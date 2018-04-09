英超第33轮对于群雄来说都不易，上赛季卫冕冠军遭遇保级队的阻截，主场拿到1分错失下赛季欧冠资格。本赛季长期雄踞榜首且以双位数积分领跑英超的曼城遭遇了两连败，无论是客场的0比3，还是主场的2比3,都是令曼城和主帅瓜迪奥拉难以接受的结果。双蓝近期的低迷的确是所有人没有想到的，而瓜迪奥拉和孔蒂则成为众目所瞩，接下来纠错则是第一位的。

必须承认的是一个赛季下来每支球队都会遭遇冷雨，只是相比赛季初遇冷，赛季末尾沉沦更难挽救。现在瓜帅还有能力在接下来主场欧冠次回合中找回尊严，即便不能也有两座冠军奖杯来撑门面。而孔蒂则只有等待赛季结束后卷起铺盖回家，因为足总杯争冠也很渺茫，即便夺冠也不可能继续执教切尔西。

就本轮的所有战绩来看，利物浦客场0比0平埃弗顿、中游球队相争也有三场平局，曼联下半场3球逆转曼城，可上半场的煎熬也是不可能忘记的。阿森纳坐镇主场也是3比2险胜圣徒，热刺同样客战2比1斯托克城，可以说本轮没有一支球队是酣畅取胜对手的。这也指出了英超的残酷性，这一点所有人都感同身受，只是瓜帅和孔蒂的感受更深刻一些。

对于瓜帅和曼城来说最需要的忘记之前的连败，立足打好接下来的正名之战。曼城5比0大胜利物浦的比赛中，首发人员是埃德森、沃克尔、斯通斯、奥塔门迪、门迪、达尼洛、费尔南迪尼奥、德布劳内、席尔瓦、阿圭罗、热苏斯，这套阵容应该是最为理想的。在这场比赛中替补门将门将布拉沃下半场出战，第57分钟热苏斯被萨内换下。虽然进球的是萨内和热苏斯以及阿奎罗，但是穿针引线的则是德布劳内，所以欧冠次回合开战如何解放丁丁是重中之重。此外阿奎罗和热苏斯这对组合也需要首发出战，前提是阿奎罗目前的状态足以应对多半场比赛的强度。

曼城客场3比4不敌利物浦的比赛首发和上一次交战的阵容有三个人员上的变化，德尔夫、京多安、斯特林替换了门迪、达尼洛和席尔瓦。虽然第31分钟达尼洛就替换下了德尔夫，但是没有席尔瓦和门迪的优势面，攻防两端都出现的错漏，才导致最终输球。

最近欧冠客场0比3惨败利物浦的比赛中，首发人员和5球大胜红军一战也有4个人员上的不同。孔帕尼、拉波尔特、京多安、萨内首发出战，上一次大胜的比赛中首发的门迪、斯通斯、达尼洛、阿奎罗都没有出场。下半场替补登场的只有斯特林，后者在第57分钟换下了京多安，由此可以看出不祭出最强阵则可能无法逆转晋级。

或许因为伤病的情况，瓜帅下一场比赛也难以派出大胜对手的阵容，但是就上一场0比3惨败于红军的首发阵容进行微调是完全可以的。防线上斯通斯如果伤愈可以出战的话可以给与机会，毕竟防守球员之前的默契和协防补位到位的话，是不会导致过早失球的。

京多安和拉波尔特可以替补，斯特林虽然对阵曼联错失了一些机会，但是也送出1次助攻，接下来对阵利物浦的生死战依旧需要他的跑位和突破。此外让小快灵做绿叶给队友做球最为合适，因为此前错失了两次单刀球对于球员的自信心是个打击，不如选择更多助力近期进球效率较高的队友们建功。

再就是席尔瓦、德布劳内以及阿奎罗最好一起出战，加强前场攻击力也是可以是最好的防守。何况欧冠首回合的0比3，次回合必须找回来，抢开局也是必然的。

抢开局可以参见打曼联的上半场的打法，尽可能的早早破门，但是所需要做的是攻防兼顾，因为主场一旦再度失球的话，这场战役就等于提前结束了。诚实的说此前联赛杯曼联逆转的比赛中，裁判对于曼城的一些判罚是不利于主队发挥的，这一点在欧冠次回合的比赛可能不会出现，所以更早斩获进球也是极其可能的。

回看本赛季曼城本赛季零封对手且最终获胜的场次，2017年强势期多线作战共有13场比赛零封对手，进入2018年前6场比赛均有失球，随后有7场零封了对手。3球以上零封对手的比赛则有11场，这其中包括两次3比0拿下阿森纳和5比0大胜利物浦外，其他对手有的是外战，联赛多数则是中下游球队，但是如此多的零失球大胜的确也是曼城的资本，球队寄望在接下来的生死战中再度亮剑，4比0即可完成大逆转。



