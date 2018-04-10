切尔西近期的两场一平一负几乎失去了下赛季欧冠资格，关于球队存在的问题可谓是众所纷纭。英媒体认定是主帅的责任，而部分国内人士则认为切尔西引援不利，板凳上无可用的球员才导致目前的境况。而事实上冬季被租借出去的巴舒亚伊回击了这些言论，因为悍将转会后就爆发，至今保持高效率。

事实上无论哪个赛季切尔西总被认为板凳深度不足，就从没有被认为板凳厚度足够的，能夺冠除了核心球员爆发，就是主帅的英明决策，这些和俱乐部高层和引援的人无关，这其实就是一种片面的说法。就目前的阵容中阿扎尔、阿兹皮利奎塔等球员当年纳入都是极其合算的价格，而今的身价则高出很多。而因为打不上主力而离队的卢卡库、德布劳内、萨拉赫等人，昔年不也是被认为不可用才放在板凳上的？就连现在效力曼联的马塔不也曾被穆帅放在板凳上待命，那么曾经的板凳为什么转会离开后就可以打主力和更多出场参战了。

综上所述可以看出切尔西的最大问题是不轮换和不信任自己的球员，而且有累死主力和磨走板凳球员的趋势。很多从切尔西离开的球员再次面对旧主都会建功，这一点也是切尔西人该反省的地方。近两个赛季曼联和曼城的确引援动作更大一些，但是花钱能买来心仪球员是需要很多因素的，孔蒂所要的球员本人要留队，球队也坚决不放行，难道俱乐部高层能强行带走吗。更为重要的是近几个赛季虽然也斩获两座联赛冠军，但是夺冠次赛季却相同的低迷，这样的不稳定性也让一些实力派球员望而却步，这的确不是引援无力所致。

真正好的主帅是会坚持合理轮换的，而且在一些必须拿下的比赛中不保守，因为士气不在，血性丢失的话，对于一支豪门球队来说更致命。近期切尔西1比1被西汉姆追平的赛后，后卫吕迪格站出来质疑主帅的战术部署，就连他自己也不明白为什么主帅会在领先比分后让出球权。就是因为给了对手更多的控球权，才让球队最终只能平局收场。

事实上本赛季率先进球后最终没赢球的场次不少，这些都是有相同的问题。最具代表性的是欧冠小组赛主场3比3罗马的比赛中，切尔西先后打进2球，但是末尾却只能平局收场，下半场的战术选择是有问题。此外阿扎尔将比分扳成3比3平之后却被换下了，这也是毫无斗志的一种选择，其实梅开二度的他更应该打满全场尽可能的在主场拿下对手。如果这个主场是3分到手的话，也不至于最后落到小组第二的位置，淘汰赛遭遇了巴萨。

此外2比1险胜对手的比赛也有几场，都是率先破门却被追平，末尾绝杀了对手。联赛杯2比1险胜伯恩茅斯就是威廉进球，戈斯林在第90分钟扳平比分，还好莫拉塔91分钟绝杀救主。此前英超2比2平阿森纳，阿隆索反超了比分，但是末尾切尔西也没守住2比1的领先优势。联赛杯半决赛依旧是对阵阿森纳阿扎尔率先进球，末尾枪手2比1淘汰切尔西。欧冠淘汰赛首回合对阵巴萨，威廉进球，梅西扳平，同样是在下半场第75分钟失球让3分变成1比分。紧接着客场1比2曼联的比赛也是威廉先进球，卢卡库和林加德先后进球逆转了蓝军。

足总杯对阵莱斯特城的比赛同样是险胜，莫拉塔率先破门，但是瓦尔迪扳平比分，佩德罗加时赛才进球帮助球队晋级。最近对阵热刺的6分战莫拉塔先进球，最终却是1比3不敌对手，这场失利更伤士气。上轮联赛阿兹皮利奎塔率先破门，下半场被小豌豆扳平，3分变成1分后球队基本失去了下赛季的欧冠资格。

可以看出本赛季的切尔西缺乏了零封对手的强势效应，同时也无法捍卫1球领先之后的比分优势， 被逆转被绝杀则更多次的出现，这些都和主帅孔蒂的部署有关联，和球员过度使用的疲惫相关，所以主帅拿球员状态不佳作为平局的借口的确是太过于牵强了。

吕迪格敢于说出自己内心的一些话，也的确是有勇气的，更是因为他在乎球队本赛季是否有欧冠资格，更在乎卫冕冠军本赛季末尾的排名。事实上现在的替补球员中并不缺乏有实力的球员，德林沃特就曾和坎特一起帮助莱斯特城捧起英超奖杯，说他也是难堪重任的球员的确是扯谎。

冬季引援中孔蒂放弃使用巴舒亚伊，执意引入有英超经验的吉鲁，但是悍将目前并没有为球队建立功勋，但是巴舒亚伊却已经德甲多特蒙德的12场比赛中攻入9球，所以孔蒂真应该想想究竟是切尔西替补球员不好用，还是自己很少给与他们表现的机会和足够的信任。