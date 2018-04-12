近期欧冠大战已经硝烟落尽，但是关于比赛中的一些争议判罚还在持续热议中，此外就是场外的战争可能引发今夏风暴。巴萨本赛季一直是高居联赛榜首，更是创造了本赛季超长的不败纪录，但是欧冠被淘汰之后更衣室就出现了内乱，因为梅西质疑主帅在这场比赛中的指挥，所以即便巴萨主帅也公开表示这场失利自己负全责也无法平息更衣室的质疑声。

回想瓜帅当年执意要离开巴萨，应该是各方面的压力导致他无法凭自己的心意来执教这支球队，各方面的压力应该是功勋主帅离开的主因。上赛季巴萨在欧冠1/8决赛首回合比赛中客场0比5巴黎圣日耳曼，赛后主帅宣布赛季结束后离开，即便随后次回合主场6比1逆转对手晋级，主帅的决定依旧没做改变，这其中的其他内因也是存在的，只是人们会忽略这个部分。

本赛季抛开欧冠客战罗马的这场比赛，巴萨的表现的确可以称得上较为完美，而一场败仗之后就可以将所有问题归咎于主帅，这显然和其他任何一支豪门球队都不同。而且梅西作为球队核心首先发难，即便本赛季结束主帅离开，相信其他主帅也会有一部分人会拒绝这份工作。

很多时候来自更衣室的内乱都会导致主帅离开，继任者如果更为出色自然是好，而如果随后的主帅不及前任的话，损失则是球队自己承担。巴萨被罗马淘汰之后，皇马的次回合还没有开打，包括梅西在内的巴萨的球员们却声称：我们把欧冠冠军送给了皇马。由此可见梅球王和他的队友们更在意的不是球队的荣誉，而是西班牙德比对手和金球奖最大竞争者C罗，这样的言论其实可以折射出球王的内心。

事实上对阵同样的对手，一场4比1，一场0比3，问题绝对不止是一个方面。即便主帅不保守，也可能依旧无法顺利晋级。罗马在次回合的比赛的发挥是超级的，首回合的两次乌龙大礼应该是麻痹了对手，并不是这支意甲劲旅真实的情况。

皮克曾爆出瓜迪奥拉离开巴萨前已经不和自己对话了，言外之意是将帅早已经失和，而且主要原因是主帅。欧冠出局后皮克和梅西一起发难，很显然这位巴萨后防大将和煤球王是同声同气，而自己却忽略了球队丢三球和自己带领的后防线相关。巴尔韦德的战术不对成为巴萨出局的主因，球队的核心球员们成功脱罪。

准确的形容次回合的罗马应该用斗兽更为恰当，而且从一开始就展现了凶猛之势。而巴萨全队则开场慢热，或许在到罗马的路上全队都认为这场比赛和喝下午茶一样容易和惬意，这样的心态酿惨剧就太正常了。

值得一提的是这场比赛巴萨主帅的换人是第81分钟和第85分钟，这一点也成为球员不满的地方，而同样的事情在本赛季切尔西主帅的身上发生过无数次，但是更衣室依旧没出现如巴萨一样的一边倒的质疑主帅的声音。核心球员们只会在赛后鼓舞球队打好随后的每一场比赛，更要拿下足总杯冠军来回报球迷的支持。

曼城和利物浦的两回合都很跌宕，球队客场0比3，主场1比2被对手淘汰。赛后也有一位英格兰明星球迷质疑瓜帅的战术部署和次回合的阵容安排，绿洲乐队曾经的主唱利亚姆有很大的影响力，但是即便如此俱乐部和曼城队内的球星们却没有丝毫的质疑主帅的安排。俱乐部更是要和瓜帅续约，球员则表示会接受教训，打好随后的所有比赛。和巴萨相比，两支英超豪门对待失利或出局的态度完全不同。