坐镇主场的热刺还是没能阻止曼城，起因是队内凯恩和埃里克森并没有将球队赢球看得比个人刷数据更重要，所以才会错失机会，并导致球队主场1比3不敌曼城。此役之后英超榜首球队算是走出了三连败的阴霾，这对于瓜帅来说很重要，随后的比赛也不会有太大的难度，接下来就看球队能提前几轮夺冠了。

本轮比赛曼城进球功臣有三人，热苏斯、京多安和斯特林先后进球，上半场2球领先被埃里克森扳回一城，下半场斯特林再成锁定胜局的关键先生。本场比赛可以揭示出热刺和曼联以及利物浦的差距，因为球队不具备给曼城雪上加霜的实力，错失了从强者身上拿分的良机，而瓜帅也算是完成了复仇，因为上赛季首次战热刺就曾在热刺身上爆冷0比2输球，现今还一个3比1也的确刚刚好。

因为瓜帅处子赛季对阵热刺1平1负，本赛季曼城主场4比1拿下热刺，完全颠覆了上赛季的不利面，只是本轮前遭遇三连败的曼城正需要走出低迷期，所以拿下热刺的确不易。巧合的是上次交战曼城进球功臣就是京多安、德布劳内和斯特林，热刺进球的也同样是埃里克森，由此可见曼城两将是热刺的克星。

曼城的4粒进球分别是萨内开出角球，热刺漏防京多安导致失球，随后的进球都在下半场，首先是京多安觅得反击机会助攻德布劳内破门。第三球还是京多安直传球送萨内单刀机会，但是后者还是选择横传助攻斯特林建功，第90分钟戴尔失误送分，斯特林笑纳。相比之下本赛季这曼城主场一战更具备优势，京多安更是有无所不能的感觉。

本轮比赛的曼城上半场4分钟连入两球，第一球是来自孔帕尼的长传助攻热苏斯单刀破门，随后斯特林造点，京多安点球命中，两球都来的比较轻松。曼城速率上优于对手，反击机会队长妙传宝刀不老，或许瓜帅也会后悔此前的比赛没有持续信任老将的能力。曼城的第3球是热苏斯开出角球，洛里斯勉强扑出被斯特林抓住了机会锁定了胜局。

热刺的进球有运气的成分，因为当时埃里克森的射门被封堵后，皮球却又反弹在射手身上弹入了空门，这样的进球的确比较少见。而洛里斯的两次失误却是相当致命的，如此大战两次犯浑的确很奇怪。

回看曼城和热刺首次碰面的比赛数据，曼城射门20比7，射正11比2，角球5比1，数据上占据绝对优势。本轮比赛曼城射门17比8，射正6比3，角球7比5，依旧有优势，所以本赛季的曼城是由被克转换为对手克星了。因为曼城本轮终结了热刺国内赛事的22场不败纪录，本场比赛前热刺保持着国内赛事的7连胜也被终结了。

京多安本场比赛有2次射门1次射门打进1球，传1次威胁球，的确是可圈可点。德布劳内近期进球效率不高，但是关键性还是存在的，只是他缺少了以往可以一力扭转乾坤的霸气。本场2场射门无射正，传1次威胁球，7次过人，1次解围，3次抢断2次成功，2次被犯规。斯特林本场5次射门2次射正打进1球，传2次威胁球，应该说状态是有所提升的。

虽然大比分赢球，但是曼城近期存在的问题还是没克服掉，虽然对手的进球是运气成分的，但是能让凯恩利用传球撕开防线，没有更多的对他加以干扰就是防线的不足。半场比赛1比2的比分的确存在被逼平的风险，所以球队接下来还需规避这些问题。