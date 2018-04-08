本赛季的曼城势如破竹，甚至被认为是瓜帅治下新的宇宙队，但是近期却遭遇双线作战的两连败，先后被利物浦和曼联戏耍瓜帅的颜面尽失。这样的溃败没有预兆，所以令瓜帅和曼城陷入了慌乱之中，如果接下来欧冠次回合不大胜的话，球队欧冠出局的同时留下的是三场的噩梦。因为随后联赛还要客战热刺，球队想要提前夺冠还需要在白鹿巷闯关成功才行。

事实上这次风暴是有前兆的，只是瓜迪奥拉没有预知到，而且这次虐杀战役是多重人群制造的。曼城在欧冠遭遇利物浦之前的不胜场次只有7场，三线作战的7场比赛中3平4负，这其中联赛3平弱旅，联赛首败客场3比4不敌利物浦，欧冠小组赛末轮客场1比2不敌矿工、主场2比1巴塞尔，再就是足总杯客场0比1维冈竞技。

在这些阻截曼城的对手中，利物浦是最强的球队，所以欧足联淘汰赛抽签就将红军分给了曼城。这样做的确是双向利好，第一避免了英超双雄杀入4强，第二就是看好利物浦能再度阻截曼城。从目前的情况来看，即便曼城随后大胜晋级也会被削弱实力和信心，想要冲进决赛不易，夺冠的几率也大大减少了。

欧足联打压英超的想法一直都存在，所以选择让英超内战也是平常事，因为曼城早前跻身欧冠就曾连续两个赛季在小组赛就陷入死亡之组，球队也都未能在小组出线，所以这个明枪是完全可以接受的。但是英超豪门使暗箭伤及曼城就令瓜帅难以防备，回看曼城的这两场败仗，利物浦和曼联阵中最犀利和关键的就是张伯伦和桑切斯，前者在4比3拿下曼城和欧冠3比0血洗榜首球队的两场比赛中都有进球，关键性更是不可忽略。桑切斯在曼联的这场逆转战中参与了3粒进球，且直接助攻队友打进2球，功绩更是第一位。而这两人都是阿森纳旧将，温格当初将双将送走却间接的斩杀了曼城，这真是所有人都无法预测的。

正所谓明枪易躲暗箭难防 ，瓜帅在英超的次赛季终于见识了第一联赛的残酷性，即便本赛季可以收获两座冠军奖杯，但是内中酸楚会令瓜帅永难忘怀。此前关于博格巴瓜帅也曾有诸多言论被穆帅回击，而本轮联赛曼联下半场3球逆转就是得益于博格巴的梅开二度，也的确是现世报。

应该说没有欧足联安排英超内战，曼城也可能逃过这一劫，因为就本赛季曼城的发挥和实力的确可以拿下目前仍在欧冠拼战的其他豪门球队。而克洛普此前就被认定是瓜帅的克星，所以这样的安排也的确是别有用心。

都知道英超在冬季要经历一周双赛的魔鬼赛程，而越过了这个艰难赛程之后的曼城在近期却二度遭遇魔鬼赛程，10天之内打4场强强对话，对手分别是利物浦、曼联和热刺，的确令瓜迪奥拉难以兼顾，英超第一板凳的厚度也成为了笑谈。

除了这些外在因素外，多半个赛季强势表现的斯特林也是本轮被逆转的罪人，因为上半场来自席尔瓦的3次妙传他都错失了机会，如果这3次机会打进2球的话，一切都会不同，哪里还有曼联的大逆转。当斯特林浪费第一次单刀机会后，瓜帅在场边的激动的表情和动作就能看出西班牙人内心的激动和不满，而第二次错过单刀机会则是一脸的无奈，这些情绪或许就是一种预感，因为如果笃定球队完胜的话是不会懊恼一些机会被错失的。

虽然本场核心球员坐在替补席，但是随时都可能出战，其实瓜帅是不必在意这些机会被错过了。或许曼城主帅介意的是浪费机会必被虐的足球定律，而事实上这条定律的确在下半场应验了。