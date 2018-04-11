足球世界的奇妙在于它有可预测性，但是也能颠覆所有的预期。凌晨两支本赛季获胜场次最多的球队，同时也是西甲和英超绝对的冠军球队都被对手淘汰，所不同的是曼城拼尽所有却遭遇不公判罚，巴萨虽然自负却臣服在罗马军团的脚下。在耻笑了大巴黎之后，人们不得不为今晨出局的巴萨和曼城而感觉悲哀，足球世界杯本就残酷，每一场比赛的一些细节都可能左右球队的命运。

同样每一场淘汰赛都有晋级与淘汰，但是在很多球迷的内心并不会全部是以取胜作为判断，比赛的过程才是足球世界最有说服力的所在。曼城主场一战虽然被淘汰，但是却打出了自己想要展示的一切，在选择小胜保持颜面和全力进攻力求晋级的选择上瓜迪奥拉的决定是应该赢得赞许的，毕竟不是所有主帅都敢于派遣所有的进攻球员在主场拼死一战的。而且比赛过程中按着利物浦不断进攻的时间太多了，球员们倾其所有的不断进攻对于体能上也有很大的要求，所以凌晨一战曼城虽然被淘汰却引得尊重，还可能收获更多的支持者。

欧冠赛场除了两军对垒中球员的发挥，还有两位主帅的运筹，更不能忽略的是黑衣裁判的心情和执法尺度。这场比赛更多的被裁判左右了，虽然没有如当年斯坦福桥惨案一样明显，虽然两队无论谁晋级都是代表着英超的荣誉，但是裁判的干预程度的确令天枰倾斜了。应该说而如果没有裁判的误判的话，曼城也有可能晋级到本赛季的欧冠四强。

上半场曼城抢开局成功，随后狂攻制造了不少机会，但是萨内的进球活生生被裁判误判终结，导致本来2比0的半场赛果依旧是1比0。半场结束后球员们向主裁诉说着什么，这个时候瓜帅走进球场示意球员不要说了尽快回更衣室，表情上的意思是提醒球员们说了也没用，备战下半场比较重要，但是下半场瓜迪奥拉就坐上了看台。因为中场休息裁判们都会回看视频，这个误判裁判组是很清楚的，但是无法理解的是裁判们非但没有给曼城更为公正的判罚，还将主帅罚下，这就是显示权威的态度，哪里还有什么公正，更不会在乎这样的大战中裁判留给球迷们的形象。

上半场的控球率曼城75%比25%，射门8比0，射正2比0，角球3比2，犯规4比5，黄牌2比3。只能说利物浦全力防守进攻端是没有制造威胁的，反击同样是很无力的，所以今后克洛普也别笑话大巴车了，因为这样的比赛中他也仅仅能摆大巴，而不是他所说的不会保守。

曼城吃到双线作战的3连败，米尔纳的乌龙助攻因为裁判误判而没形成失球，所以也没人会对他的表现进行点评。而事实萨内的进球是利物浦门将扑出之后打到米尔纳的腿上有弹回门前，自己又处在萨内的身前，所以后者的进球是有效的，因为他的身后还有一名防守球员，但是这样的精彩进球却被吹掉了，只能用无语来形容。事实上边裁吹越位的时候还有点犹豫，意思是和其他裁判进行一个交流，很显然这个错误是裁判组集体制造的。

上半场拼命消耗了体能，错判和主帅被罚上看台则让球员心态和情绪上也受到了影响，这些都是下半场失球的重要原因。利物浦下半场的两粒进球第一是萨拉赫的个人能力，第二是马内情绪失控犯规不少还能依旧在场上参战，第三则是奥塔门迪的失误导致菲尔米诺的进球，这个位置的问题一直存在，本赛季也曾数次因此失球，的确是曼城的一大短处。如果说本场的曼城有什么致命错误的话，奥塔门迪的失误不该出现，球队整体急切的心态太明显也是上半场没能制造更多进球的主因。

全场数据显示曼城射门20比5，射正3比3，控球率68%比32%，传球次数639比310，关键传球15比2，角球9比2，越位8比0，犯规5比7，黄牌2比4，矛盾大战就此结束，各种评说留给世人。不过因为同一时间开战的巴萨对阵罗马的比赛，罗马主场3比0拿下宇宙队，总比分4比4因为客场进球而晋级，也让曼城的出局变得不那么悲壮了。

新老宇宙队的离开，让本赛季的欧冠看点少了很多，如果明晨皇马和拜仁也出局的话，三大礼包和尤文谁能笑到最后就有更多话题了，只是如果那样的话，欧冠本决赛甚至决赛的精彩程度都会打折。



