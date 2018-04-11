欧冠最大的冷门不是曼城主场1比2不敌利物浦被淘汰，巴萨客场0比3不敌罗马被翻盘才是初春最冷的赛果。巧合的是曼城首回合对阵利物浦的比分在巴萨对阵罗马的次回合中出现，这样的结果的确令巴萨的支持者伤心。有巴萨球迷凌晨起来观战是想看前任主帅瓜迪奥拉的曼城如何出局的，但是却看到了巴萨客场爆冷惨遭淘汰的耻辱战，这一点也折射巴萨球员的内心，整体轻敌才能酿成悲剧。有趣的是内马尔近期曾表示将有大事件发生，巴萨就意外出局了，难道内球王有未卜先知的特异功能。

事实上巴萨首回合4比1的大胜罗马的比赛中，也能折射出一些问题，只是并没有引起球员们的重视。巴萨主场的比赛中苏亚雷斯进球被判越位，拉基蒂奇此后击中立柱，球队运气都不太好，也说明对手并没有想象的那样简单。可是因为随后德罗西和马诺拉斯先后送乌龙大礼，低迷属性令人发指，末尾皮克和苏亚雷斯先后进球，后者更是打破欧冠的球荒，这些都让巴萨人忽略了次回合客战中存在的难度。

苏亚雷斯本赛季的表现也是不俗的，加上欧冠1058分钟长时间无进球的魔咒破除了，所以次回合的比赛自然是胜券在握了。事实上或许罗马的乌龙大礼就是为了迷惑对手，因为次回合中这两人的表现都很到位，曾经的漏洞完全弥合，巴萨无缝隙可钻。本场比赛中梅西5次射门2次射正没能进球，传2次威胁球，5次过人，3次被犯规，在用进球越过了此前从未破门的切尔西之后，梅西似乎又遇到了克星，因为本场梅球王是受限了。此前破了欧冠球荒的苏亚雷斯本场比赛只有1次射门，1次过人，2次被犯规，可以看出龅牙苏欧冠的球荒再度开启中，因为这样的表现的确不配他的身价。

核心出现问题和受限，第一是主帅部署和应变能力不够，第二就是球队并没有做好客战的准备，轻敌是客战中大敌。巴萨可以在客场丢4球后回到主场逆转晋级，却无法在4比1之后的客战中保定一场平局，或1球小负的晋级，主客场的差距的确太过明显了。回看本赛季巴萨不胜的比赛，西超杯主场1比3、客场0比2被皇马拿下是前兆。联赛首场不胜的比赛就是客场1比1平马竞，随后客战1比1平巴伦西亚和西班牙人以及拉斯普尔马斯、2比2塞维利亚，联赛5场平局都是客场，球队的问题很明显。

再就是欧冠客场0比0奥林匹亚科斯、0比0尤文、1比1切尔西，同样都是客场失分，主场无冷。西甲联赛中巴萨主场只2比2维戈塞尔塔、0比0赫塔费两场比赛没赢。国王杯客场1比1维戈塞尔塔、客场0比1西班牙人同样都是客场失分，如此多的比赛都是客战无力却没有得到足够的重视，才是被罗马淘汰的又一大原因。

赛季第一败就导致欧冠出局的确很遗憾，巴萨反衬出罗马的强悍，球队时隔34年再度闯入欧冠四强也可能制造奇迹。不过同样存在主场龙客场虫的弊端，接下来也需防止步巴萨的后尘。

这两场比赛后也有了新的论调，那就是瓜帅联手梅西才能制造真正的宇宙队，两人分开就不可能重塑曾经的神奇。都说瓜帅和梅西彼此的欣赏是真爱，巴萨的出局也许就证明了这一点，因为球队出局让媒体的口诛笔伐对准了巴萨，瓜帅和曼城的出局则变成轻描淡写了，这显然减轻了主帅和球队的压力。

陪练也能成为主角，意甲沉沦多年，尤文也多次品尝在欧冠错失冠军的苦果，本赛季斑马军团想拿下皇马晋级的确存在难度，或许只有罗马才可能上演国米45年后登顶欧冠的奇迹，只是人们还是担心迪弗朗西斯科没有穆里尼奥的狂傲和锐气能笑到最后。欧冠很少有做掉最大热门，而让大礼包成为4强的例子，所以本赛季的欧冠注定不会精彩。



