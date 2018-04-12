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皇马淘汰尤文布冯C罗成正反例子点球悬案并非大战唯一主因

(2018-04-12 23:35:36)
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 分类： 欧冠沙场点兵
皇马淘汰尤文布冯C罗成正反例子点球悬案并非大战唯一主因

      欧冠四强产生，皇马、利物浦、拜仁和罗马成为赢家，强大的曼城和巴萨成为这个系列赛的配角的确令人唏嘘。相比之下皇马和拜仁的晋级之路的确够幸运，皇马末尾获得点球，C罗罚进帮助球队淘汰尤文。拜仁主场和塞维利亚打成0比0平，主场无进球居然也晋级的确令人哑然，两场比赛其实都出乎意料，本赛季的欧冠的确有很多的不同。
    欧冠1/4决赛次回合的比赛如果用两个字来形容那就是险和冷，而且进球的时间都比较早，这样的话就给比赛带来更多的悬念。更为巧合的是有除了拜仁次回合0比0平塞维利亚外，1/4决赛的8场比赛有7场都是3球以上，出现了三次3比0,1次3比1，进球多和一边倒也是本赛季欧冠这个系列赛的特色。
    曼城次回合开场2分钟就早早破门，一度让利物浦倍感压力，顶住了上半场的狂攻，红军才能在下半场顺利晋级。罗马主场也是第6分钟就由哲科先拔头筹，不同的是巴萨并没有如皇马一样末尾赢得一粒点球。皇马次回合更是开场76秒就被尤文破门，当时达格拉斯抢断卡塞米罗后分球给赫迪拉，后者助攻曼朱基齐头球破门，用闪电来形容的确不为过。三场比赛早早破门的只有罗马笑到了最后，其余两队都出局了。
    现在4强诞生，最可能夺冠的依旧是皇马和拜仁，回看这两支球队的晋级过程，所遭遇的对手有强有弱，德甲老大的赛程更为轻松一些，所以要么继续被保送到决赛后登顶，要么就是无法跻身决赛就出局了。小组赛拜仁虽然和大巴黎同组，但是携手出线没悬念，因为另外两支球队都没太大的威胁。皇马小组赛更为不易，因为热刺两度爆冷从皇马身上拿分，如果不是多特蒙德本赛季太过于低迷，这个小组的悬念还是存在的。进入淘汰赛拜仁被送贝西克塔斯这样的大礼包，皇马则遭遇了大巴黎。进入1/4决赛皇马的对手尤文更强，而拜仁的对手塞维利亚则又是大礼包，所以说皇马晋级是有干爹护卫显然是不够公道的，倒是拜仁晋级的对手太过于弱了，倒是有保送之嫌。
皇马淘汰尤文布冯C罗成正反例子点球悬案并非大战唯一主因

    接下来如果让拜仁战罗马，让皇马对阵利物浦的话，德甲老大晋级决赛的几率会更大，而如果让拜仁和皇马对碰的话，利物浦和罗马这两匹黑马的都有最终卫冕的可能。不过欧足联是不会让两强在半决赛中相遇的，那么罗马和利物浦能否爆冷就更值得关注了。
    皇马1比3尤文的次回合的比赛，末尾的点球是备受争议的，因为马上就将进入加时赛，两队两个回合常规时间都是3比0，加时赛会激烈，甚至进入点球大战也不错，因为这等于将上赛季决赛再度重演了一次。但是遗憾的是皇马制造了点球，而且英格兰主裁奥利弗毫不犹豫的判罚了点球，并罚下抗议的布冯。因为本场是意大利门神最后一次欧冠的比赛，他对于点球的判罚出现过激的情绪也是可以理解的，只是这样被红牌罚下则有了更多的遗憾，同时引发球迷对于点球和皇马的不满，但是被罚下对于尤文却是不利的。
    事实上点球的判罚一直都会存在争议，而裁判判罚点球则有两种，一种是大众认同的绝对的点球，另外一种则是可判可不判的点球。因为每个人的尺度不同，所以会有不同的判罚，这个的确不该让皇马去承担。只是银河战舰同样是需要反思的，主场战尤文居然无进球甚至防线频频被撕开，这样的皇马即便最终连续三个赛季登顶也难有足够的说服力。
    皇马的三粒失球和卡塞米罗、卡瓦哈尔、纳瓦斯相关，前者被道格拉斯-科斯塔抢断导致球队过早失球，的确是责任最大的一员。卡瓦哈尔防守曼朱基齐不到位，被对手在后点力压破门，实力上的不济以及判断力的不足是问题。因为即便2球落后到终场也是皇马晋级，所以皇马门将纳瓦斯的抱球脱手就是灾难性的失误，因为就是他的脱手导致马图伊迪打进第三球。在第60分钟丢了第三球则意味着再失分就出局了，这显然是极其危险的信号，皇马的危机感提升不少，而尤文则有足够的自信了，所以夏季引援最需要补充的就是门将位置。
    必须承认的是本场比赛齐达内的换人是奏效的，起码是有积极的信号。下半场他用卢卡斯-巴斯克斯和阿森西奥换下出错的卡塞米罗和表现不尽如人意的贝尔，意图是半场2比0落后并不会想着为加时赛储备能量，而是连续更换两人来博进球和在常规时间解决比赛，这显然是极其正确的方式。
    在丢了第三球之后，主帅在15分钟后果断的用完了最后一个换人明细，齐祖用科瓦契奇换下了体能透支的莫德里奇，用完换人名额也等同于破釜沉舟的拼命了，同时也加强防守拒绝再度失球。换人之后皇马就频频施压，如果不是布冯的精彩扑救，尤文早失球了。应该说齐祖这样硬气的换人也是最终皇马晋级的一个重要因素，搏命的信号能提升士气。
    一力难以擎天，这句话印证了布冯一人的无力，可如果门神可以冷静的接受点球的判罚，而随后扑出点球的话，的确能逆转比赛的结果。很多时候距离最期待的结果越近越考验人们的内心是否坚强，无法抵御这个时期的考验就只能成为失败者，尤文多名球员围住裁判的那一刻就决定了自身出局的结果。
    必须承认的是C罗主罚的点球的确够犀利，但是如果面对的是布冯则不会那样自信，尤文门神起码有一半的几率拒绝这次有争议的判罚，足球场上用实力说话好过动用嘴巴。
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