英超再度开战，曼城客战热刺的夺冠之战也必然是备受注目的，目前的英超群雄中除了利物浦和阿森纳还有欧战要打外，其余4强都只能专注于内斗，对于三连败的曼城来说最好的是踩踏着热刺登顶，一扫此前被曼联和利物浦先后羞辱的阴霾。

值得一提的是瓜帅处子赛季首战热刺就在客场0比2输球，那场比赛终结了曼城联赛的6连胜和欧冠和联赛双线作战的11场不败战绩。值得一提的是输热刺前曼城豪取10连胜，战热刺前在欧冠客战凯尔特人的比赛中以3比3平局收场，却不料平局之后被热刺零封，应该说白鹿巷的确是处子赛季中瓜帅的第一个噩梦。

之所以这样说是因为输给热刺之后，曼城6场不胜，战绩是3平3负，也就是这段时间的低迷导致赛季末的曼城颗粒无收。因为这段不胜之后，球队当赛季再没有创造超长的连胜战绩，所以热刺对于瓜帅的打击是比较深的。当赛季第二次交战，曼城主场2比2战平热刺，瓜帅处子赛季无法拿下这个对手也成为遗憾，更有人认为波切蒂诺是瓜帅的小克星。

虽然本赛季曼城主场4比1拿下热刺完成复仇，但是上赛季无冠也让瓜帅和曼城倍感压力，相信这一点也不是一场比赛可以忘记的。拔掉了一个克星又来一个，这就是瓜帅在英超的真实缩写，因为处子赛季也是被切尔西双杀了，但是本赛季两擒蓝军后却被曼联和利物浦先后羞辱，的确令瓜帅难堪。热刺战曼城的这个时期的确是得分的好时候，毕竟对手受挫了，如果波切蒂诺好好运筹的，拿一分或小胜也是很可能的，毕竟球队还有主场优势。

本赛季热刺各项赛季的主场战绩是17胜4平3负，主场的发挥的确不错。本赛季的强强对话中热刺主场1比2切尔西、4比1利物浦、2比0曼联、1比0阿森纳，球队只在赛季初输给了切尔西，其余三强则都拿下了。热刺客场先后0比1曼联、0比2阿森纳、1比4曼城、2比2利物浦、3比1切尔西，客场战绩明显不及主场，所以本轮的确有可能拿分。

曼城本赛季各项赛季的客场战绩21胜2平4负，客场失分的确比主场更多一些，所以本轮可能完成复仇，也可能握手言和，就看热刺核心凯恩的发挥是否到位，热刺主帅是否会效仿克洛普式的方式继续阻截曼城了。

必须提及的是曼城本赛季输球的场次都是有一周双赛分心才失分的，而平局则并不是一周双赛的影响，所以在欧冠出局全力冲击联赛这样的情况下，曼城上下势必会搏命拿3分，拿分的几率也会大一些。从赛程上看曼城只专注联赛，随后的对手也都是中下游球，而热刺则要打联赛和足总杯的比赛，杯赛的对手还是曼联，所以球队也需要适当的分心和留力，起码要避免伤病的发生。

热刺联赛此前6连胜，曼城则在上轮联赛被曼联3比2逆转，热刺上轮联赛客场2比1拿下斯托克城后一直静待曼城，体能上更为充沛。曼城三连败加上体能消耗，这场比赛又是客战，赢球的难度无形中增加了一些。

对于曼城来说目前只有拿下热刺夺冠才能缓解压力，并且振奋士气，因为随后无强队可战，想为己正名都没机会了。热刺目前排名联赛第四，因为切尔西上轮平弱旅，和热刺分差扩大到10分，所以即便本轮球队输球蓝军赢球也有7分优势，联赛还有6轮，球队也不可能再度遭遇两场败仗，所以本场也不惧怕失分，打法也不会太保守。