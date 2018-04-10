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详解阿兰禁赛8场恒大如何通关郜林和高拉特谁是关键先生

(2018-04-10 22:49:01)
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中超

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阿兰禁赛

高拉特

 分类： 中超四强特写
详解阿兰禁赛8场恒大如何通关郜林和高拉特谁是关键先生

    今日重磅消息当属足协对恒大外援阿兰开出的罚单，这个处罚决定一出恒大倍感压力，而球队的对手们则认为自身的机会来了。因为阿兰将缺席球队随后的8场联赛的比赛，还有5.6万元的罚款和队内的一些处罚。这显然是复制了上赛季上港遭遇的重量级处罚，只是利好的是恒大只有一名外援禁赛，队内还有高拉特坐镇，只是和此前赛季不同的是本赛季的阿兰比高拉特要更为高效，缺少了他的助力，球队极其可能在随后的比赛中失分。
    足协开罚单，有人认为过于严苛，有人觉得是很合适的尺度，不管反对还是支持，这个结果是不会改变的，所以恒大做需要做的就是积极应变。此外阿兰要做的则是保持自己的状态，并在未来尽量摒弃一些冲动，合理的避免这样的超重处罚。
    目前的射手榜上阿兰打进6球位列第三，第二的扎哈维进球数是相同的，第一的武磊则有8球入账，而恒大的另外一位外援高拉特打进4球只排在第8位，郜林打进4球排在第11位。因为近期的赛程有一场主场迎战大阪樱花的比赛，所以阿兰可以更好的备战外战，而其他两位进攻利器则需要全力在联赛中帮助球队拿下比赛。
    恒大随后将客战申花，这场比赛也是很关键的一战，因为球队在没有最得力外援如何客战全取三分是有难度的。此后恒大亚冠主场的比赛也必须全力争胜，可是因为随后联赛要客战国安，所以球队主场一战要适当留力才好。目前积分榜上上港排名第一，恒大因为此前输了德比战屈居第二，所以联赛也是绝对不能再失分了。
    除了申花和国安两场比赛，阿兰还要缺席恒大对阵江苏苏宁、大连一方、河北华夏、北京人和、贵州恒丰和上海上港的比赛。比较下来和上港的榜首之争是重中之重，利好的是经过此前的7场比赛后，球队可以找出没有阿兰的情况下的致胜方法，所以先拿下申花和国安才是重点。
    上赛季恒大主场2比1国安、3比2上海上港和申花、2比1苏宁、2比0华夏幸福，客场2比2上港、3比0申花、2比2苏宁、0比3华夏幸福。超级杯上1比0拿下苏宁、足协杯1比0华夏、足协杯1比2和1比4上港，亚冠首回合0比4上港、次回合9比6淘汰上港。可以看出战国安也是最需要应变得当的比赛，幸福华夏则需要不轻敌，而战上港则是极其可能失分的大战，不过上赛季亚冠淘汰对手的两回合的比赛可供恒大主帅参考。
    恒大已经连续登顶几个赛季了，每个赛季其实都遭遇过各种各样的考验，本赛季阿兰禁赛这一关也算是本赛季遭遇的第二次考验，此前亚冠的平局多则是第一次考验。而在缺少一条臂膀之后，卡纳瓦罗如何安排阵容则是能否拿下比赛的关键。
    本赛季恒大联赛首轮5比4不敌富力，如果不是阿兰上演帽子戏法，球队将会遭遇怎样的惨败，相信现在恒大的支持者想起来都会不寒而栗。这场比赛高拉特点球命中打进1球，而这粒点球则是张琳芃制造，并不是外援赢得的机会。第二轮5比0长春亚泰的比赛中郜林和高拉特先后打进3球，阿兰则是末尾梅开二度，所以虐菜的话恒大双将是有能力的，阿兰缺阵的比赛中起码有三支球队是恒大比较容易拿下的对手。
    利好的是恒大要遭遇的中游球队中没有河南建业，否则没有阿兰造点被高拉特浪费后自己就打进1球的话，球队则难以赢球。1比0权健的比赛中高拉特射失点球，阿兰红牌，是郜林站出来解决比赛，所以随后的比赛中本土锋霸的表现也能左右球队的命运。就最近的比赛来看郜林的确值得信任，因为上轮联赛恒大1比0鲁能的比赛中就是郜林头球建功，而且高拉特参与了这粒进球，两人的化学效应也是球队可以依靠的。
    从近两场的比赛中高拉特和郜林的数据也能找出一些答案，拿下鲁能一战郜林6次射门3次射正打进1球，2次过人。高拉特3次射门1次射正，传3次威胁球，3次过人，2次抢断成功，表现也不错。对阵权健的比赛中郜林2次射门1次射正打进1球，3次过人，3次被犯规。高拉特2次射门无射正，传1次威胁球，4次解围，1次被犯规，可以看出恒大外援这场比赛防守强于进攻，不过甘当绿叶也不错，球队只要有人能进球就是致胜的关键。
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