亚冠第五轮上港主场1比1平川崎前锋，提前一轮锁定小组第一的位置，接下来备战联赛也很重要。事实上本赛季外战方面上港比恒大更给力，目前5轮战罢积11分位居榜首，和第二的蔚山现代有3分优势，而恒大5轮战罢只拿到9分，比大阪樱花只多1分，末轮极其可能被对手取代，而上港接下来客战则可以轻松出战。事实上联赛中的高低并不是唯一衡量球队实力的所在，外战中能祭出高效率才更能验证球队的含金量。

上港小组赛5轮战罢取得3胜2平的战绩，恒大5轮小组赛只拿到2胜3平的战绩，依旧需要在末尾赢球才能拿到小组第一，因为末轮恒大面对就是目前排在自己身后的大阪樱花。在外战的杯赛中小组第一还是可以在淘汰赛中回避强队的，所以这个第一必须力争，否则就可能过早遭遇热门球队，从而导致亚冠出局。

亚冠前五轮战罢，在数据方面上港5轮打进8，仅失3球，恒大5轮打进9球，却丢了5球，失球数略高也说明防线的无力。上港本轮不败锁定头名也能减轻球队的压力，同时提升球队士气，接下来更全力的备战周末中超客战河南建业的比赛，毕竟客场遭遇专治各种不服的建业的确不能大意。

本场比赛上港主帅是希望全力争胜的，因为除了傅欢替代王燊超出战外，其余人员都是主力出战，这也是意图明显的布阵。但是没想到的是非全主力的川崎前锋却打得很顽强，而且胡尔克点球罚丢也是极其致命的一点，否则球队取胜无忧。任何球队都需要磨练，而本场比赛的过程远大于结果，因为人们从本赛季亚冠的比赛中可以看到上港的精进。

川崎前锋本场前就已经出局，所以本场只是想为己正名，因此客战反而更加积极，所以比赛中也有诸多的看点。亚冠射手榜上奥斯卡打进4球堪为球队功臣，本场比赛中作用也很明显，埃尔克森的进球就是奥斯卡传球给胡尔克，后者横传助攻队友所得，这粒进球帮助球队在第66分钟领先对手。如果此前的点球外援也能罚进的话，这场比赛注定是拿下的。

全场比赛奥斯卡1次射门，传2次威胁球，1次过人，1次抢断成功。比赛刚开始阶段对手反客为主，上港球员明显有一些慢热，并没有形成更多的进攻机会。第15分钟后奥斯卡拿球后直接找武磊，险些制造机会。第21分钟时候又是奥斯卡拿球扣球过掉两名防守球员后选择传中，埃尔克森没顶到皮球，艾哈迈多夫得球后被对手放倒赢得点球。可以看出制造机会方面奥斯卡很到位，只是可惜点球没进，倘若由奥斯卡主罚或许都能罚进的。

上半场结束前奥斯卡和胡尔克也曾传球配合寻找破门的机会，对手度过点球险情之后，除了针对上港两位强人加强防守外，进攻端也更竭力，这个时候上港很可能抢到反击机会。这段时间奥斯卡的确在寻觅反击的机会，还有就是利用个人能力突破后分球到前场给队友制造杀机，但是因为对手防御密不透风所以并没能帮助队友破门。

下半场奥斯卡改变策略，除了和队友传球配合希望撕开对手防线外，还继续在左路拿球制造射门的机会，但是很可惜的三次在左路做文章都没能形成射门，对手明显在掐断上港球员之间连线。即便奥斯卡被放倒在地，主裁居然没反应。奥斯卡随后找到了一次反击的机会，胡尔克得球后射门被封堵为球队赢得了角球机会，虽然开出的球开大了，但是奥斯卡还是能将球重新拿回来继续传球给埃尔克森，随后球队利用远射威胁对手球门。

比赛后半段于海获得定位球机会，胡尔克开出奥斯卡头球攻门，可惜偏出了。4分钟后奥斯卡就参与了球队的进球，可以说这位中场核心的努力是得到了回报的。如果不是随后球队出错失球，上港这三分绝对到手。失球后奥斯卡也曾拦截对手的中路进攻，随后传球给埃尔克森威胁对手，末尾还利用传中机会继续给队友制造建功的机会，可惜最终未能如愿。