本轮英超的强强对话就是曼彻斯特德比战，这场比赛因为曼城此前欧冠0比3惨败而有了变化。瓜帅本来是要更专注欧冠的比赛，本轮则会派遣替补出战，但是因为欧冠客场丢了3球，次回合即便有主场优势也难逆转，所以为了提升士气则必须拿下曼联提前夺冠才行，这样的话也给次回合战利物浦积蓄斗志。

对于曼联来说，不借给利物浦训练场地是因为两队的恩怨，但是本轮德比战也没理由不竭力，而让对手踏着自己登顶，所以本轮比赛穆帅势必全力阻截对手。不过握手言和是双方都能接受的结果，曼城除了力保不败外，还要拒绝伤病。

曼城本赛季主场只有两场比赛没赢，联赛次轮主场1比1平埃弗顿，欧冠1/8决赛次回合因为晋级无忧，所以替补出战才在主场1比2不敌巴塞尔，这是赛季主场第一场败局，也是本赛季至今唯一的主场失利。因此球队本轮主场迎战曼联也会全力争胜，而且要保持联赛主场不败的战绩延续下去。

曼联主帅穆里尼奥和瓜迪奥拉在不同联赛的斗法也一直是众所瞩目的焦点，上赛季两人在英超再度碰面也增加了更多的热点话题。从各自在引援大战中纳入强援，到积分榜上的竞争，再到直接碰面的德比大战，每一场比赛都成为了球迷盛宴。

上赛季初次交战曼联1比2不敌曼城，那场比赛德布劳内打破僵局，伊赫纳乔传射建功，末尾由伊布打进一球算是挽回了一丝颜面。此后联赛杯曼联1比0淘汰曼城完成复仇，当场比赛进球功臣是马塔，而曼城方面阿奎罗和斯特林都没有首发也成为赛后瓜帅的出局借口。到了联赛再度碰面，曼城则主场0比0和曼联战成平局，至此两人的处子赛季各有胜负，但是未曾定论高低。

进入两位名帅的英超次赛季，引援大战依旧各有千秋，但是战绩上却是曼城更为强势，本赛季两队第一次对战是曼联主场1比2不敌曼城。这场比赛曼城的常规进球机器没发威，中场大师席尔瓦打破僵局，拉什福德扳平比分后却被奥塔门迪绝杀，曼城的两位功臣都不是球队绝对射手，也印证了那句出其不意。不过那场比赛博格巴停赛无法参战，伊布虽在替补席，但是却已经没有了扭转败局的能力，这两点也是红魔输球的一个因素。曼城65%的控球率也是频频施压，但是2比1的比分也是险胜，因为德布劳内、斯特林和热苏斯都被限制并没能用进球说话。

通过两位主帅在英超的直接碰面的赛果，可以看出球队的利与弊，曼城刚刚受挫的确给了曼联复仇的机会，但是客战却也是红魔需要度过的难关。本赛季红魔各项赛季的客场战绩是13胜4平6负，10场不胜都是在客战中，面对联赛主场不败的曼城想赢球的确不易。红魔的优势在于随后都是联赛和足总杯的比赛，无外战也能在联赛中更全力以赴，本轮后主场对阵西布朗的比赛要在7日之后，赛程上的确更有能力争胜。

两队本赛季首次交战后，曼城疯狂庆祝引发了曼联球迷的不满，穆帅对此也颇有微词，和孔蒂当初4球领先曼联还不停的鼓动球迷引发穆帅不满一样，所以本轮交战如果曼城赢球夺冠后的庆祝行为也将是穆帅所不能接受的，所以狂人会让全队竭力取胜对手。

不过夺冠和赢球不同，倘若曼城真能在德比对手的比赛中拿到三分提前登顶的话，庆祝自然是不会少的，而且俱乐部也可能在赛季就做了一些准备，好在赛后庆祝瓜迪奥拉入主曼城的第一座联赛奖杯。

巧合的是本轮大战阿奎罗依旧会缺席，这对于进攻端的影响也是比较大的，队内的德布劳内、斯特林、萨内和热苏斯的发挥则将成为关键。

值得一提的是两队本赛季第一次交锋曼联明显不走运，而曼城则很幸运。因为曼城的第一球是角球机会所得，当时阿什利杨因为拖后导致球队造越位失败，让席尔瓦轻松射门得手。虽然随后曼联拉什福德的进球也是因为德尔夫停球失误送出的机会，红魔悍将才能单刀破门扳平比分。但是末尾奥塔门迪的进球依旧是曼联球员出错送分，当时席尔瓦开出定位球，卢卡库解围却打中了队友后弹回，奥塔门迪则捕捉到了这次机会轻松破门。本来卢卡库积极防守是该褒奖的，但是却意外出错送分的确是运气不济。

德比战是不需要动员的，对于本赛季只有足总杯争冠的曼联来说本轮就是等同于夺冠大战，能阻止对手提前夺冠就能证明球队自身的实力。

有趣的是本轮如果曼联无法阻拦曼城登顶的话，下轮联赛主场迎战榜首球队的热刺就将列队欢迎冠军队入场，所以目前排在第四的热刺也不希望本轮曼城登顶。随后需要列队的球队还有斯旺西、西汉姆、哈德斯和南安普顿，曼城还有一场对阵布莱顿的补赛，而这些劲旅也必须对曼城送上敬意。



