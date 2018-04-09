本轮英超切尔西主场1比1被西汉姆逼平，小豌豆再成蓝军克星，但是孔蒂的按兵不动策略依旧本场最为致命的一点，哪位主帅会在比赛进行到78分钟才做换人调整，而且连续换了两人也均是浪费机会的人。此外蓝军首发浪费机会的表现也同样令人失望，必须承认的是阿扎尔本场很积极，也制造了很多破门机会，但是无论是威廉还是莫拉塔以及失球后替补登场的佩刀都先后浪费机会，所以球队只能接受平局和失去争夺第四的机会。孔蒂除了训练和队员无交流，更多的想法是等赛季末离开，这的确是切尔西多年中最大的不幸。

本赛季两次面对西汉姆1平1负，这支保级队却在卫冕冠军身上找到了从未有过的满足感。上一次客战球队是刚打完欧冠主场对阵马竞的比赛，平局收场同样很伤士气，所以随后客场0比1不敌西汉姆也可以理解。而本轮比赛并不是一周双赛，却在数据全面占优的情况被对手拿走1分，这场比赛对于切尔西来说极其重要，所以这平局等同于输球。

切尔西近8场比赛1胜3平4负，唯一的胜仗是主场2比1水晶宫，如此凄惨的战绩的确彰显了孔蒂的无力，只是这一次阿布选择了隐忍，可这样下去切尔西的血性和精神会被泯灭了。

即便如此糟糕的战绩孔蒂也不以为然，此前还曾拿出他接手前切尔西赛季末排名联赛第十来说事，言外之意目前排名第五也不算差，而且上赛季还拿到了联赛冠军。但是他忘记了15/16赛季是有欧冠分心的，而他执教切尔西的处子赛季球队只是专注于联赛和国内杯赛，压力不同，赛程也不同。而本赛季目前的境况则证明了欧冠和联赛兼顾的话，孔蒂的能力无法带给切尔西更多。

一直以来的切尔西最大的敌人是内乱，也只有这样会导致球队战绩差，也只有这样才会导致主帅下课。而本赛季初第一个挑起事端的就是孔蒂，他和夺冠功臣科斯塔产生矛盾后一意孤行，导致彼此都受损，球队还花了更多的资金纳入莫拉塔，而后者本赛季的表现是高开低走，和科斯塔的差距的确很大，而这样的窘境是孔蒂一手造成的。

本赛季孔蒂一直重用巴卡约科，但是在球员不断出错后目前基本被弃用了，而他目前最信任的就是小法，但是打强强对话小法的体能和防守的不足是球队最大的软肋，即便是打中下游球队，下半场的体能也是问题，正确的方式是下半场将他换下，换上巴卡约科或者德林沃特。巴卡约科年轻，出错是交学费，并不代表他没有未来。德林沃特防守更稳，和坎特的默契度更足，在本场1球领先的情况，对手派上了小豌豆，孔蒂第一时间应该想到的后腰上小法防守的不足，如果早早加固后腰位置，真可能1球小胜对手。在进攻端浪费机会的时候，更多的扎进篱笆避免失球，这样的话觅得一球小胜就有更多的可能性。

这场比赛失球是第73分钟，孔蒂的换人则是第78分钟，原来意大利人的换人时间是无限退后，如果不失球，估计会全场不换人。赛后切尔西主帅认为球员浪费了很多机会，否则可能3球领先对手，也就没有末尾被扳平了，却丝毫不提及自己换人迟缓导致的错漏并不是这一场比赛。

目前的积分榜上切尔西和第四的热刺有10分差距，即便热刺随后输给曼城，切尔西也有7分差距，随后还有对阵利物浦的比赛，想拿下势头正盛的红军更不可能。即便随后全胜也拿下利物浦，补赛也赢下，和利物浦的分差也有4分差距，所以想跻身第四的话则必须寄望利物浦再输两场，这也是几乎无可能的事情，所以本轮过后切尔西已经和下赛季欧冠无缘了。

本场比赛切尔西射门23比5，射正6比2，比分却是1比1，角球10比6，唯一进球也是依靠后防线阿兹皮利奎塔个人能力打进的，球队的前场球员的低效也是很明显的。莫拉塔3次射门0射正，终于开始射门的阿扎尔5次射门1次射正，威廉5次射门1次射正，传6次威胁球，也浪费了阿扎尔送出的最佳进球机会。阿隆索1次射门且射正，但是没传出威胁球，摩西2次射门无射正，传1次威胁球，这就是前场球员的整体数据，也折射了这支切尔西已经锐气全无了。