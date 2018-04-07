本轮英超利物浦客场被埃弗顿逼成0比0平，这也是赛前能预判到的结果，平局的主因有三点。第一欧冠主场3比0拿下曼城的比赛红军消耗太多，第二萨拉赫本轮不能出战对球队影响很大，第三则是克洛普还让张伯伦和菲尔米诺替补备战。这样弱势曾逼平曼城的太妃糖的确是可能失分的，何况对手还有主场优势。

虽然这样安排也是为了备战下周中的欧冠次回合的比赛，但是如果最终无法晋级的话，克洛普或许也会后悔本场的安排。目前积分榜上利物浦多赛两场只比热刺多3分，如果后者两场都拿下的话就能越居第三，而且比红军多3分。此外利物浦目前比切尔西多11分，而蓝军接下来两场赢球的话也能将积分差距缩小到5分，两队此后还有一场直接碰面的比赛，如果孔蒂的球队拿下红军的话，则可能在末尾完成反超的可能，所以本轮平局的确是为联赛埋下了隐患。

对于利物浦利好的是热刺下一轮要战曼城，如果输球的话则可能减轻红军的压力，红军随后就一场对阵切尔西的比赛是强强对话，所以联赛的赛程要好于其他强队。这一点可以帮助球队度过难关，前提上再不能扶危济困导致失分了。

这场比赛前利物浦也是想拿下对手的，因为欧冠首回合战曼城，埃弗顿很积极的给曼城提供训练场地，而历史上这支球队也和曼彻斯特双雄关系不错，更曾是爵爷时代曼联的送分童子。现在的球队核心曾是曼联的绝对的王牌鲁尼，由此阻截曼联之外的任何球队都会成为球队的最终目标。

事实上此前埃弗顿就对克洛普的红军形成威胁，因为此前足总杯对决太妃糖的比赛中，球队客场作战也只是1比2惜败利物浦，并没有大比分的落败。此前联赛交战更是在客场1比1逼平利物浦，当时萨拉赫建功，但是末尾鲁尼射入点球扳平比分，所以本轮前克洛普应该考虑到平局的可能。有萨拉赫平局，那么无埃及梅西如何确保能赢球。

此前1比1平局的比赛中，利物浦射门23比3，射正3比2，控球率79%比21%，角球12比1，数据全面占优却只拿到1分也说明这个对手很难缠。本轮比赛中利物浦射门10比6，射正3比1，角球2比3，越位1比4，控球率61.9%比38.1%，数据没上次交战占优，进攻端的威胁也减弱不少。本场比赛令人没想到的是埃弗顿门将皮克福德和卡里乌斯一样出色，后者是本周欧冠最佳门将，所以埃弗顿门将本轮也是超常的发挥了，因为他和最佳门将一样化解了一些险情才能从红军身上拿到1分。

值得一提的是埃弗顿本赛季先后三次逼平强队，这其中有利物浦、曼城和切尔西，所以太妃糖的难缠是得到了印证的。不过球队随后的赛程不会遭遇强队，球队目前排名第9位，无保级之忧的同时也没爆冷豪门的可能了。