也就是提升士气，随后打好足总杯的比赛，尽可能的在联赛中全力拼胜即可。

因为本轮前切尔西四场不胜，战绩是2平2负，所以本场比赛能拿到3分的确是极其珍贵的，而且是2球落后的情况末尾3比2逆转比赛，这样的蓝军也是久违了。这场比赛阿扎尔破门是球队最可喜的一点，因为他的状态和发挥可直接决定球队的命运。再就是吉鲁替补出场的关键性，此外主帅孔蒂本场比赛在第61分钟两球落后的情况下果断进行了两个换人调整，他用佩德罗和吉鲁换下扎帕科斯塔和莫拉塔的确收到了想要的赛果，事实证明尽早的换人的确可以扭转败局，这一点对于孔蒂和切尔西都很重要。

即便可能拿不到欧冠资格，但是排名靠前拿到欧战资格也是目前的蓝军可以接受的结果，更为重要的是本赛季不能让球队的士气和血性精神不在。因为这样的话下赛季的前景也会被蒙上灰色，所以本轮的这三分对于处于质疑中切尔西的确是提升士气的一战。

事实上本场比赛孔蒂在首发选择莫拉塔是没有错的，虽然悍将也错失了一些机会，但是和进攻端的无为相比，防线的漏洞更大，而且队内缺乏边路传中的威胁球，莫拉塔很难在比分落后的情况下斩获进球。南安普顿的进球是在第21分钟和第61分钟，两粒失球都和卡希尔有关，第一粒失球虽然对手的伯特兰德突破阿兹皮利奎塔后传出威胁球，但是卡希尔封堵慢让塔迪奇抢先推射破门，切尔西队长的速度慢的确是劣势。第二粒失球同样卡希尔冒顶送的机会，当时对手任意球传中，蓝军队长冒顶被贝德纳雷克捅射破门。其实三后卫还是应该给吕迪格更多的机会，尤其是客战和强强对话还是别让卡希尔首发好。

孔蒂很难得在失球后一分钟就迅速做调整，其实这一点才更让蓝军的支持者看到希望。回看此前4场不胜的比赛中，对阵西汉姆是在第78分钟才更换两人，对阵热刺更是第80、83、88分钟才做出调整。足总杯对阵莱斯特城虽然加时赛最终逆转晋级，但是常规时间孔蒂除了在第46分钟用小法换下巴卡约科外，第二个换人是在第92分钟的时候。虽然末尾是佩德罗替补救主，但是如果早早换人，能在常规时间拿下对手不是更好?而且无论是巴卡约科还是小法都是缺点很明显的球员，小法下半场登场后既没有传出威胁球，也没有将体能上的优势展露出来。佩德罗的进球是坎特制造的机会，舒梅切尔冒失出局失误送了大礼而已，由此可见临场应变上的不足在孔蒂身上还是很明显的。

欧冠被巴萨淘汰的一战中孔蒂在第67分钟更换两个，第82分钟用佩德罗换下了阿扎尔也是败笔。因为换下核心就等于缴械，这样根本不可能有改变，而且还输了底气，相信阿扎尔本人也不希望这样的保护和不信任的情况出现。

这场逆转战中莫拉塔出场61分钟2次射门0射正，传1次威胁球，2次过人，3次犯规，2次被犯规，还有1次解围，进攻端制造的威胁的确太少，所以打多半场是对的。今后也可以尝试这样的方式，首发球员表现不佳下半场就被换下，这样可以起到良性竞争的作用，从而提升双锋的效率。

吉鲁本轮出战29分钟，2次射门全部射正打进2球，的确是高效率的表现，此外还有1次抢断成功和1次被犯规，事实上目前的吉鲁的确适合当替补奇兵，今后也可以给与一些首发的机会。目前吉鲁已经为切尔西出战11场比赛，其中4次获得首发机会，共打进3球送出3次助攻，在效率上的确是高于近期的莫拉塔，所以随后的一些比赛的确可以给与两人相等的出场时间。

值得一提的是切尔西本轮的3粒进球，第一球是来自阿隆索的左路传中，吉鲁利用自身最为擅长的冲顶破门，他头槌的威胁是英超所有人都知道的，而助攻者的传球也是恰到好处，但是阿隆索并没传给莫拉塔同样的威胁球。第二球是威廉传中球直接助攻阿扎尔破门，第三球同样是威廉任意球给到阿扎尔，后者传中吉鲁梅开二度，这两粒进球应该说是三人连线的化学效应所得，当然进球者的反应和速度也是足够到位的。

最近一段时间切尔西的比赛中进攻不能完全施展威力，进攻会在一段时间毫无起色，或开场慢热，球员不兴奋也是受近期战绩低迷的影响。小法持续首发的状态也不太好，本轮比赛传球和跑动都慢半拍，此外防守也慢，失误相对增多，这显然是很危险的。再就是球队的战术一直没有针对莫拉塔和吉鲁的头球能力进行改变，尤其对阵中下游球队的时候，打地面被对手防守限制，阿扎尔和威廉持续的首发也被对手在赛前做足针对性，所以首发还需要多做一些改变和轮换才好。就本场比赛的表现而言，下一场吉鲁和佩德罗都该获得首发的机会，尤其是佩德罗的拼命三郎精神的确可以提升士气。因为下周足总杯半决赛主场迎战的还是圣徒，所以本场比赛积累的优势面还需要更多扩大才好，毕竟这项赛事是本赛季蓝军唯一的争冠机会了。



