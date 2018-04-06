



本周末的英超最早开战的是埃弗顿主场迎战利物浦，因为太妃糖在赛季初逼平了曼城，所以人们都寄望球队再度在主场从榜首球队身上拿分，但是上轮联赛球队却1比3不敌曼城。之后曼城在欧冠客战利物浦，埃弗顿提供了训练场地，由此可见两队关系不错。巧合的是在曼城被利物浦3比0零封之后，埃弗顿本轮就要主战红军，如果能再度消耗克洛普的球队的话，也可以帮助到曼城战红军的次回合。因为一周双赛利物浦球员体能消耗不少，加上萨拉赫比赛中伤退，本场极其可能休战，所以太妃糖也有望在主场挫一挫对手的锐气拿到一场平局。

值得一提的是两队本赛季交战互交白卷，利物浦在主场被埃弗顿逼成1比1平，而那场比赛前利物浦在欧冠7比0拿下莫斯科斯巴达，如今又是欧冠获胜后再战太妃糖，所以利物浦需规避冷门的出现。本赛季利物浦各项赛季的客场战绩是12胜5平5负，明显不及主场，所以本场需防意外失分。如果利物浦失分的话，排在红军身后的热刺、切尔西则会获益。

两队此前的比赛中遭遇大雪，这也限制了双方的进攻，所以第一粒进球是在上半场第42分钟产生的，当时戈麦斯传球给萨拉赫，后者摆脱防守后将球打进，随后马内反击中形成射门，可惜射偏了，事实上这球要传给无人盯防的萨拉赫就可以2球领先了。下半场埃弗顿的进球是第77分钟，当时卡尔弗特杀入禁区被洛夫伦放倒赢得点球，鲁尼命中，帮助球队拿到平局。

虽然埃弗顿这场平局也有一定偶然性，但是数据方面也不是全部处于劣势。利物浦射门23比3，但是射正是3比2，角球12比1，太妃糖射正率不低。不过近期的利物浦很是强势，对阵曼城一战居然防守到位，逼的对手全场无射正，战术上更是完败，所以埃弗顿本轮依旧需要扎稳防守，伺机寻找破门的机会。

鲁尼在这场比赛中打1进球，1次射门1次射正，传1次威胁球，依旧是球队最具威胁的一员，本轮再度碰面他的作用依旧最为关键的。萨拉赫当场比赛同样打进1球，7次射正也只有1次射正，传6次威胁球，10次过人。马内2次射门1次射正，传5次威胁球，6次过人，2次抢断。

利物浦一向有杀富济贫的绰号，同时也暴露出球队面对中下游球队存在的薄弱点，接下来的赛程除了对阵切尔西是强强对话外，联赛对手均是弱旅。再就是次回合客战曼城的生死战，如果球队最终晋级的话，一旦过于偏重欧冠淘汰赛的话则可能导致联赛失分。

本赛季利物浦在弱旅身上失分场次有8场，其中联赛杯和足总杯均遭弱旅淘汰出局。球队先后3比3沃特福德、1比1伯恩利、1比1纽卡、0比0西布朗、1比1埃弗顿、0比1斯旺西，联赛杯0比2莱斯特城后出局，足总杯2比3不敌西布朗被淘汰。因此克洛普的重点还要放在弱旅身上，毕竟现在位列第三位的红军和身后的热刺只有2分，还是多赛一场的情况下，随时可能被对手超越。虽然球队比第五的切尔西多10分，但是如果对手补赛赢球就将分差缩小到7分，接下来的6轮联赛也还有机会继续追分，两队还将在联赛第37轮直接碰面，所以利物浦还不能放手联赛全力在欧冠拼战。

利物浦的萨拉赫目前已经在联赛中攻进29球，位列射手榜第一位，本赛季利物浦有佳绩也是得益于这员大将的贡献。只是打曼城的这场比赛中萨拉赫第52分钟因伤下场，虽然主帅赛后表示伤情无碍，但是这一点也将是利物浦随后的隐忧。

可以说接下来战埃弗顿的比赛可以展示没有萨拉赫的情况下球队的真实能力，如果无忧拿下太妃糖的话，的确有利于随后联赛的角逐。否则的话则会出现双线都必须抢分的情况，这对于板凳深度并不足够的利物浦来说是有一些勉为其难。

利物浦本赛季欧冠小组赛对手都较弱，对手分别是塞维利亚、莫斯科斯巴达以及马里博尔，但是即便如此欧冠赛程中利物浦还吃到了几场平局。这其中包括2比2、3比3塞维利亚、1比1莫斯科斯巴达，值得一提的是球队在欧冠失分的同时也在联赛中吃到平局和败仗，平塞维利亚前球队0比5不敌曼城，欧冠平局后球队1比1伯恩利，0比2莱斯特城从联赛杯出局。紧接着客平莫斯科斯巴达之后，联赛1比1纽卡和0比0曼联。欧冠客场3比3塞维利亚之后，红军主场被切尔西逼成1比1平同样失分。7比0大胜莫斯科斯巴达之后，主场1比1平埃弗顿。欧冠主场0比0平波尔图之后，球队客场1比2不敌曼联。由此可见欧冠和联赛兼顾的时期，也会导致球队两面都失分，一周双赛没失分的情况只有1次，所以本轮客战埃弗顿的确可能有险情出现。



